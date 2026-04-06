Acasă » Știri » Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: „Infidelitate"

Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: „Infidelitate”

De: Anca Chihaie 06/04/2026 | 20:59
Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a zguduit scena mondenă din România. După ani de relație și o căsnicie împreună, despărțirea celor doi a surprins publicul, mai ales că păreau să formeze un cuplu solid. Deși inițial nu au fost oferite detalii despre motivele separării, se pare că infidelitatea a fost factorul central care a dus la încheierea mariajului.

Cei doi au avut o relație de aproximativ opt ani înainte de a-și oficializa legătura în fața legii. Mariajul lor părea armonios, cu apariții comune și proiecte, însă în spatele aparențelor se ascundeau tensiuni care au culminat cu decizia de a divorța. În urma separării, Codruța Filip a recunoscut indirect că despărțirea a fost una dureroasă și a fost influențată de infidelitatea partenerului ei, ceea ce a lăsat o urmă emoțională profundă în viața sa.

Valentin Sanfira a înșelat-o pe Codruța?

Chiar dacă nu au existat conflicte legale majore sau acuzații de violență domestică, despărțirea a fost intens comentată, mai ales că motivul principal, infidelitatea, contrastează cu imaginea de cuplu fericit pe care o afișau în public.

Infidelitatea, chiar dacă nu a fost exprimată în termeni direcți de cei doi, a fost indicată ca motiv principal de apropiate ale cuplului și de declarațiile indirecte ale Codruței Filip. Aceasta a făcut aluzie la dezamăgirea trăită și la faptul că realitatea din spatele căsniciei nu corespundea cu ceea ce părea din exterior. Pentru ea, această despărțire reprezintă una dintre cele mai dureroase experiențe din viața personală.

Cătălin Măruță: „Să ne înțelegem, nu a fost violență domestică.”
Codruța: „Nu.”
Cătălin Măruță: „Deci… infidelitate. Din partea ta?”
Codruța: „Nu.”

Când s-a adus vorba de infidelitate în cadrul podcastului moderat de Măruță, în studio s-a lăsat o tăcere preț de câteva secunde. Apoi aceasta a spus că nu este infidelitate din partea ei, ci a dat de înțeles că ar fi din partea lui.

„Mi-a venit să vomit.” Momentul care a convins-o pe Codruța Filip să divorțeze de Valentin Sanfira

Codruța Filip a recunoscut motivul divorțului: „Când m-am întors de la Desafio, am găsit..”

