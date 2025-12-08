Gen Z a rupt „lanțul de iubire” cu rețelele de socializare? Tinerii renunță la statul pe telefoane pentru un obicei extrem de sănătos

Strava, Facebookul sportivilor, confirmă fenomenul: mișcarea devine noua obsesie a generației tinere, iar Gen Z schimbă regulile jocului în 2025. În raportul „Year in Sport”, platforma arată cum mișcarea a înlocuit doomscrolling-ul, cum tinerii lasă telefonul jos și aleargă, ridică, merg în cluburi sportive și transformă fitnessul într-un stil de viață, nu într-un trend.

Potrivit Strava, tinerii din Gen Z nu mai vor să-și piardă orele în Instagram și TikTok. Ei vor „real life”: alergare, competiții, cluburi sportive, ridicat greutăți, comunitate. Mai mult de jumătate spun că vor folosi Strava și mai mult în 2026, în timp ce social media rămâne pe loc sau chiar scade. Aproape 75% sunt mai motivați de o cursă sau un eveniment sportiv decât generațiile precedente, iar 64% preferă să dea banii pe echipament sportiv în loc de o întâlnire romantică, semn că dragostea trece, dar pantofii buni de alergare rămân.

Gen Z rescrie regulile: mai puțin scroll, mai multă mișcare

Pentru fiecare două minute petrecute în aplicație, membrii Strava petrec o oră reală afară. Alergarea rămâne regina sporturilor, dar mersul pe jos urcă spectaculos pe locul doi. Gen Z dublează și interesul pentru sala de forță, mult mai accentuat decât la Gen X, iar femeile au înregistrat un boom în antrenamentele de forță. Varietatea e un nou must-have: peste jumătate dintre utilizatori își monitorizează mai multe sporturi. Gen Z recunoaște că poate fi intimidant să încerci ceva nou.

Datele Runna arată că majoritatea se consideră începători sau intermediari, însă 86% și-au doborât recorduri personale în 2025. Deși inflația lovește, 30% dintre tinerii Gen Z spun că vor investi și mai mult în fitness în 2026, iar cluburile sportive de pe Strava au explodat: peste un milion la nivel global, hiking-ul crescând de aproape 6 ori. Vacanțele active sunt noul trend: tinerii aleg destinații interne, unde pot combina relaxarea cu sportul.

Gadgeturi, AI și performanță: Strava arată exact ce adoră Gen Z

Echipamentul smart și tehnologia sunt vedetele anului 2025: wearables, rute generate de comunitate, inteligență artificială pentru coaching. Aproape 46% dintre utilizatori ar folosi un „antrenor AI”, iar Gen Z conduce detașat în această deschidere către tehnologie. Pants-of-the-year? ASICS Novablast, Nike Pegasus și HOKA Clifton. Ceasul suprem: Apple Watch.

Raportul scoate la iveală și detalii savuroase: vinerea este cea mai leneșă zi, dedicată pauzei, iar orașele își dispută titlurile sportive — Copenhaga este cea mai rapidă metropolă, Cumbria are cei mai mulți pași pe zi, iar Londra își arată viteza maximă în Hammersmith & Fulham. Strava marchează clar: tinerii nu mai caută validare online, ci în propriul corp. Iar dacă 2025 a fost anul în care doomscrolling-ul a pierdut teren, 2026 promite să fie anul în care Gen Z transformă complet modul în care ne raportăm la mișcare, sănătate, comunitate și performanță.

