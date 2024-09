Cum se apără Denisa după ce a fost acuzată că l-a îndepărtat pe Flick de toţi prietenii. Ce a spus despre Mihai Bendeac şi Speak

După ce a fost acuzată de faptul că l-a îndepărtat pe Flick de prietenii lui, Denisa iese în față și spune adevărul! Ce părere are soția Domnului Rimă despre aceste acuzații? Iată ce a spus!

Flick a fost foarte bun prieten cu Speak, Mihai Morar, Mihai Bendeac și Răzvan Popescu, însă relațiile cu aceștia par să se fi încheiat din momentul în care Domnul Rimă a cunoscut-o pe Denisa Hodișan, actuala lui soție.

De curând, Flick a fost invitat în podcastul lui Bursucu, acolo unde a făcut o serie de mărturisiri legate de separările care s-au produs între el și anumiți oameni. Domnul Rima a spus că, de fapt, prietenii lui sunt cei care s-au distanțat de el.

Într-un interviu FANATIK, soția lui Flick a dezvăluit cum stau lucrurile, de fapt, și ce implicare are ea în aceste situații.

Denisa Hodișan susține că soțul ei a fost respins de prietenii lui, iar ea nu are nici o implicare în separarea lor. Mai mult, ea spune că nu se lasă afectată de părerile lumii.

De asemenea, Denisa a declarat că nu îi cunoaște personal pe foștii prieteni ai lui Flick și nu își poate face o impresie despre ei, așa cum nici ei nu ar trebui să o facă, pentru că nu o cunosc.

„Eu nu-i cunosc! Eu am mai spus asta de N ori. Nu i-am văzut în viața mea, eu nu știu cine sunt oamenii ăștia. Sincer, asta dacă ne referim la Mihai Bendeac… Pe Speak l-am văzut la un eveniment, fix la prima dată când am fost eu. Nu eram căsătoriți, eram împreună de foarte puțin timp. Am fost la un eveniment comun unde nu s-au întâlnit pentru că Speak nu a răspuns la mesajele de tipul ”Hei, pe unde ești? Hai să ne vedem”. Era un eveniment mai mare, în fine. Deci nu l-am cunoscut personal. Nu am stat de vorbă niciodată. Nu știu ce fel de om e. La fel cum el habar nu are ce fel de om sunt. Acum… Dacă nu i-a plăcut fața mea, eu ce pot să fac?

Nu a fost o interacțiune în urma căreia să zică ”Denisa e o insuportabilă” și din cauza ei nu mai vreau să fiu prieten cu Flick. Nu se pune problema de așa ceva, dat fiind că acest om nu mă cunoaște.

Dacă aș fi interacționat, da, aș fi putut să spun că am lăsat nu știu ce interacțiune. Dar când nu cunoști un om personal și nu vorbești cu el, nu poți să spui că nu îți place omul respectiv” , a continuat ea pentru sursa citată.