Au divorțat după Desafio! Codruța Filip, primele declarații despre despărțirea de Valentin Sanfira

De: Andrei Iovan 24/03/2026 | 13:37
Este vestea momentului! În timp ce pentru unii primăvara vine la pachet cu relații proaspete, nou- nouțe, pentru alții separarea este inevitabilă. Codruța Filip și Valentin Sanfira au ales să meargă pe drumuri separate. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, frumoasa artistă a făcut declarații despre despărțirea de soțul ei.

Cei doi artiști, considerați mult timp unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc, au construit o relație de aproximativ 8 ani, oficializată prin căsătorie în 2022. Povestea lor a fost una stabilă, bazată pe susținere reciprocă și o conexiune puternică, care părea imposibil de clătinat. Însă cum viața surprinde încele mai neașteptate moduri, despărțirea cade ca un trăsnet peste fanii celor doi cântăreți. Codruța ne-a spus că separarea s-a produs la începutul anului, de comun acord, iar de atunci, fiecare merge pe drumuri separate.

Codruța Filip s-a despărțit de Valentin Sanfira: „Sunt momente dificile”

Codruța Filip și Valentin Sanfira formai unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz. Deși au ales de cele mai multe ori discreția, viața lor a fost în atenția tuturor, mai ales prin prisma faptului că ambii sunt artiști și chiar participau la evenimente împreună. Codruța a atras atenția și în cadrul competiției Desafio, însă, după întoarcerea din Thailanda, se pare că lucrurile au început să se clatine pe plan personal.

Codruța Filip s-a despărțit de Valentin Sanfira. sursă – social media

Desafio s-a filmat în lunile noiembrie și decembrie, iar concurenții s-au întors acasă la sfârșitul lunii decembrie. Codruța a avut un parcurs demn de apreciat în cadrul competiției, iar laudele la adresa ei nu au contenit să apară. Participarea Codruței Filip la reality show a însemnat o separare fizică prelungită, una cum cei doi nu mai experimentaseră până atunci. Pe rețelele de socializare, fanii deja au observat absența Codruței din postările lui Valentin, iar urmăritorii i-au adresat mai multe întrebări, care au rămas fără un răspuns din partea artistului. Cea care ne-a confirmat separarea a fost chiar fosta concurentă de la Desafio.

Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt. Nu vom mai merge la evenimente împreună, fiecare este pe nișa lui și suntem ok așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate, a declarat Codruța Filip pentru CANCAN.RO. 

NU RATA – Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în urma ta așa multă tristețe”

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Codruța Filip, după ce s-a întors de la Desafio: Aventura: ”Nu a fost zi să nu plâng!”

Recomandarea video

Iți recomandăm
Valentin Sanfira a aflat din CANCAN.RO că soția l-a părăsit: „Eu de ce nu știam?!”
Știri exclusiv
Valentin Sanfira a aflat din CANCAN.RO că soția l-a părăsit: „Eu de ce nu știam?!”
JO și Cuza au ars calorii sub supraveghere strictă. Transformare în plină desfășurare!
Știri exclusiv
JO și Cuza au ars calorii sub supraveghere strictă. Transformare în plină desfășurare!
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit
Mediafax
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să...
Tranzacții suspecte, de peste jumătate de miliard de dolari, au fost efectuate cu 15 minute înainte ca Donald Trump să anunțe că a avut „discuții productive” cu Iranul
Gandul.ro
Tranzacții suspecte, de peste jumătate de miliard de dolari, au fost efectuate cu...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au...
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră...
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Atenție, vitezomani! Sistemul Poliției Române e-SIGUR funcționează pe întreg teritoriul țării
Mediafax
Atenție, vitezomani! Sistemul Poliției Române e-SIGUR funcționează pe întreg teritoriul țării
Parteneri
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum seamănă leit cu vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Click.ro
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi 24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
Digi24
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca...
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce...
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
go4it.ro
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Descopera.ro
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Tranzacții suspecte, de peste jumătate de miliard de dolari, au fost efectuate cu 15 minute înainte ca Donald Trump să anunțe că a avut „discuții productive” cu Iranul
Gandul.ro
Tranzacții suspecte, de peste jumătate de miliard de dolari, au fost efectuate cu 15 minute...
Loredana Groza, secretul unei siluete de invidiat. Alimentul care îi susține energia artistei
Cum arată vila producătorului „Insula Iubirii din Thailanda! Interiorul este unul impresionant
Ministrul Muncii, Florin Manole, întâmpină probleme la acordarea pensiilor şi ajutoarelor: „Eu o să fac tot posibilul”
Cele 3 semne care au anunțat divorțul. Ce s-a întâmplat între Codruța și Valentin Sanfira, în ultimele 4 săptămâni
Mirela Vaida pleacă la Asia Express! Cine îi ţine locul la Acces Direct
Valentin Sanfira a aflat din CANCAN.RO că soția l-a părăsit: „Eu de ce nu știam?!”
