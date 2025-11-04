Acasă » Știri » Noua ”religie” a generației Z dă toate brandurile peste cap! Ce își cumpără în 2025 consumatorii de TikTok

Noua "religie" a generației Z dă toate brandurile peste cap! Ce își cumpără în 2025 consumatorii de TikTok

De: Anca Chihaie 04/11/2025 | 11:18
Ce își cumpără în 2025 consumatorii de TikTok
Generația Z schimbă complet regulile jocului în lumea consumului. Pentru tinerii care trăiesc în ritmul rețelelor sociale, loialitatea față de un brand devine tot mai puțin relevantă, în locul ei apare „loialitatea față de trend”. Produsele care devin virale pe TikTok sau Instagram ajung instant pe lista de dorințe, chiar dacă provin de la companii necunoscute sau fără un renume solid.

Statisticile confirmă această tendință: aproape jumătate dintre tinerii consumatori spun că au mai multă încredere în produsele aflate în trend, iar un procent similar recunoaște că a cumpărat ceva doar pentru că era popular online. Pentru aceștia, nu contează neapărat povestea brandului, ci momentul în care produsul devine „cool” pe internet.

Ce își cumpără în 2025 consumatorii de TikTok

La nivel general, peste 60% dintre cumpărători afirmă că sunt mai atașați de anumite produse decât de mărcile care le produc. Această schimbare de perspectivă pune presiune pe companii, care trebuie să găsească modalități noi de a rămâne relevante într-o piață dominată de algoritmi și de valuri de popularitate efemere.

Tinerii din generația Z sunt fascinați de produsele care „explodează” pe rețelele sociale, indiferent dacă provin din branduri cunoscute sau din colțuri obscure ale internetului. În 2025, figurinele Labubu au devenit un adevărat fenomen,  colecționabilele cu design bizar, lansate inițial în Asia, s-au transformat în simboluri ale culturii pop pentru adolescenți și tineri adulți.

Labubu/ Sursa foto: Profimedia

Fenomenul „Labubu” a depășit rapid limitele culturii online și a ajuns în lumea modei de lux: chiar și cele mai mari vedete au început să agațe figurinele la gențile Hermès sau alte accesorii scumpe, transformând jucăria colectabilă într-un simbol al statutului și al stilului urban.

La fel de viral a devenit și Stanley Cup, cana termo din inox care a depășit statutul de obiect utilitar, devenind un accesoriu fashion datorită clipurilor de pe TikTok. Alte exemple includ parfumurile „invizibile” recomandate de influenceri, cum este Phlur Missing Person, sau lumânările cu mirosuri neobișnuite, care promit o experiență senzorială personalizată.

Articolele vestimentare de tip „dupe” (copii mai accesibile ale brandurilor de lux) și gadgeturile estetice, precum oglinzile smart sau mini-foto imprimantele portabile, se vând în masă datorită recomandărilor online.

