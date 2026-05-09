Cabral și soția lui au divorțat deja? Andreea Ibacka a renunțat la verighetă

Anul 2026 este anul divorțurilor, iar acum un alt cuplu din showbiz pare că se destramă. De ceva timp, au apărut numeroase speculații legate de o posibilă despărțire între Cabral și Andreea Ibacka. În ultima perioadă, cuplul pare că traversează un episod mai dificil, iar urmăritorii celor doi au observat mai multe detalii care i-au dus cu gândul la divorț. Andreea Ibacka a renunțat la verighetă.

Andreea și Cabral Ibacka formează unul din cuplurile solide din showbiz. Cei doi sunt căsătoriți din anul 2011 și au împreună doi copii. Însă, deși relația lor părea perfectă, în ultima perioadă lucrurile par că s-au schimbat, iar ideea unui divorț este alimentată tot mai mult.

Dacă până acum cei doi postau ca o familie fericită, acum nu mai postează împreună, iar de pe pagina Andreei au dispărut numeroase imagini. Mai mult decât atât, ambii sunt plecați în vacanță, însă în destinații diferite.

Cabral și soția lui au divorțat deja?

Fanii celor doi au observat schimbările, iar ideea divorțului este alimentată în continuare de ambii parteneri. Pe de o parte, Cabral postează în mediul online numeroase mesaje cu subînțeles, în care vorbește despre tristețe, despre iubire și rănile care pot apărea sau despre epuizarea emoțională.

Iar pe de altă parte, Andreea Ibacka pare că se bucură de ceva timp pentru ea. A fost în vacanță fără soț, iar acum fanii au observat un nou detaliu interesant. Ei bine, se pare că blondina deja a renunțat la verighetă, cel puțin asta arată postările de pe rețelele sociale.

Într-o postare din data de 29 martie, Andreea Ibacka apare pentru ultima oară cu verigheta pe deget.

Ulterior, Andreea Ibacka pare că a renunțat la verighetă. Deși blondina a mai făcut numeroase postări, în niciuna dintre ele nu mai apare verigheta. Aceasta a dispărut complet, iar detaliul a alimentat și mai mult speculațiile potrivit cărora relația dintre Andreea Ibacka și Cabral s-ar fi destrămat.

Cabral și Andreea Ibacka și-au unit destinele în mod oficial în anul 2011, iar de atunci și-au construit o familie frumoasă împreună. Până acum, relația celor doi părea că merge extrem de bine. Rămâne de văzut dacă aceștia doar traversează un episod mai dificil sau dacă speculațiile legate de divorț se vor concretiza într-adevăr.

