„Am trăit o minciună!” Cu ce a mințit-o Valentin Sanfira pe Codruța Filip, de fapt

Despărțirea dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira continuă să genereze reacții puternice, mai ales după ce artista a afirmat că întreaga lor relație ar fi fost construită pe o minciună.

În ultimele săptămâni, declarațiile ei au devenit virale, iar publicul a început să caute răspunsuri despre ceea ce s-a întâmplat, de fapt, în cei aproape opt ani petrecuți împreună.

„Am trăit o minciună!”

Codruța a spus în podcastul lui Cătălin Măruță că a realizat abia acum că tot ce a trăit nu a fost real, iar această concluzie a venit după o perioadă extrem de încărcată emoțional.

Artista a mărturisit că momentul semnării actelor de divorț, pe 2 martie, a fost devastator pentru ea. Codruţa a povestit că, după ce a ieșit de la notar, s-a urcat în mașină și a țipat o oră, simțind că „moare”, o reacție care arată cât de profund a fost impactul acestei rupturi.

În același timp, a spus că a descoperit lucruri pe care nu le poate duce și peste care nu poate trece, sugerând că adevărata problemă nu a fost despărțirea în sine, ci faptul că a realizat că iubirea pe care credea că o primește nu a existat niciodată.

În declarațiile sale, Codruța a subliniat că minciuna la care se tot referă este legată de faptul că Sanfira nu ar fi iubit-o cu adevărat. Aceasta consideră că reacțiile lui din ultima perioadă, mai ales tăcerea totală în fața situațiilor tensionate, confirmă acest lucru.

Cu ce a mințit-o Valentin Sanfira pe Codruța Filip, de fapt

„Nu mi se pare corect ca omul cu care am avut 5 ani de relație să nu spună nimic. Dacă tot spunea că m-a iubit, cum să nu reacționeze în niciun fel? Deci, nu văd nicio iubire din partea lui. Să lași femeia lângă care ai trăit să fie tratată așa”, a spus artista, vizibil afectată.

Declarația a fost interpretată ca o acuzație directă la adresa lui Sanfira, pe care îl consideră absent emoțional și indiferent.

De asemenea, contextul despărțirii lor este și el important. Codruța s-a întors din competiția „Desafio: Aventura” la finalul lunii decembrie, iar separarea fizică prelungită ar fi accentuat tensiunile dintre ei. La scurt timp după întoarcere, relația a început să se clatine, iar cei doi au decis să se despartă la începutul anului.

Deși artista a vorbit deschis despre tot ce a simțit, Sanfira a părut surprins de declarațiile ei, afirmând că nu știa că despărțirea a fost făcută publică și că va discuta direct cu ea pentru a înțelege situația.

