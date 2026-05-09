Sfârșit tragic pentru 3 influenceri. Au vrut să filmeze erupția unui vulcan și au fost prinşi sub ploaia de cenuşă

De: Alina Drăgan 09/05/2026 | 16:54
Trei influenceri au murit în urma erupției /Foto: X @infogempadunia
Sfârșit tragic pentru trei influenceri. Aceștia se aflau într-o drumeție pe Muntele Dukono din Indonezia și au murit după ce vulcanul a erupt, vineri dimineață, 8 mai. Victimele au riscat totul pentru a filma erupția vulcanului. Cei trei făceau parte dintr-un grup de 20 de turiști. Autoritățile au declanșat o misiune de salvare contra cronometru în urma celor întâmplate.

Vineri, 8 mai 2026, vulcanul Dukono din Indonezia a erupt violent în jurul orei locale 07:40, aruncând un nor uriaș de cenușă și gaze. Erupția a surprins un grup de turiști aflați în apropierea craterului, într-o zonă restricționată. Potrivit presei internaționale și autorităților locale, mulți dintre cei care urcau pe vulcan mergeau acolo pentru a realiza filmări și conținut pentru rețelele sociale, ignorând avertismentele privind pericolul activității vulcanice.

Trei influenceri au murit sub o ploaie de cenușă și resturi vulcanice pe marginea unui crater din Indonezia după ce au ignorat zonele de siguranță. Aceștia își doreau să filmeze erupția vulcanului, însă gestul le-a fost fatal.

Cele trei victime făceau parte dintr-un grup de 20 de turiști din Singapore și Indonezia care urcau pe munte, în ciuda restricțiilor. Restul grupului a fost găsit ulterior de echipele de salvare și evacuat în siguranță.

„Știau că escaladarea era interzisă, deoarece muntele este în zonă restricționată din cauza stării de alertă ridicată, dar au insistat să continue”, a declarat Erlichson Pasaribu, șeful poliției.

Muntele Dukono este unul dintre cei mai activi vulcani din Indonezia și erupe aproape continuu, din 1933. Din martie anul trecut și până acum, vulcanul a erupt de peste 200 de ori. Autoritățile au emis numeroase avertismente împotriva escaladării muntelui, din motive de siguranță.

Erupția de vineri dimineața a fost înregistrată de seismografe timp de mai mult de 16 minute și a fost una dintre cele mai puternice din ultima perioadă.

„Erupția de vineri a fost printre cele mai puternice din această perioadă”, a declarat Lana Saria, șefa Agenției de Geologie din Indonezia.

 

