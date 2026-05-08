Cabral, prima reacție după ce s-a spus că ar divorța de Andreea Ibacka: „Am plecat cu părere de rău”

Andreea și Cabral Ibacka sunt căsătoriți din 2011, au împreună doi copii, iar relația lor a fost mereu privită cu admirație de către fani. Însă, în ultima perioadă, cuplul pare că traversează un episod mai dificil. S-a vorbit chiar și despre divorț, căci urmăritorii celor doi au observat mai multe detalii care i-au dus cu gândul acolo. Cabral, prima reacție după ce s-a pus că ar divorța de Andreea Ibacka.

Dacă până acum cei doi postau ca o familie fericită, lucrurile s-au schimbat. Aceștia nu au mai postat împreună, iar de pe pagina Andreei au dispărut numeroase imagini. Mai mult decât atât, ambii sunt plecați în vacanță, însă în destinații diferite.

De asemenea, ideea unui posibil divorț a mai fost alimentată și de mesajele pe care Cabral le transmite în mediul online în ultima perioadă. Acesta a postat numeroase mesaje cu subînțeles, în care vorbește despre tristețe, despre iubire și rănile care pot apărea sau despre epuizarea emoțională.

Ei bine, toate aceste lucruri au tot alimentat în ultima perioadă ideea unui posibil divorț. Deși fanii vorbesc intens despre asta, Cabral și Andreea nu au adresat „problema” până acum. Totuși, după toate aceste zvonuri, Cabral a venit cu o nouă postare în mediul online.

Acesta pare să ignore complet toate speculațiile și preferă să se concentreze pe alte lucruri. În cea mai recentă postare, Cabral le vorbește fanilor despre vacanța sa, în care a plecat fără Andreea Ibacka. Pare că se bucură din plin de escapadă și nu îl interesează nimic altceva.

„Am plecat de la Aqua Dome cu părere de rău, parcă mai era poftă de stat puțin la piscine… dar am plecat cu pași mari către Zell am Ziller, să mâncăm prânzul la un restaurant tare mișto… Wilde Krauterkuche. Am pățit acolo, printre altele, supă de roșii albe. Foarte bună! După ce-am atacat și-un pește cu cauliflower (poftim necaz!) următoarea oprire a fost la Cascada Krimml – fotoshooting cu mașinile. Apoi le-am parcat frumos și am luat-o la pas către cascadă. Nu stau să-i dau eu note, vezi din poze că e mai mult decât spectaculos… doar că a fost interesantă tare starea incredibil de mișto pe care ne-a dat-o locul – am stat mult mai mult decât plănuiserăm, cu toate că era frig tare, umezeală în aer 100% și mai și începuse să plouă…Bine… am dat căldura pe maxim când am plecat de la cascadă… și după un drum scurt am ajuns la Hotel Kitzbof. Care e un hotel cu cheie Michelin. Adică e cu stea Michelin… dar pentru hoteluri. Merită? Vezi și tu în poze. (…)”, a scris Cabral, în mediul online.

Cabral și Andreea Ibacka și-au unit destinele în mod oficial în anul 2011, iar de atunci și-au construit o familie frumoasă împreună. Până acum, relația celor doi părea că merge extrem de bine. Rămâne de văzut dacă aceștia doar traversează un episod mai dificil sau dacă speculațiile legate de divorț se vor concretiza.

