Cum plătești taxa de pod Giurgiu-Ruse online. Șoferii nu mai trebuie să stea la cozi spre Bulgaria și Grecia

De: Anca Lupescu 08/05/2026 | 09:00
Unde si cum se plateste

Românii care merg cu mașina în Bulgaria și Grecia au acum la dispoziție posibilitatea de a plăti taxa de pod Giurgiu-Ruse online. Autoritățile promit că nu va mai exista timp pierdut la cozi. Iată tot ce trebuie să știi despre cum să plătești online taxa de pod Giurgiu-Ruse.

Taxa de pod de la Giurgiu-Ruse se poate plăti online

Podul Giurgiu-Ruse intră într-o etapă de digitalizare, iar cozile interminabile sunt pe cale să devină istorie. Ministerul Transporturilor introduce un sistem electronic de plată a taxei de pod Giurgiu-Ruse, cu ajutorul căruia șoferii pot achita online taxa înainte de traversare și apoi pot merge pe benzile speciale, fără să se mai oprească la ghișeu și să stea la cozi interminabile.

Măsura vine exact la timp înainte de sezonul estival, având în vedere că milioane de turiști folosesc an de an acest traseu pentru vacanțele în Bulgaria sau Grecia.

Cum plătești online taxa de pod Giurgiu-Ruse

Sistemul de plată online se numește eTarifGiurgiuPod și este gândit special pentru a fluidiza traficul într-un dintre cele mai aglomerate zone de frontieră din sudul României.

Șoferii care aleg să plătească taxa de pod online trebuie să achite traversarea cu minimum trei minute înainte să ajungă la pod. După confirmarea plății, ei pot folosi benzile speciale dedicate mașinilor înregistrate electronic.

Bariera se ridică automat, iar șoferii nu mai trebuie să treacă pe la casele de taxare, lucru care ar putea să reducă extrem de mult timpii de așteptare, în special în sezonul estival, sărbători, weekenduri și perioade de vârf din sezonul concediilor precum luna august.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma a fost cel care a făcut anunțul și a menționat că ordinul necesar implementării sistemului a fost deja publicat.

„Am publicat ordinul ministrului Transporturilor prin care introducem plata electronică a taxei de pod la Giurgiu – Ruse. Este un pas important pentru fluidizarea traficului”, a transmis acesta.

Cât costă taxa de pod Giurgiu-Ruse

Autoritățile românești au precizat că deși va fi introdus sistemul electronic de plată a taxei de pod Giurgiu-Ruse, tarifele vor rămâne neschimbate pentru traversarea podului. Totodată, categoriile de vehicule scutite de la plată rămân aceleași.

Taxa pentru Podul Prieteniei costă pentru o trecere din România:

Autoturisme 8+1 locuri

15 RON

Autoutilitare ≤ 3,5 t.

29 RON

Transport persoane 9 – 23 locuri

58 RON

Vehicule > 3,5 t. și

58 RON

Vehicule ≥ 7,5 t. și

88 RON

Transport persoane > 23 locuri

122 RON

Vehicule ≥ 12,0 t. și max. 3 axe

122 RON

Vehicule ≥ 12,0 t. și min. 4 axe

180 RON

Tarife 2026 Bulgaria pentru o trecere pod Ruse – Giurgiu

Categorie vehicul

Tarif 2026

Autoturisme 8+1 locuri

2 EUR

Autoutilitare ≤ 3,5 t.

6 EUR

Transport persoane 9 – 23 locuri

12 EUR

Vehicule > 3,5 t. și

12 EUR

Vehicule ≥ 7,5 t. și

18 EUR

Transport persoane > 23 locuri

25 EUR

Vehicule ≥ 12,0 t. și max. 3 axe

25 EUR

Vehicule ≥ 12,0 t. și min. 4 axe

37 EUR

Schimbarea se referă doar la modalitatea prin care taxa de pod se poate plăti, în vederea fluidizării traficului, fără ca șoferii să plătească costuri suplimentare.

Măsura este extrem de bine venită, mai ales în contextul cozilor inteurminale în fiecare vară la punctul de trecere a frontieră.

Lucrările de pe partea bulgărească, aproape de final

Totodată, șoferii români care trec granița au parte de încă o veste bună. Lucrările de reparații desfășurate pe partea bulgărească a podului sunt aproape de a fi finalizate. Conform autorităților, acestea urmează să fie gata în iunie, înainte de perioada în care oamenii încep să meargă în concedii și în care traficul devine mai intens.

Odată cu încheierea lucrărilor și cu implementarea sistemului electronic de plată, românii vor putea trece mai ușor Podul Prieteniei, fără să mai fie nevoie să aștepte ore în șir în propriile mașini până ies din țară pe la Giurgiu-Ruse.

Construcția podului

Podul Giurgiu-Ruse este una dintre cele mai importante legături rutiere între România și Bulgaria și aproximativ 3 milioane de turiști români folosesc această rută pentru a ajunge în Bulgaria sau Grecia.

Construcția a durat doi ani și trei luni, iar podul a fost dat în folosință la 20 iunie 1954. Tot atunci a avut loc și inaugurarea oficială.

Evenimentul a fost marcat de prezența unor oficiali de rang înalt din țările care au contribuit la construcție. Printre aceștia s-au aflat Gheorghe Gheorghiu-Dej și Petru Groza.

Constructorul principal al lucrărilor a fost Direcția Generală 889, care a realizat atât podul, cât și viaductul și rampele de acces. Lucrările au fost coordonate de o echipă de ingineri din URSS, condusă de inginerul I.V. Saprikin, director general al proiectului, asistat de inginerul român Alexandru Lungu, în funcția de director, și de inginerul Constantin Stegaru, inginer-șef pentru lucrările executate din partea română.

La momentul inaugurării, podul era cel mai mare pod combinat din Europa.

În mai 1996, podul se afla într-o stare avansată de degradare a structurii carosabilului și a hidroizolației. Din acest motiv, a fost necesară refacerea hidroizolației părții carosabile și a trotuarelor, precum și înlocuirea rosturilor de dilatație.

Lucrările au fost realizate în parteneriat cu Bulgaria, în cadrul programului PHARE 1994. Finanțarea a venit atât din fonduri ale Uniunii Europene, cât și din fonduri nerambursabile.

În anul 2000, România și Bulgaria au semnat un acord pentru construirea unui al doilea pod între Calafat și Vidin.

Din iunie 2013, Podul Prieteniei nu mai este singurul pod care leagă România de Bulgaria, după inaugurarea podului dintre Calafat și Vidin, cunoscut și sub numele de „Podul Noua Europă”.

