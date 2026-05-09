Ultimul mesaj transmis de Cristian Lica. Ce a postat cu câteva ore înainte să moară

Cristian Lica, antreprenor român și fondator al Muzeului Kitsch-ului Românesc, s-a stins din viață la vârsta de 50 de ani, în timpul unei călătorii pe care o făcea în jurul lumii. Se pare că acesta a suferit un infarct în somn. Bărbatul postase un mesaj video în mediul online, cu doar 12 ore înainte de a muri. Ce a transmis acesta?

Cristian Lica absolvise Academia de Studii Economice din București și devenise cunoscut publicului larg după lansarea Muzeului Kitsch-ului Românesc, un proiect care a atras atenția presei internaționale și care, pentru o perioadă, s-a aflat în topul atracțiilor turistice din Capitală pe TripAdvisor.

La începutul acestui an, antreprenorul pornise un nou proiect ambițios, „Ground the World”, o călătorie în jurul lumii realizată aproape exclusiv cu mijloace de transport terestre. Traseul a început în ianuarie, cu un autobuz spre Istanbul, și a continuat prin Iran, Asia Centrală, China, Asia de Sud-Est, Australia și Statele Unite.

Din păcate, în timp ce se afla la New York, Cristian Lica a suferit un infarct în somn și s-a stins din viață.

Ultimul mesaj transmis de Cristian Lica

În călătoria sa începută în luna ianuarie, Cristian Lica ajunsese acum la New York și părea că se bucură din plin de reușită. Cu doar câteva ore înainte de a-și da ultima suflare, mai exact în cursul nopții de joi, 7 mai 2026, la ora 03:10, antreprenorul a postat un mesaj video pe Facebook.

În clip, acesta le povestește urmăritorilor săi despre viața din New York. Acesta părea bine, era bucuros și nimic nu avea să prevestească tragedia.

„Ziua 111. Cum vizitezi America? Cel mai banal mi se pare să o faci cu avionul. New York – LA – Miami. Zbori dintr-un stat în altul, schimbi atmosfera, dar nu prea simți schimbarea. Vizitezi preponderent centrele orașelor mari, care, până la urmă, arată toate la fel, mănânci în același tip de locuri și faci cam același gen de poze cu zgârie-nori. E o experiență mișto, dar parcă una incompletă. O variantă completă este cu mașina. Societatea americană iubește turismul auto, așa că, în America, ajungi cu ușurință cu mașina peste tot: la Monument Valley, la Yellowstone sau la Mount Rushmore. Șoselele sunt bune, benzina a fost mereu ieftină, iar moteluri sunt peste tot. În plus, senzația de libertate absolută pe care ți-o dă o plimbare cu mașina prin America este neprețuită. O experiență și mai interesantă, atunci când vizitezi America, este cea cu RV-ul. Recreation Vehicle sau motorhome — acele mașini mari, cu rulota încorporată, cu care merg americanii în vacanțe. Varianta e ideală pentru că poți parcurge rutele legendare ale Americii — Pacific Highway, Death Valley sau Route 66 — și poți opri și dormi unde vrei. Mă rog, nu chiar unde vrei, dar găsești locuri mișto unde să parchezi RV-ul: pe marginea canioanelor, pe malul Pacificului sau lângă cascada Niagara. În călătoria asta am experimentat și traversarea Americii cu trenul. Și e mișto și experiența asta — parcă mergi printr-o Americă cinematografică, retro. Însă nu e nici lux, nici viteză, nici mare tehnologie în trenurile americane. Nici prea multe rute. Pe vremuri, la începuturile modernității, americanii au fost deschizători de drumuri în industria feroviară. Însă traficul de pasageri a început să scadă încă din anii 1920, pe fondul apariției pe scară largă a mașinilor. Transportul de marfă merge bine și astăzi, însă, mai ales după apariția zborurilor regulate, trenul a rămas ultima variantă pentru pasageri. Noroc cu populația Amish, că ei nu zboară cu avionul. Iar trenurile sunt pline de ei. (Amish sunt o comunitate de americani conservatori care resping modernitatea, inclusiv aparatele de zbor.) Falimentul a fost confirmat în 1971, odată cu înființarea Amtrak, compania de stat care a preluat serviciile feroviare de pasageri. Compania are pierderi de aproape 1 miliard pe an și oricum are review-uri foarte proaste, pe care le pot confirma și eu. Însă motivele sunt valide: Amtrak nu deține infrastructura, liniile propriu-zise, iar traficul feroviar este gândit în primul rând pentru marfă, nu pentru pasageri. Amtrak există doar ca să existe. Totuși, să mergi cu trenul prin America e scump — cam 100 de dolari pentru 8 ore. Dar, în felul ăsta, vezi toată țara pe geam, îi observi tiparele și îi cuprinzi proporțiile. În schimb, o experiență turistică mult subestimată este să te plimbi cu metroul prin marile metropole americane: Los Angeles, Chicago, New York. O astfel de aventură este un spectacol continuu, aproape grandios. Un vagon de metrou este ca un refugiu pentru homeless. Grupuri mari de băiețași par că locuiesc acolo, în vagon. Sau par că au venit la o petrecere. Se ascultă muzică la maximum, se fumează iarbă, se bea și se face caterincă. Cei care stau în picioare și se uită în jos sunt pe fentanil. Iar cei câțiva călători răzleți care merg spre casă par niște ciudați care nu se pot nicidecum încadra în peisajul general. Mai ales noaptea, orice vagon de metrou din Chicago poate fi considerat muzeu în aer liber”, spunea Cristian Lica.

