Noua modă digitală printre Gen Z: veganismul AI! Ce înseamnă și de ce câștigă tot mai mulți adepți

Un grup de tineri preocupați de mediu, numiți „vegani AI”, conduce mișcarea împotriva ChatGPT și a altor forme de AI generativă. Un concurs în jocul video Warframe a fost picătura care a umplut paharul pentru Bella.

Toată echipa ei de gaming primise doar trei zile pentru a trimite propriile lucrări de artă. Emoționată de termenul strâns, ea nu s-a lăsat descurajată — până când concursul a acceptat o lucrare generată de inteligență artificială (AI).

„Dacă AI nu ar fi fost acceptată în concurs, poate că aș fi încercat să concurez, dar de data asta mi s-a părut o umilință: să concurez cu o persoană care nu a pus nici măcar o picătură de efort în imaginea respectivă”, a spus tânăra de 21 de ani din Cehia pentru Euronews Next. „Unul dintre motivele pentru care am încetat să mai folosesc AI generativă este că este moral greșită. Dacă eu, ca artist, aș continua să o folosesc, ar fi un fel de trădare. Adică eu am petrecut ani învățând și îmbunătățindu-mi singură abilitățile, și iată-mă folosind ceva care fură rezultatele muncii altora ca mine.”

Bella este una dintre tot mai mulții „vegani AI”, un nume nou pentru cei care aleg să se abțină complet de la AI generativă — sisteme antrenate pe seturi imense de date pentru a crea texte, imagini, muzică și altele.

Este o mișcare care a crescut constant de la lansarea ChatGPT de către OpenAI în 2022, comunitatea anti-AI de pe Reddit depășind deja 71.000 de membri.

Asemănătoare veganismului, motivațiile țin de etică și mediu

Chiar și o scurtă conversație cu ChatGPT poate consuma echivalentul unei sticle de apă, potrivit unui studiu din 2023. În plus, tehnologia, prin „răzuirea” operelor creative, a dus la proteste unite din partea artiștilor, scriitorilor, cineaștilor și muzicienilor celebri.

„[AI generativă] fură constant fără consimțământ din absolut orice, încalcă intimitatea și obține bani din asta”, a spus Marc, un tânăr de 23 de ani din Spania, abstinent de la AI. „Este o unealtă a capitalismului pentru a menține exploatarea muncitorilor sau chiar pentru a o duce la următorul nivel.”

Alături de aceste îngrijorări planează o teamă mai profundă asupra modului în care AI ar putea afecta sănătatea noastră mentală și dezvoltarea cognitivă, creând o dependență de soluții rapide care ne fură gândirea critică.

Un studiu recent, la scară mică, realizat de MIT, confirmă această idee: participanții care au folosit ChatGPT pentru a scrie eseuri au avut o activitate cerebrală mai redusă decât cei care nu au folosit instrumentul.

„Sunt oameni deja suficient de creduli din cauza modului în care folosesc internetul și telefoanele. Dar să fie și mai naivi în timp ce chatboții le spun că au dreptate și că sunt geniali? Asta e îngrijorător.” — Lucy

Utilizatorii ChatGPT au avut dificultăți chiar în a cita din propriile texte generate și au prezentat performanțe slabe la nivel „neuronal, lingvistic și comportamental”, arată studiul.

Acest lucru ar putea avea implicații majore asupra învățării, încrederii în sine și modului în care oamenii folosesc AI în contexte importante, spune Nataliya Kosmyna, coautoare a studiului și cercetătoare la MIT Media Lab.

„Dacă o persoană nu își amintește ce tocmai a scris, nu simte că îi aparține, ceea ce înseamnă că nu îi pasă cu adevărat. Și dacă nu e doar un experiment în laborator? Dacă e o situație reală, poate una de viață și de moarte? Unele locuri de muncă cer asta.”

Pentru Lucy, o tânără de 22 de ani din Spania, îngrijorarea principală este tendința unor chatboți spre lingușire, validând idei iluzorii — uneori periculoase.

Dificultatea de a fi vegan AI

AI generativă se dezvoltă rapid, infiltrându-se în joburi, educație, social media și chiar relațiile noastre. Acest lucru face tot mai greu pentru oameni să o evite complet.

„Trebuie să ai o mentalitate puternică, dar eu am reușit”, spune Marc, care lucra în securitate cibernetică pentru AI. „Este deosebit de complicat să te ții departe de ea la universitate, de exemplu, când majoritatea studenților și chiar profesorilor o folosesc pentru orice”, adaugă el, spunând că asta a creat o ruptură și cu familia sa, „dependentă de simplificările” aduse de AI.

Lucy este și ea „împinsă” să folosească AI la internshipul ei într-o companie de design grafic — în ciuda rezultatelor adesea discutabile.

„Recent, un client ne-a cerut să animăm asistentul lor AI (o imagine foarte urâtă a unei femei cu toată strălucirea inestetică a AI). Ne chinuim cu asta, pentru că programul video îi face mâini uriașe și alte chestii. E foarte uncanny valley”, a spus ea.

Dar chiar și când viața profesională ne cere să folosim tehnologia, Kosmyna crede că ar trebui să avem dreptul de a decide când și cum e folosită — cu discernământ.

„Interacționez cu AI pentru muncă, pentru studii? Da, absolut. Investigăm când apare o nouă funcționalitate sau o nouă afirmație? Desigur. Dar să o folosesc în viața personală sau în orice alt context profesional? Personal, nu văd nevoia.” „Unele utilizări AI generative sunt foarte interesante. Dar nu trebuie să ard șapte copaci și șapte galoane de apă ca să rescriu un e-mail.”

Tinerii woke consideră AI lipsit de etică

Pentru majoritatea „veganilor AI”, credința centrală este că AI este fundamental lipsit de etică. Marc crede că utilizarea ei ar trebui „interzisă și pedepsită prin lege”, în timp ce alții susțin doar o reglementare strictă care să pună morala înaintea profitului.

„AI poate fi complet etică dacă materialul de antrenament este obținut etic și dacă nu mai folosesc muncitori kenyeni exploatați”, spune Lucy. „Costurile energetice vor fi probabil oricum uriașe, dar nici eu nu neg că am hobby-uri care consumă multă energie sau poluează — gaming, cumpărături internaționale, colecționism.”

Într-un moment în care unele țări introduc limite de vârstă pe platformele de social media — Australia a interzis accesul sub 16 ani — Kosmyna crede că AI generativă ar trebui tratată similar.

„Cred că ar trebui interzisă complet pentru minori. Și prin minori mă refer la toți cei aflați la școală până la 18 ani”, spune ea. „Iar în mediile de învățare nu ar trebui impusă.”

Pe măsură ce navigăm într-o lume în care AI devine omniprezentă, rămâne totuși o consolare de la cei ce aleg abstinența: realitatea încă bate simularea.

„AI este atât de repetitivă și superficială”, spune Lucy. „După ce îți trece noutatea, observi cât de mișto este, de fapt, distracția umană în comparație.”

Persoanele intervievate ca „vegani AI” au fost de acord să vorbească cu Euronews Next despre experiența lor, dar nu au dorit ca numele reale să fie publicate, pentru a-și proteja intimitatea.

