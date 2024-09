Flick rupe tăcerea despre Speak și Mihai Bendeac. S-a certat sau nu cu ei? „Unii m-au blocat”

În urmă cu mai bine de 3 ani, Filcea Sebastian Andrei, supranumit Flick sau Domnul Rimă, a renunțat la cariera sa din radio și s-a transformat într-un familist convins. Odată cu plecarea sa de la Radio Zu – după mai bine de 10 ani – relațiile de prietenie cu Mihai Bendeac, Răzvan Popescu, Mihai Morar și Speak s-au răcit, iar în prezent abia își mai vorbesc. Daniel Buzdugan, cel care i-a fost naș de cununie, este singurul care i-a rămas alături și care nu a fost ”gonit” din preajma familiei sale.

La vremea respectivă, gurile rele au bănuit faptul că Denisa, cea care urma să-i devină soție, a fost cea care și-a băgat "coada" între cei patru prieteni și ar fi făcut în așa fel încât viitorul ei soț să facă o selecție a persoanelor din anturajul lui. Timp de trei ani, Flick nu a dorit să vorbească public despre acest subiect, însă până acum. Acesta a decis să spună și partea lui de poveste.

Filcea Andrei s-a retras de la pupitrul prezentatorului de Radio ZU în anul 2021, după un an de la nunta cu Denisa, mama fetiței sale, și după 10 ani de carieră în radio. Decizia nu a fost privită cu ochi buni de foștii lui colegi și prieteni. Cei mai mulți dintre aceștia crezând că soția lui l-ar fi putut influența în luarea unor decizii atât de radicale. Invitat în podcastul lui Bursucu`, Flick a vorbit pentru prima dată despre prieteniile la care a renunțat de când s-a căsătorit cu Denisa.

Cu toți am dat mâna, cu toți m-am salutat. Cu Speak m-am întâlnit acum o lună, la mall. S-a jucat puțin cu Eva, salut, nu mă întorc pe partea ailaltă pe stradă.M-am văzut cu Popescu la mall, cu Bendeac am vorbit acum o lună. Din partea mea, nu aș numi că s-au rupt, ci că s-au răcit. Eu nici nu m-am dus cu pălăria scoasă în fața lor, să-i sun, să îmi cer scuze pentru ceva, căci după reperele mele nu am greșit. Eu consider că un prieten ți-e prieten indiferent cât ai fi tu de nebun. Bă, a fost nebun, s-a căsătorit, băi, e nebunia lui. Dacă mi-e prieten, îl înțeleg.”, a spus Flick.

Referitor la prieteni și la job, privind în urmă, Flick își aduce aminte că în toate anturajele în care a fost – timp de mulți ani – era privit la burlacul suprem, cel mai mare gagica și omul care se ocupa cu distracție. Ulterior, cunoscând-o pe Denisa și formând o relație cu ea, fostul prezentator de la Radio Zu a mărturisit că a descoperit anumite sentimente, trăiri și nevoie de care uitase și de care nu știa că are nevoie.

„Nu. Sunt împlinit, nu am momente să mă gândesc, băi, oare am greșit cu ceva? Nebunia asta din capul meu, povestea asta pe care am dus-o cu Denisa…adică dacă e să pierd prietenii ăștia pentru relația asta, nu am pierdut nimic. M-am bucurat că am descoperit ceea ce am nevoie. Nu știam cât de tare îmi doresc să fiu iubit, să dorm cu ea, o relație serioasă, nu pasageră.

Mi s-au aprins călcâiele și nu aveam cum să stau jumătatea de zi cu Denisa și cealaltă jumătate cu prietenii. Am prioritizat niște lucruri. Am pierdut multe evenimente pe care le făceam, dar mi-am asumat. Anumiți prieteni m-au judecat, dar cred că nu m-au înțeles. Nu am niciun regret. Nici pe plan profesional – pentru că nu totul este despre bani, nici pe plan personal”, a mai spus Flick.