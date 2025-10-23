Anunț de ultimă oră! Cum se va face trecerea pe ”Podul Prieteniei”

Mii de români trec granița către Bulgaria prin punctul Giurgiu-Ruse în fiecare an. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat câștigătorul licitației pentru realizarea sistemului de colectare electronică a tarifului de trecere pe sensul dinspre România către vecini, și care va ajuta la fluidizarea traficul. Prețul contractului se ridică la sute de mii de lei.

Potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol, proiectul este unul foarte important și va ajuta la fluidizarea traficului pe podul Giurgiu – Ruse. Valoarea contractului se ridică la aproape 850.000 de lei. Într-un mesaj publicat joi, oficialul a explicat că sistemul va permite plata online a taxei și va reduce semnificativ timpul de așteptare în Punctul de Trecere a Frontierei.

„Am desemnat astăzi câștigătorul pentru Sistemul de colectare electronică a tarifului de trecere, pe sensul dinspre România, a podului Giurgiu – Ruse. După semnarea contractului, câștigătorul licitației (ALTIMATE S.A) va avea la dispoziție 844.500 lei (fără TVA) și 6 luni pentru a implementa noul sistem”, a menționat directorul general al CNAIR.

Proiectul va fi finanțat de CNAIR

Noul proiect va fi finanțat din veniturile proprii ale CNAIR și presupune amenajarea a două artere dedicate, echipate cu bariere de mare viteză, care vor recunoaște automat plata efectuată online și vor permite trecerea instantă a autoturismelor. Prin implementarea sistemului, autoritățile își propun să automatizeze procesul de încasare și să reducă intervenția umană, redistribuind personalul către punctele de control destinate vehiculelor de marfă. În plus, se estimează că această modernizare va duce la scăderea timpilor de așteptare și la îmbunătățirea siguranței circulației în zona de frontieră.

„Contractul este finanțat din veniturile proprii ale CNAIR și prevede amenajarea, pe malul dinspre România, a 2 (două) artere dedicate, dotate cu bariere de mare viteză care vor permite accesul instant prin identificarea plății efectuate online în prealabil. Dorim astfel să limităm intervenția factorului uman în procesul de încasare a tarifelor de trecere pentru autoturisme si redistribuirea personalului în punctele de control specific vehiculelor de transport marfă.

Prin acest proiect estimăm că vor fi diminuați timpii de asteptare din PTF Giurgiu și va crește gradul de siguranță a circulației vehiculelor prin acest Punct de Trecere a Frontierei (PTF). Contractul va putea fi semnat în termen de 10 zile, dacă nu vor fi depuse contestații”, se mai arată în comunicatul transmis.

