Ce relație avea Alice cu călăul său, de fapt. Detalii de ultimă oră din anchetă

De: David Ioan 09/05/2026 | 18:14
Noi informații schimbă direcția anchetei în cazul crimei care a zguduit județul Bihor, unde o elevă de 18 ani aflată în practică la o fermă zootehnică din Parhida a fost găsită moartă pe câmp, prezentând urme de violență în zona gâtului. Ancheta nu a stabilit încă motivul atacului, însă o posibilă legătură între victimă și principalul suspect conturează o altă perspectivă asupra tragediei.

Tânăra ar fi avut o relație de aproximativ un an cu Bóné Jozsef-Zsolt, bărbatul de 39 de ani care lucra ca îngrijitor la ferma unde fata își desfășura stagiul de practică. Relația nu era cunoscută public, iar apropierea dintre cei doi ar putea explica de ce adolescenta nu a perceput un pericol în preajma acestuia.

Ancheta crimei din Bihor se complică

În dimineața în care a avut loc crima, Alice a vorbit prin apel video cu diriginta ei, care dorea să se asigure că eleva ajunsese la fermă. Totul părea normal în acel moment. La scurt timp însă, fata nu a mai răspuns la telefon, iar familia a alertat autoritățile. Echipele de căutare au folosit câini de urmă, drone și un elicopter pentru a scana zona, iar trupul tinerei a fost descoperit pe câmp, la o distanță considerabilă de primele locuințe.

Între timp, suspectul dispăruse, iar fuga lui a întărit suspiciunile anchetatorilor. Au fost instituite filtre rutiere, având în vedere apropierea de granița cu Ungaria și riscul ca acesta să părăsească țara. După ore de căutări, bărbatul a fost localizat din elicopter, ascuns în vegetație. A fost imobilizat imediat, iar ulterior și-a recunoscut fapta și a explicat modul în care a comis crima.

Legătura neştiută dintre Alice şi criminalul său

Cazul capătă o dimensiune și mai gravă în contextul trecutului suspectului. Bóné Jozsef-Zsolt este recidivist, condamnat în 2010 pentru o altă crimă. A executat 14 ani de închisoare și a fost eliberat condiționat în aprilie anul trecut. Conform procedurilor, ar fi trebuit monitorizat pentru a preveni comiterea unor noi fapte violente, însă nu este clar dacă această obligație a fost respectată și când a fost verificat ultima dată.

Situația amintește de cazul lui Emil Gânj, care și-a ucis iubita după ce fusese eliberat condiționat pentru o crimă anterioară, ridicând din nou întrebări despre eficiența supravegherii persoanelor eliberate înainte de termen.

