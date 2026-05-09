Doinița Oancea și Dorian Popa, devastați după moartea subită a lui Ioan Isaiu: „Era un om cald, bun și plin de viață”

Lumea teatrului și a filmului este în doliu după ce actorul Ioan Isaiu s-a stins din viață la vârsta de 56 de ani! Actorul ar fi suferit un infarct în timpul unor filmări în București, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Vestea a șocat familia, colegii și apropiații celebrului actor. Colegii au transmis mesaje de condoleanțe familiei, dar și un puternic semnal de alarmă privind ritmul alert, stresul și presiunea uriașă din lumea artistică. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ei, iar aceștia și-au exprimat regretul pierderii unui coleg care a lăsat un gol uriaș în lumea teatrului și a televiziunii din România.

Ioan Isaiu s-a stins din viață la vârsta de 56 de ani în urma unor probleme medicale. Actorul se afla în București pentru un nou proiect artistic. Acestuia i s-a făcut rău în timpul filmărilor, alarma a fost dată imediat, iar un echipaj de salvare a intervenit la fața locului, însă, din păcate pentru actor, nu s-a mai putut face nimic.

Colegii lui Ioan Isaiu, șocați de decesul fulgerător al acestuia: „Nu înțeleg cum de s-a întâmplat asta”

Vestea morții lui Ioan Isaiu a căzut ca un trăznet peste colegii actorului.Doinița Oancea, colega sa de breaslă, a transmis un mesaj încărcat de emoție.

„Era un om extraordinar, sunt surprinsă. Am interacționat de-a lungul timpului, îl cunosc de la Buftea. Era un om cald, bun și era plin de viață, nu înțeleg cum de s-a întâmplat asta. Din păcate, asta este viața, azi ești, mâine nu mai ești. Condoleanțe familiei și Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a spus Doinița Oancea pentru CANCAN.RO.

Dorian Popa: „Creierul meu nu vrea să perceapă”

Și Dorian Popa, care a fost coleg cu Ioan Isaiu în „Pariu cu viața”, a rămas profund marcat la auzul veștii. Artistul a vorbit cu emoție despre dispariția unui actor apreciat, pe care colegii îl descriau drept un om cald și mereu plin de viață. Vizibil afectat, Dorian a transmis și un puternic semnal de alarmă despre stresul, oboseala și presiunea uriașă care pot afecta în tăcere sănătatea oamenilor. Actorul a mărturisit că și el a primit recent „un semnal de alarmă”, din partea organismului, motiv pentru care a ales să își schimbe stilul de viață și să o lase mai moale în ultimele luni.

„Nu pot să cred! Din păcate, într-o eră a nebuloasei, în alergarea după rezultate, după carieră și după împlinirea visurilor uităm de noi. Nu o să vă zic foarte multe, dar o să vă spun că și mie Doamne-Doamne mi-a tras un semnal de alarmă, tocmai de aceea mulți dintre cei care mă urmăresc au observat o schimbare în stilul meu de viață din ultimele luni de zile. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat acel semnal de alarmă la timp și sunt extrem de trist să aud că domnul Ioan Isaiu nu a avut semnalul de alarmă la timp. Inimile noastre sunt unele dintre cele mai de preț lucruri pe care le avem și atunci când nu ne odihnim îndeajuns, când muncim ore în plus de care uităm, când hrana nu e cea potrivită, inimile noastre încearcă să ne dea niște semne, dar sunt multe semne pe care nu le simți”, a spus Dorian Popa.

Dorian Popa a continuat și a vorbit despre cât de perfid poate acționa stresul asupra organismului, dar și despre cât de fragilă poate fi viața.

„Inima suferă în cel mai tacit mod posibil. Le doresc condoleanțe apropiaților, îmi pare rău că aud de oameni atât de tineri care pleacă dintre noi. Cu tristețe în suflet vă spun că unul dintre angajații de la service-ul unde îmi colantez mașinile a pățit aceeași chestie la doar 42 de ani, tot în urma stresului, a orelor de muncă, a zilelor de viață mai grele decât putem uneori să ducem. Îmi pare rău să aud asta, probabil că de asta și reacția mea a fost atât de naturală când am zis „Cine?!”. Auzisem, dar creierul nu voia să perceapă, de fapt. Să ne gândim că poate Doamne-Doamne ne cheamă la El pentru o viață mai frumoasă și mai bună după. Eu sunt genul de om care nu vrea să se gândească că ce e după este mai rău, ba dimpotrivă, vreau să mă gândesc că ce e după e mai bine și cred că un suflet curat și cu Dumnezeu aproape, nu are de ce să se teamă de sfârșitul zilelor. Până la urmă, din păcate, cu toții ne ducem la un moment dat”, a mai declarat Dorian pentru CANCAN.RO.

De-a lungul carierei, Ioan Isaiu a interpretat numeroase roluri în spectacole montate de regizori importanți ai teatrului autohton, printre care Gábor Tompa, Victor Ioan Frunză, Alexandru Dabija sau Tudor Lucanu. Ioan Isaiu a devenit cunoscut și publicului larg prin aparițiile sale în telenovele și serialele românești, precum „Secretul Mariei”, „Vocea inimii” și „Pariu cu viața”.

CITEȘTE ȘI: Doliu în lumea filmului! A murit actorul Ioan Isaiu