Când au depus Codruța și Valentin Sanfira actele de divorț, de fapt. Pe ce dată a avut loc ruptura

Separarea dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a devenit un subiect intens discutat după ce detalii noi despre relația lor au ieșit treptat la iveală. Deși vestea despărțirii a ajuns în spațiul public abia spre finalul lunii martie, realitatea din spatele relației celor doi indică faptul că ruptura s-a produs cu mult înainte de confirmarea oficială.

Potrivit informațiilor din podcastul moderat de Cătălin Măruță unde Codruța a fost invitată, relația dintre cei doi artiști începuse să se deterioreze încă de la începutul anului. După o perioadă de aproximativ șapte ani petrecuți împreună, dintre care aproape patru în căsnicie, lucrurile nu mai funcționau în aceeași direcție, iar distanțarea dintre ei devenise evidentă imediat după revenirea cântăreței de la Desafio.

Când au depus Codruța și Valentin Sanfira actele de divorț, de fapt

În ceea ce privește pașii legali ai separării, aceștia au fost făcuți discret. Actele de divorț au fost depuse în cursul lunii februarie, fără ca acest lucru să fie făcut public la acel moment. Procedura s-a desfășurat rapid, iar divorțul a fost finalizat oficial la notar pe data de 2 martie. Astfel, din punct de vedere legal, cei doi nu mai formau un cuplu în momentul în care informația despre despărțire a devenit cunoscută publicului larg.

Anunțul separării a apărut abia pe 24 martie pentru CANCAN, la câteva săptămâni după finalizarea divorțului.

Codruța: Noi ne-am despărțit de la începutul anului, actele de divorț le-am depus în februarie. Tocmai pentru că mi se părea normal să spunem amândoi, pentru că am fost doi în această căsnicie, n-am fost doar eu, cumva nu știam cum să procedez. Adică eu am făcut tot ceea ce ținu de mine. N-am mai purtat verigheta, începând cu 2 martie, mi-am schimbat numele de pe toate rețelele de socializare. Cătălin Măruță: E certificatul de divorț din 2 martie 2026. Cu acest certificat pe care presupun că l-are și Valentin, el a negat că voi ați divorțat. Codruța: Și acum eu te întreb, e normal?

Relația dintre cei doi fusese percepută mult timp ca una stabilă, fiind construită pe parcursul mai multor ani în care au evoluat atât profesional, cât și personal. Cu toate acestea, în spatele imaginii publice, au existat dificultăți care au dus, în cele din urmă, la decizia de separare. Informațiile apărute ulterior indică faptul că au existat situații și descoperiri care au influențat decisiv această ruptură.

Cele 3 semne care au anunțat divorțul. Ce s-a întâmplat între Codruța și Valentin Sanfira, în ultimele 4 săptămâni

