Ultimul mesaj al lui Ioan Isaiu. Ce a postat actorul cu 3 zile înainte să moară

Actorul Ioan Isaiu, care a murit pe 9 mai la doar 56 de ani, era foarte dezamăgit în ultima vreme de ce se întâmpla în România. El a criticat aspru PSD și AUR și a spus că românii sunt nevinovați și că nu trebuie băgați în aceste conflicte.

„Asistăm acum la bucuria nebunilor. Urmează o injecție pentru calmare. Când se vor trezi din această isterie a neîmplinirii, pesedeii vor vedea că sunt singuri sau că sunt nevoiți să îl ia în brațe pe Simion și să îl pupe pe gură. Succes și trăiri intense… dar noi cu ce suntem de vină?”, a scris actorul pe Facebook înainte să moară.

Ioan Isaiu a criticat PSD înaint să moară

Actorul care s-a făcut remarcat în telenovele a spus că PSD șantajează și că își bate joc de viitorul României. El considera că PSD a aruncat țara în criză și că trebuie să suporte consecințele.

„PSD nu mai guvernează. PSD șantajează. Când simt că pierde puterea, nu caută soluții pentru România. Aruncă țara în criză, blochează reforme, inventează conflicte și încearcă să joace din nou alba-neagra cu viitorul nostru”, a mai spus actorul.

Cum a murit

Ioan Isaiu a murit pe 9 mai 2026 la vârsta de 56 de ani. El urma să împlinească 57 de ani în doar câteva luni. Actorul ar fi suferit un infarct chiar în timpul filmărilor. Acesta a absolvit Facultatea de Filologie a Universitatea Babeș-Bolyai, Departamentul de Teatru, promoția 1995, la clasa profesoarei Sorana Coroamă Stanca. A fost actor al Teatrul Național Cluj-Napoca în perioada 1995–2001.

Actorul și-a făcut simțită prezența în spectacolele „Numărul 1 Mondial”, „Privește înapoi cu mânie” și „Pietonul aerului”. Ioan Isaiu s-a făcut cu adevărat remarcat în telenovele românești „Aniela”, „Iubire și Onoare”, „Secretul Mariei” sau „Vocea Inimii”. La momentul respectiv, telespectatorii au avut doar cuvinte de laudă la adresa lui.

Dan Negru, devastat după moartea lui Ioan Isaiu

Unul dintre cei mai buni prieteni ai actorului a fost Dan Negru. Prezentatorul a spus că este șocat și că are foarte multe amintiri cu Ioan Isaiu. El a declarat că actorul a avut carismă și că a făcut istorie în telenovelele românești.

„Îmi pare rău să aud asta. Mă leagă de Ioan anii de glorie ai televiziunii, când telenovelele românești aveau public, audiență și farmec. Carismei lui, televiziunile românești din acei ani îi datorează mult”, a declarat Dan Negru pentru Click.

