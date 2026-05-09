(P) Colecția NEXT pentru copii este acum disponibilă pe ixy.ro, cu livrare rapidă direct din România

IXY Retail lanseaza ixy.ro, noua destinație online unde calitatea întâlnește bucuria de a fi părinte, prezentand o selecție premium de ținute casual, smart și accesorii pentru copii cu varste intre 0 si 14 ani.

Pe ixy.ro sunt disponibile colecțiile NEXT, alese cu atenție pentru confort, rezistență și design actual. Platforma a fost gândită ca o extensie naturală a magazinelor NEXT din București (4 locații), Timișoara și Iași, pentru ca produsele să fie mai ușor accesibile și părinților din orașele unde nu există încă un magazin fizic.

Produsele sunt pregătite pentru livrare rapidă, ajungând la clienți în 1–2 zile lucrătoare. Platforma oferă, de asemenea, retur simplu și opțiunea de ridicare din magazin (AFI Cotroceni), pentru un proces cât mai convenabil.

Întreaga experiență ixy.ro – de la navigare până la plasarea comenzii și livrare, a fost construită pornind de la aproape 20 de ani de interacțiune directă cu părinții în magazinele NEXT. Scopul a fost ca aceeași simplitate și încredere din offline să se regăsească firesc și în online, într-un proces clar, rapid și ușor de parcurs.

„Ne-am dorit ca părinții să poată alege ușor produsele în care au încredere, fără compromisuri între calitate, confort și rapiditate. Platforma ixy.ro continuă experiența din magazinele fizice într-un format simplu și eficient”, declară Victoria Houghton, CEO al IXY.

Q&A – LIFESTYLE

Cum a apărut ixy.ro?

Din dorința de a simplifica viața părinților moderni și de a le oferi acces rapid la produse de calitate pentru cei mici, ixy.ro a luat naștere ca o soluție practică și eficientă. Ideea a pornit din nevoia reală de a elimina stresul căutărilor interminabile și de a aduce tot ce este necesar pentru copii într-un singur loc, ușor de accesat, aproape de părinți.

Ce diferențiază platforma?

Unul dintre elementele care definesc ixy.ro este selecția atentă de produse, construită astfel încât fiecare alegere să răspundă unor standarde ridicate de calitate și utilitate. În același timp, livrarea rapidă contribuie la o experiență fără griji, reducând timpul de așteptare și oferind părinților siguranța că produsele ajung atunci când au nevoie de ele.

Cât de importantă este livrarea rapidă?

Livrarea rapidă nu este doar un beneficiu, ci o necesitate pentru părinți. Într-un ritm de viață alert, în care fiecare zi aduce provocări noi, posibilitatea de a primi produsele comandate într-un timp scurt face o diferență semnificativă. Este esențială pentru a răspunde prompt nevoilor copiilor, fără întârzieri sau complicații inutile.

Ce face hainele NEXT speciale?

NEXT este un brand britanic cu peste 40 de ani de experiență, recunoscut pentru echilibrul dintre calitate, design și funcționalitate, mai ales în colecțiile dedicate copiilor. Materialele sunt plăcute la atingere și rezistente în timp, croielile sunt gândite pentru libertate de mișcare, iar designul este modern, jucăuș și potrivit fiecărei vârste. Produsele sunt create pentru a fi purtate zi de zi și pentru a ține pasul cu ritmul activ al copiilor – de la joacă la momentele speciale.

Care sunt produsele bestseller?

Parintii prefera produsele realizate din materiale confortabile, cu imprimeuri moderne si design jucaus. Printre produsele cele mai apreciate se numără cele din colectiile pentru bebelusi si seturile variate care imbina perfect confortul cu stilul. Pentru cadouri, cele mai căutate sunt ținutele occasionwear, dar și cele casual cu detalii interactive sau cu broderii și aplicații. De asemenea, colecțiile Next pentru școală sunt foarte apreciate pentru calitatea și rezistența produselor, acestea fiind tratate special pentru a proteja împotriva petelor.

Feedback de la clienți?

Clientii apreciază constant calitatea materialelor, varietatea designului și rezistența produselor NEXT, dar și consecvența experienței din magazine – de la consilierea atentă până la grija pentru detalii. Multe dintre familiile care ne vizitează revin permanent, pe măsură ce copiii cresc și au nevoie de noi alegeri potrivite fiecărei etape.

În acest context, lansarea ixy.ro a fost primită cu mult entuziasm, ca o extensie firească a unei relații deja construite în timp.

Exemple reale de utilizare?

De la primele piese pentru bebeluși, la ținute pentru prima zi de grădiniță/ scoala sau cadouri de aniversare, botez, Crăciun ori Paște, selecția NEXT disponibilă pe ixy.ro însoțește momentele importante din viața unei familii. Opțiunea de ridicare din magazin (momentan disponibilă în AFI Cotroceni), alături de livrarea rapidă, fac ca pregătirile pentru fiecare ocazie să fie mai simple și fără griji, chiar și atunci când timpul este limitat.