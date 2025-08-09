Cât a plătit Flick Domnul Rimă pe un prânz în Mamaia Sat. Stupoare colosală când și-a comandat 2 mici

Nu, nu este o glumă! Cât a plătit Flick Domnul Rimă pe un prânz în Mamaia Sat. Stupoare colosală în momentul în care și-a comandat 2 mici! A dezvăluit totul pe rețelele de socializare! Iată despre ce este vorba!

Vacanță la mare, poftă de mici și… șoc la nota de plată! Flick Domnul Rimă a mers să mănânce doi mici, convins că va primi clasica combinație cu pâine și muștar, așa cum se întâmplă de obicei. Numai că a plătit separat pentru sos.

Flick Domnul Rimă a povestit pe rețelele de socializare că muștarul a costat 4 lei. Detaliul a părut cu atât mai surprinzător cu cât, în mod tradițional, condimentele simple precum muștarul sunt oferite gratuit la asemenea preparate.

„Apropo de mesajul de mai devreme, să vă spun și părerea mea. Pe mine, sincer, nu mă intrigă prețurile pe care le-ați văzut acolo. Într-o oarecare măsură e normal să fie mai scump, că na, ești la mare, e în vacanță, sezonul e scurt, nu intru în detalii. Observația mea e că de când mă știu, atunci când mănânc mici, 2, 3, 5, când comand de undeva, pac, apasă pe un din ăla dintr-o găleată de-aia uriașă de 30 de lei toată găleata și-ți pune 2, scuipături de muștar. Aici, când e vorba de muștar, uitați aici! Și acum vine întrebarea. Vi se pare normal să fie 4 lei? Nu știu. Repet, întreb. Poate greșesc, dar eu cred că atunci când îți iei mici, o felie de pâine și o de aia de muștar ar trebui incluse. Deci nu e vorba de 4 lei, 8 lei, 30 de lei”, a mărturisit Flick pe Instagram.

Cât a plătit Flick Domnul Rimă în total

Deși prețurile mai mari de pe litoral nu l-au surprins, faptul că un element esențial al preparatului a fost taxat separat l-a făcut pe Flick Domnul Rimă să ridice o întrebare de principiu.

„Când ești în vacanță, banii nu mai au aceeași valoare. E vorba de principiu. Eu așa știam, că muștarul vine cu micii. E ciudat când îți iei toate produsele, te duci până nu știu unde, te pui la masă, te apuci să mănânci și când vrei să-l bagi micul, n-ai în ce să-l bagi. Și îți dai seama că nu ți-au pus muștar, trebuie să te întorci să mai stai odată la coadă. Mă rog, e vorba de principiu. Voi cum știați sau cum mâncați mici?”, a adăugat Flick Domnul Rimă.

Cu atât mai mult, a publicat pe Instagram și o fotografie cu bonul primit. Pe acesta se poate observa prețul plătit pentru muștar, separat. Pentru un prânz cu 2 mici, tochitură, murături, jumări, mămăliguță, frigărui de pui și o plăcintă, Flick Domnul Rimă a plătit suma de 235,30 lei.

Citește: Cum se apără Denisa după ce a fost acuzată că l-a îndepărtat pe Flick de toţi prietenii. Ce a spus despre Mihai Bendeac şi Speak