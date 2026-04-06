Acasă » Știri » „Mi-a venit să vomit." Momentul care a convins-o pe Codruța Filip să divorțeze de Valentin Sanfira

De: Anca Chihaie 06/04/2026 | 19:56
Despărțirea dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a fost urmată de un moment dificil care a confirmat definitiv ruptura dintre cei doi. Deși relația lor se încheiase încă din luna ianuarie, cei doi artiști au fost nevoiți să urce împreună pe scenă la un concert programat de Ziua Îndrăgostiților, la Sala Polivalentă, un eveniment construit în jurul poveștii lor de iubire.

Concertul din 14 februarie a fost stabilit cu mult înainte de separare, iar organizarea și promovarea lui i-au avut în prim-plan pe cei doi, în calitate de cuplu atât în viața personală, cât și pe scenă. În ciuda despărțirii, au decis să ducă evenimentul la bun sfârșit, tratând apariția ca pe un angajament profesional.

Situația s-a dovedit însă extrem de dificilă, mai ales pentru Codruța Filip, care a fost pusă în ipostaza de a interpreta piese de dragoste alături de fostul partener, în fața unui public care îi percepea încă drept soț și soție. Atmosfera de pe scenă a reflectat tensiunea dintre cei doi, iar distanțarea emoțională a fost vizibilă pentru cei prezenți la eveniment.

Momentul concertului a avut un impact major asupra artistei, devenind un punct de cotitură în decizia ei de a încheia definitiv relația: „Aveam de cântat două melodii de dragoste. Mi-a venit să vomit” Experiența trăită pe scenă, în contextul în care relația era deja încheiată, a accentuat ruptura și a eliminat orice posibilitate de reconciliere.

Codruța și Valentin la Sala Palatului/foto: social media

La scurt timp după acest eveniment, Codruța Filip a decis să facă pasul oficial. Actele au fost depuse pe 2 februarie, iar procesul s-a finalizat pe 2 martie. Perioada de o lună, prevăzută legal pentru eventuale reconsiderări în cazul divorțului la notar, nu a schimbat decizia celor doi, care au mers până la capăt cu separarea.

„Eram amândoi pe afiș. Evident, era concertul lui, iar eu urma să apar imediat după. Era vorba despre un concert programat pe 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților, iar în prim-plan era, practic, povestea noastră de dragoste.

În acel moment am spus: dacă noi nu mai suntem împreună și am hotărât să ne despărțim, cum aș putea eu să vin? În ce calitate? El mi-a răspuns că trebuie să privesc totul strict profesional, că suntem artiști și avem datoria de a face acest lucru. Că voi veni în calitate de artist, la fel ca toți ceilalți invitați.
La un moment dat, țin minte că mi-a spus că vreau să-i fac rău, că de fapt nu vreau să vin. I-am răspuns: „Ok, dacă tu consideri asta…”, deși poate că nu ar fi meritat să merg. Sufletul meu era distrus, făcut țăndări.

Am zis totuși: „Bine, ca să înțelegi că nu vreau să-ți fac rău, în ciuda tuturor lucrurilor prin care am trecut și a stării în care mă aflu acum, o să vin. Ca să nu spui că sunt un om rău. Rămân un om bun până la final.”

Și am mers la concert. Dar nu vrei să știi cum am mers… I-am spus, totodată, că nu vreau și nu pot să joc teatru. Iar lumea din sală a văzut asta. Cei care au fost la concert au observat răceala și distanța dintre noi, care erau evidente, mai ales pentru cei care ne văzuseră înainte.
Am fost acolo, dar crede-mă că mi-a fost atât de greu… Mi-a apăsat enorm pe inimă.”, a spus Codruța în cadrul podcastului moderat de Cătălin Măruță.

Când au depus Codruța și Valentin Sanfira actele de divorț, de fapt. Pe ce dată a avut loc ruptura

Ce mesaj i-a trimis Codruța lui Valentin Sanfira, imediat după ce l-a părăsit: „Ești…” Care e motivul divorțului?

Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: „Infidelitate”
Știri
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: „Infidelitate”
Valentin Sanfira, la un pas de moarte. Cătălin Măruță a confirmat totul. Cum a reacționat Codruța Filip
Știri
Valentin Sanfira, la un pas de moarte. Cătălin Măruță a confirmat totul. Cum a reacționat Codruța Filip
Carnea de miel s-a scumpit și în Bulgaria, la fel ca și în România / „Crescătorul bulgar moare zâmbind, dar moare”
Mediafax
Carnea de miel s-a scumpit și în Bulgaria, la fel ca și în...
500 lei în plus la pensie, înainte de Paște, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Gandul.ro
500 lei în plus la pensie, înainte de Paște, pentru acești pensionari din...
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Strategia neobișnuită a Indiei pentru apărarea granițelor: șerpi și crocodili folosiți pentru descurajarea activităților ilegale la frontiera cu Bangladesh
Adevarul
Strategia neobișnuită a Indiei pentru apărarea granițelor: șerpi și crocodili folosiți pentru descurajarea...
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după...
Sfânta Lumină ajunge în România cu o cursă specială / O misiune sub semnul restricțiilor din Ierusalim
Mediafax
Sfânta Lumină ajunge în România cu o cursă specială / O misiune sub...
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar...
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Soția lui Mircea Lucescu, un munte de suferință! Cu ce gest cavaleresc o dăduse gata, în studenție. Rică Răducanu: „Adio, gagici și șpriț!”
Click.ro
Soția lui Mircea Lucescu, un munte de suferință! Cu ce gest cavaleresc o dăduse gata,...
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Digi 24
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
Digi24
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese...
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă, dar prețul nu e „micro”
Promotor.ro
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă,...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Descopera.ro
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
500 lei în plus la pensie, înainte de Paște, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Gandul.ro
500 lei în plus la pensie, înainte de Paște, pentru acești pensionari din România. Cine...
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: ...
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: „Infidelitate”
Valentin Sanfira, la un pas de moarte. Cătălin Măruță a confirmat totul. Cum a reacționat Codruța ...
Valentin Sanfira, la un pas de moarte. Cătălin Măruță a confirmat totul. Cum a reacționat Codruța Filip
Ce a găsit Bella Santiago în telefonul lui Nicu Grigore când era plecat la Survivor: ”Abia așteptam ...
Ce a găsit Bella Santiago în telefonul lui Nicu Grigore când era plecat la Survivor: ”Abia așteptam să-l verific”
Unde locuiește acum Codruța Filip după divorțul de Valentin Sanfira: ”Doar cu hainele am plecat”
Unde locuiește acum Codruța Filip după divorțul de Valentin Sanfira: ”Doar cu hainele am plecat”
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au dezvăluit sexul bebelușului: ”Suntem binecuvântați!”
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au dezvăluit sexul bebelușului: ”Suntem binecuvântați!”
Cum vopsești natural ouăle de Paște. Metodele testate cu coji de ceapă, sfeclă sau varză roșie
Cum vopsești natural ouăle de Paște. Metodele testate cu coji de ceapă, sfeclă sau varză roșie
Vezi toate știrile