Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Codruța Filip, după ce s-a întors de la Desafio: Aventura: ”Nu a fost zi să nu plâng!”

Codruța Filip a avut multe obstacole de înfruntat în Thailanda la „Desafio: Aventura”, show-ul de la PRO TV unde a mers ca să își testeze limitele. Soția lui Valentin Sanfira nu a avut, însă, nici pe departe parte de o experiență ușoară, așa că întreg organismului ei a avut de suferit.

Codruța Filip s-a luptat cu fluctuațiile în greutate, ba slăbea, ba se îngrășa, așa că la întoarcere avea câteva kilograme în plus. Chiar și așa, solista recunoaște că nu regretă această experiență, deoarece a făcut-o să aprecieze mai mult lucrurile pe care le are. Dorul de cei dragi a fost însă de nestăvilit.

„Toată lumea m-a susținut și am ales să plec în experiența vieții mele, pentru că eu așa o numesc. Am mers cu inima deschisă, am acceptat provocarea cu sufletul și nu regret nimic din ce s-a întâmplat acolo! Nu regret că am ales să fac acest pas. M-a ajutat să mă redescopăr ca persoană, dar și să am mai multă încredere în mine. Am învățat să apreciez lucrurile mărunte: săpun, șampon, mâncare, faptul că ai un acoperiș deasupra capului și o haină cu care să te îmbraci.

Eu m-am luptat foarte tare cu dorul de casă. Nu a fost zi să nu plâng! Am slăbit, m-am îngrășat, apoi iar am slăbit și iar m-am îngrășat! În momentul în care m-am întors acasă, aveam câteva kilograme în plus.

Din cauza retenției de apă, m-am întors umflățică! Am venit acasă mai pufoasă! Drept dovadă, am dat jos trei kilograme doar într-o zi și jumătate! Dereglările au fost de ordin hormonal”, a dezvăluit Codruța Filip pentru Click.

Codruța Filip și Vantin Sanfira sunt împreună de șapte ani, nu sunt părinți, dar își doresc să devină. Povestea lor a început pe platourile unei televiziuni. Vanentin Sanfira a pus imediat ochii pe Codruța Filip și a curtat-o insistent. Treptat s-au apropiat și nu și-au mai dat drumul la mână. Astăzi, fiecare zi dă sens poveștii lor.

„Îmi doresc acum sănătate, liniște sufletească, să am putere de muncă și să-mi păstrez adrenalina cu care m-am întors din Thailanda. Știu, toată lumea ne întreabă de copil de când ne-am căsătorit, dar este un lucru intim, personal. Ne dorim foarte mult, dar vrem să ținem pentru nou și vă vom anunța atunci când va veni momentul”, a mai spus Codruța.

