Dieta lui Dragoș Pătraru de -30 kilograme. Alimentele la care a renunțat definitiv

Dragoș Pătraru, cunoscut publicului larg drept unul dintre cei mai vocali și apreciați realizatori de televiziune din România, a trecut printr-o transformare impresionantă în ultimii ani. Fără intervenții drastice sau metode miraculoase, el a reușit să slăbească aproximativ 30 de kilograme printr-un proces riguros, bazat pe disciplină, educație nutrițională și adoptarea unui stil de viață sustenabil.

Transformarea nu a venit peste noapte, ci a fost rezultatul unei schimbări profunde în modul de a înțelege relația cu propriul corp. Aflat la un moment de cotitură, în care sănătatea și confortul personal au devenit priorități, Pătraru a ales să se informeze și să acționeze. În centrul acestei schimbări a stat conștientizarea pericolelor unei alimentații dezechilibrate și a unui stil de viață sedentar. A urmat o perioadă de documentare, în care a început să analizeze atent efectele alimentelor procesate și ale zaharurilor ascunse în produsele aparent „sănătoase”.

Unul dintre primii pași a fost restructurarea completă a alimentației. Produsele rafinate, precum făina albă, orezul alb și dulciurile din comerț, au fost eliminate din meniul zilnic. În paralel, au fost excluse băuturile care pot părea sănătoase, dar care conțin cantități uriașe de zahăr, precum sucurile fresh de fructe. A fost pus accentul pe consumul de alimente integrale, bogate în fibre și nutrienți, capabile să ofere sațietate reală și să mențină un nivel stabil al glicemiei.

„Știu că orice dietă funcționează, până nu mai funcționează și apoi am înțeles, că am vrut să știu mai mult. (…) Primele 10 kilograme le elimini foarte repede, trebuie să-ți pui doar o ordine în viață. Eu mi-am schimbat toată viziunea despre diete și viață când am stat de vorbă cu un doctor mai bătrân care mi-a spus că amândoi o să murim la aceeași vârstă, diferența o face confortul din ultimii 25 de ani. Atunci când ești tânăr, ești nemuritor și corpul duce oricât și orice. Eu fac sport în fiecare zi, mănânc controlat, știu ce mănânc și cum îmi dozez sportul”, a spus Dragoș Pătraru în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, potrivit .