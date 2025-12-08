Acasă » Știri » Ce se întâmplă cu creditele românilor legate de IRCC de la 1 ianuarie 2026. Cât vor plăti prima rată

De: Andreea Stăncescu 08/12/2025 | 22:43
În ultimul an, piața imobiliară din România a trecut prin schimbări majore, iar românii au devenit tot mai activi în accesarea finanțărilor bancare pentru achiziția de locuințe. Creșterea prețurilor, modificările fiscale și nevoia de stabilitate au determinat un val record de împrumuturi ipotecare. Evoluția ratelor și a dobânzilor devine un subiect important pentru cei cu credite active, dar și pentru cei care își planifică o achiziție în perioada următoare, căci apar schimbări impotante. 

Creditele legate de IRCC, de la 1 ianuarie 2026

Românii au contractat împrumuturi pentru locuințe într-un ritm fără precedent, atingând în primele zece luni din 2025 un nivel record al creditelor ipotecare. Valoarea totală a finanțărilor accesate a ajuns la aproximativ 9,2 miliarde de euro, cu peste un sfert mai mult față de aceeași perioadă din anul anterior.

Unul dintre factorii care a impulsionat cererea de credite a fost majorarea TVA-ului pentru achizițiile imobiliare până la 21%. Creșterea taxării a determinat un val de cumpărări făcute într-un timp scurt, în special în perioada verii, când numărul tranzacțiilor a explodat. În unele luni, s-au realizat cu peste jumătate mai multe vânzări de locuințe decât în primele șase luni ale anului, iar pentru multe dintre aceste achiziții a fost nevoie de finanțare bancară.

Sursa foto: Freepik

Ce se întâmplă cu IRCC-ul

Împrumuturile luate recent au fost influențate și de evoluția indicatorului IRCC. Specialiștii estimează că, odată cu reducerea acestuia la începutul anului viitor, ratele românilor se vor diminua ușor. De exemplu, la un credit ipotecar de 300.000 de lei pe o perioadă de trei decenii, scăderea poate însemna o reducere de peste 80 de lei pe lună.

Brokerii de credite susțin că această ajustare ar putea genera un val de recalibrări în ofertele băncilor. Pe lângă reducerea ratelor pentru împrumuturile cu dobândă variabilă, este posibilă și o corecție în zona creditelor cu dobândă fixă, odată ce instituțiile financiare vor adapta produsele la noile condiții din piață.

Există și perspective pozitive pentru perioada următoare. În a doua parte a anului viitor, IRCC ar putea coborî din nou, iar dobânzile ar putea deveni și mai accesibile. Totuși, scăderile consistente depind de momentul în care banca centrală va decide o diminuare a dobânzii de referință.

