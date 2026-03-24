Au divorțat după Desafio! Codruța Filip, primele declarații despre despărțirea de Valentin Sanfira

Este vestea momentului! În timp ce pentru unii primăvara vine la pachet cu relații proaspete, nou- nouțe, pentru alții separarea este inevitabilă. Codruța Filip și Valentin Sanfira au ales să meargă pe drumuri separate. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, frumoasa artistă a făcut declarații despre despărțirea de soțul ei.

Cei doi artiști, considerați mult timp unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc, au construit o relație de aproximativ 8 ani, oficializată prin căsătorie în 2022. Povestea lor a fost una stabilă, bazată pe susținere reciprocă și o conexiune puternică, care părea imposibil de clătinat. Însă cum viața surprinde încele mai neașteptate moduri, despărțirea cade ca un trăsnet peste fanii celor doi cântăreți. Codruța ne-a spus că separarea s-a produs la începutul anului, de comun acord, iar de atunci, fiecare merge pe drumuri separate.

Codruța Filip s-a despărțit de Valentin Sanfira: „Sunt momente dificile”

Codruța Filip și Valentin Sanfira formai unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz. Deși au ales de cele mai multe ori discreția, viața lor a fost în atenția tuturor, mai ales prin prisma faptului că ambii sunt artiști și chiar participau la evenimente împreună. Codruța a atras atenția și în cadrul competiției Desafio, însă, după întoarcerea din Thailanda, se pare că lucrurile au început să se clatine pe plan personal.

Desafio s-a filmat în lunile noiembrie și decembrie, iar concurenții s-au întors acasă la sfârșitul lunii decembrie. Codruța a avut un parcurs demn de apreciat în cadrul competiției, iar laudele la adresa ei nu au contenit să apară. Participarea Codruței Filip la reality show a însemnat o separare fizică prelungită, una cum cei doi nu mai experimentaseră până atunci. Pe rețelele de socializare, fanii deja au observat absența Codruței din postările lui Valentin, iar urmăritorii i-au adresat mai multe întrebări, care au rămas fără un răspuns din partea artistului. Cea care ne-a confirmat separarea a fost chiar fosta concurentă de la Desafio.

Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt. Nu vom mai merge la evenimente împreună, fiecare este pe nișa lui și suntem ok așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate, a declarat Codruța Filip pentru CANCAN.RO.

NU RATA – Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în urma ta așa multă tristețe”

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Codruța Filip, după ce s-a întors de la Desafio: Aventura: ”Nu a fost zi să nu plâng!”