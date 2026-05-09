Cea mai mare reducere de azi, din LIDL. Produsul preferat al românilor costă doar 5.49 lei, doar astăzi și mâine

Românii care vor să își facă aprovizionarea pentru weekend au motive serioase să ajungă în magazinele Lidl. Retailerul pregătește o serie de reduceri importante valabile sâmbătă și duminică, pe 9 și 10 mai, la produse extrem de căutate, de la carne și mezeluri, până la cafea, băuturi răcoritoare și fructe.

Printre cele mai atractive oferte ale weekendului se numără ceafa de porc cu os, feliată, care va avea un preț redus cu până la 33%. Astfel, 100 de grame vor costa doar 1,99 lei, ofertă care îi va atrage cu siguranță pe cei care pregătesc grătare sau mese consistente în familie.

Și iubitorii de cafea vor avea parte de reduceri importante. Cafeaua măcinată Bellarom Espresso Bar beneficiază de o promoție de 60% reducere la a doua bucată. În aceste condiții, produsul va putea fi cumpărat la prețul de 12,24 lei, redus de la 17,49 lei.

La capitolul băuturi răcoritoare, vedeta acestui weekend este Cappy Pulpy, în variantele portocale și grapefruit. Produsul va avea un discount de 34%, iar prețul scade la 6,89 lei, de la 10,45 lei.

Nici fructele nu lipsesc din lista ofertelor speciale. Mango-ul, unul dintre cele mai apreciate fructe exotice, va putea fi cumpărat la prețul de 4,99 lei bucata, redus de la 7,99 lei.

Cea mai mare reducere de la Lidl

Totuși, produsul care atrage cel mai mult atenția este reprezentat de cârnații Pikok, considerați de mulți români printre preferații din magazinele Lidl. Reducerea este una semnificativă, de 40%. Astfel că, produsul va costa doar 5,49 lei, față de prețul obișnuit de 9,15 lei.

Ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil și fac parte din promoțiile speciale pregătite de Lidl pentru weekendul 9-10 mai.

Mulți clienți urmăresc constant ofertele de weekend pregătite de Lidl. Asta în contextul în care reducerile la produsele alimentare au devenit tot mai importante pentru bugetele familiilor. Promoțiile la carne, cafea sau mezeluri sunt printre cele mai căutate, iar în multe cazuri produsele aflate la ofertă se epuizează rapid încă din prima parte a zilei.

