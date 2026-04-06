„Mi-a venit să vomit.” Momentul care a convins-o pe Codruța Filip să divorțeze de Valentin Sanfira

Despărțirea dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a fost urmată de un moment dificil care a confirmat definitiv ruptura dintre cei doi. Deși relația lor se încheiase încă din luna ianuarie, cei doi artiști au fost nevoiți să urce împreună pe scenă la un concert programat de Ziua Îndrăgostiților, la Sala Polivalentă, un eveniment construit în jurul poveștii lor de iubire.
Concertul din 14 februarie a fost stabilit cu mult înainte de separare, iar organizarea și promovarea lui i-au avut în prim-plan pe cei doi, în calitate de cuplu atât în viața personală, cât și pe scenă. În ciuda despărțirii, au decis să ducă evenimentul la bun sfârșit, tratând apariția ca pe un angajament profesional.
Situația s-a dovedit însă extrem de dificilă, mai ales pentru Codruța Filip, care a fost pusă în ipostaza de a interpreta piese de dragoste alături de fostul partener, în fața unui public care îi percepea încă drept soț și soție. Atmosfera de pe scenă a reflectat tensiunea dintre cei doi, iar distanțarea emoțională a fost vizibilă pentru cei prezenți la eveniment.
Momentul concertului a avut un impact major asupra artistei, devenind un punct de cotitură în decizia ei de a încheia definitiv relația: „Aveam de cântat două melodii de dragoste. Mi-a venit să vomit” Experiența trăită pe scenă, în contextul în care relația era deja încheiată, a accentuat ruptura și a eliminat orice posibilitate de reconciliere.
La scurt timp după acest eveniment, Codruța Filip a decis să facă pasul oficial. Actele au fost depuse pe 2 februarie, iar procesul s-a finalizat pe 2 martie. Perioada de o lună, prevăzută legal pentru eventuale reconsiderări în cazul divorțului la notar, nu a schimbat decizia celor doi, care au mers până la capăt cu separarea.
„Eram amândoi pe afiș. Evident, era concertul lui, iar eu urma să apar imediat după. Era vorba despre un concert programat pe 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților, iar în prim-plan era, practic, povestea noastră de dragoste.
În acel moment am spus: dacă noi nu mai suntem împreună și am hotărât să ne despărțim, cum aș putea eu să vin? În ce calitate? El mi-a răspuns că trebuie să privesc totul strict profesional, că suntem artiști și avem datoria de a face acest lucru. Că voi veni în calitate de artist, la fel ca toți ceilalți invitați.
La un moment dat, țin minte că mi-a spus că vreau să-i fac rău, că de fapt nu vreau să vin. I-am răspuns: „Ok, dacă tu consideri asta…”, deși poate că nu ar fi meritat să merg. Sufletul meu era distrus, făcut țăndări.
Am zis totuși: „Bine, ca să înțelegi că nu vreau să-ți fac rău, în ciuda tuturor lucrurilor prin care am trecut și a stării în care mă aflu acum, o să vin. Ca să nu spui că sunt un om rău. Rămân un om bun până la final.”
Și am mers la concert. Dar nu vrei să știi cum am mers… I-am spus, totodată, că nu vreau și nu pot să joc teatru. Iar lumea din sală a văzut asta. Cei care au fost la concert au observat răceala și distanța dintre noi, care erau evidente, mai ales pentru cei care ne văzuseră înainte.
Am fost acolo, dar crede-mă că mi-a fost atât de greu… Mi-a apăsat enorm pe inimă.”, a spus Codruța în cadrul podcastului moderat de Cătălin Măruță.