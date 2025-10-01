Acasă » Știri » Reacția VIRALĂ a unui american după ce a vizitat România: ”Doar în Elveția mai găsești asta”

România se află tot mai mult în atenția turiștilor internaționali, fiind apreciată pentru peisajele sale naturale impresionante și pentru ospitalitatea localnicilor. Recent, experiențele unui turist american care a petrecut mai mult de două luni explorând țara au scos în evidență atât punctele forte, cât și aspectele practice de care călătorii trebuie să țină cont.

Din punct de vedere economic, România este mai scumpă decât vecinii săi din Europa de Est, precum Bulgaria și Serbia. Costurile pentru cazare, masă și transport sunt comparabile cu cele din Spania sau Portugalia, ceea ce poate surprinde unii turiști obișnuiți cu prețurile mai mici din regiune. Această realitate nu diminuează însă atractivitatea țării, ci doar necesită o planificare atentă a bugetului pentru cei care călătoresc pe termen mai lung.

Una dintre trăsăturile care ies imediat în evidență în România este diversitatea naturii. Munții Carpați, pădurile dense și zonele rurale încă nealterate oferă un cadru ideal pentru drumeții, observarea faunei și activități în aer liber. Comparativ cu alte țări europene, România se remarcă prin peisaje care adesea amintesc de cele din Elveția, însă fără aglomerația turistică specifică statelor vest-europene. Perioada de toamnă este deosebit de atractivă, când pădurile capătă nuanțe aurii și roșiatice, transformând traseele montane în adevărate spectacole vizuale.

Pe lângă frumusețea naturală, România oferă și oportunități interesante pentru relaxare urbană. Complexele de băi termale, cum este Therme București, reprezintă o alegere populară printre turiști, fiind ușor accesibile și relativ accesibile ca preț. Astfel, vizitatorii pot combina experiențele de drumeție și explorare a naturii cu momente de relaxare în centre moderne, echipate cu piscine, saune și facilități de recreere.

Totuși, călătorii internaționali trebuie să fie atenți la câteva aspecte practice. România folosește moneda locală, Leul, ceea ce înseamnă că turiștii trebuie să aibă acces la schimburi valutare pentru achiziții cotidiene. În plus, transportul public, deși funcțional, necesită răbdare și flexibilitate, deoarece întârzierile și schimbările neprevăzute pot apărea frecvent, în special pe rutele mai puțin frecventate.

1. Natura – România, fără îndoială, are cea mai frumoasă natură din Europa, după Elveția. Îți recomand să mergi toamna, ca să vezi cum se schimbă frunzele, mai ales în Transilvania. Fă drumeții și te vei îndrăgosti de țară.

2. Băile termale – acesta este un adevărat „gem ascuns” al României. Therme București are saune, piscine și este relativ ieftin, poți să-l găsești chiar în capitală.

3. Cel mai scump din Europa de Est – spre deosebire de vecinii săi, Bulgaria și Serbia, România este destul de scumpă pentru Europa de Est. Aș compara costurile cu cele din Spania sau Portugalia; vei cheltui în jur de 40-50 de dolari pe zi pentru toate lucrurile.

4. Engleza și siguranța – spre deosebire de zvonurile pe care le-ai auzit despre România, țara este incredibil de sigură pentru turiști. Toți oamenii cu care am vorbit sub 40 de ani vorbeau fluent engleza, așa că nu vei avea nicio problemă în țară.”, a spus americanul pe YouTube.

