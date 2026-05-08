Motivul bizar pentru care părinții Vlăduței Lupău nu se mândresc cu ea: ”Mi s-ar părea dubios”

De: Anca Chihaie 08/05/2026 | 08:39
Succesul venit odată cu popularitatea nu a schimbat complet relația dintre Vlăduța Lupău și familia sa. Deși artista este astăzi una dintre cele mai apreciate prezențe din muzica de petrecere și folclor, drumul ei spre celebritate nu a fost privit mereu cu entuziasm în propria casă. În spatele carierei strălucitoare și a aparițiilor de pe marile scene s-au ascuns ani întregi de îngrijorări, sacrificii și rețineri venite chiar din partea părinților.

Încă din copilărie, artista a fost atrasă de muzică și de scena artistică. Participările la concursuri, deplasările lungi și pregătirea continuă au făcut parte din rutina ei încă de la vârste fragede. Familia a sprijinit-o în primii ani, însă pe măsură ce visul artistic începea să se transforme într-o profesie adevărată, atmosfera din jurul acestui drum s-a schimbat treptat.

Părinții artistei au privit mereu lumea spectacolului cu multă precauție. Departe de imaginea glamour pe care publicul o vede astăzi, cariera muzicală a însemnat pentru familie nesiguranță, oboseală și multe compromisuri. Tocmai din acest motiv, reacțiile lor au rămas rezervate chiar și după ce fiica lor a devenit celebră în toată țara.

În locul laudelor sau al gesturilor publice de apreciere, cântăreața a simțit mai degrabă o susținere discretă, aproape invizibilă. Relația cu părinții s-a construit mai mult pe fapte decât pe vorbe, iar emoțiile au fost rareori exprimate deschis. Chiar dacă artista a ajuns să umple săli de spectacole și să adune milioane de admiratori, în familie lucrurile au rămas aproape neschimbate.

„Poate ei s-or mândri în sufletul lor, dar nu și-au exteriorizat această mândrie. Aș avea nevoie, dar acum m-am obișnuit cu ei așa, dacă mi-ar spune acuma că se mândresc cu mine cred că mi s-ar părea ceva dubios, deși mi-ar plăcea. Nu pot să zic că nu. Eu sunt convinsă că sunt mândrii de mine. Uneori când mai venea tata cu mine la spectacole îl vedeam cu lacrimile în ochi. Și mama din moment ce ea m-a dus la concursuri și a stricat bănuții ăia puțini din salariu ei ca să îmi plătească mie trenurile, eu cred că și-a dorit.

Nu le-au plăcut faptul că eu cânt de la un anumit punct în colo, pentru că mama mea a fost cea care m-a susținut. Dar de la un punct în colo nu le-a plăcut din cauza asta a îngrijorării. Cumva bunica mea din partea mamei tot spunea „Ce tot lalala. Asta nu e meserie” În schimb, bunica din partea tatălui m-a susținut, pentru că de la ea am și costumele populare”, a transmis Vlăduța.

