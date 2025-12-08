Acasă » Știri » Descoperire importantă în portul din Alexandria. A fost găsită epava unei bărci de 2.000 de ani. De ce e importantă

Descoperire importantă în portul din Alexandria. A fost găsită epava unei bărci de 2.000 de ani. De ce e importantă

De: Andreea Stăncescu 08/12/2025 | 23:45
Descoperire importantă în portul din Alexandria. A fost găsită epava unei bărci de 2.000 de ani. De ce e importantă
Sursa foto: Captură video Youtube - Hilti Foundation

Cercetătorii au anunțat descoperirea unei nave vechi de aproximativ 2.000 de ani, găsită pe fundul mării, în apropierea Alexandriei, în Egipt. Găsirea artefctului atras atenția lumii arheologice internaționale, deoarece este vorba despre o ambarcațiune de agrement, un tip de vas despre care se știa doar din relatările autorilor antici, dar care nu fusese identificat vreodată în mod direct. 

Arheologii specializați în explorări subacvatice au anunțat descoperirea spectaculoasă a epavei unei ambarcațiuni egiptene vechi de aproximativ două milenii, în apropiere de țărmul Alexandriei. Nava, considerată a fi un vas de agrement folosit în antichitate, a fost găsită scufundată în zona portului insulei Antirhodos.

Potrivit Institutului European de Arheologie Subacvatică (IEASM), scafandrii au identificat corpul navei, care măsura peste 35 de metri în lungime și aproximativ 7 metri în lățime. Pe suprafața acesteia au fost descoperite inscripții în limba greacă, datate probabil în prima jumătate a secolului I d.Hr., ceea ce sugerează că vasul ar fi fost construit chiar în Alexandria.

Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un milion de conaționali trăiesc în această țară
Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Sura foto: youtube – Hilti Foundation

S-au mai găsit artefacte istorice în zona Alexandriei

Experții susțin că ambarcațiunea era dotată cu o cabină decorată cu rafinament, semn că a fost destinată transportului persoanelor din înalta societate. De asemenea, se pare că deplasarea se realiza exclusiv cu ajutorul vâslelor. Orașul Alexandria, întemeiat de Alexandru cel Mare în anul 331 î.Hr., a fost mult timp un centru al culturii și comerțului în lumea veche. Cutremure puternice și valuri uriașe au dus însă la scufundarea insulei Antirhodos, redescoperită abia în 1996, iar o parte dintre artefactele găsite se află astăzi expuse la Muzeul Greco-Roman din Alexandria.

Directorul IEASM, Franck Goddio, care cercetează zona de mai bine de trei decenii, a declarat că aceasta este prima descoperire de acest fel în Egipt. Descoperiri anterioare sugerau existența unor astfel de vase, fiind menționate în scrierile unor autori antici, însă niciodată până acum nu fusese găsit un exemplar real.

Specialiștii consideră că studiile viitoare asupra epavei vor oferi informații valoroase despre viața cotidiană, credințele, ritualurile și obiceiurile oamenilor din Egiptul roman. În ultimele decenii, în apele din jurul Alexandriei au mai fost descoperite vase antice, artefacte romane și chiar rămășițe ale flotei lui Napoleon, confirmând bogăția istorică a zonei.

CITEȘTE ȘI: Descoperire pe fundul Mării Negre, lângă Cazinoul Constanţa. Artefactul unic în România are o vechime de 2.600 de ani

Încă un șantier pentru șoferi! Încep lucrările pe Centura București

Tags:
Iți recomandăm
Stupoare și tensiuni la Chefi la cuțite! Irina Fodor s-a enervat și a pus piciorul în prag: „Nu mai furați sistemul!”
Știri
Stupoare și tensiuni la Chefi la cuțite! Irina Fodor s-a enervat și a pus piciorul în prag: „Nu…
Bilanțul victimelor cutremurului de 7,6 grade pe scara Richter. Japonia stă pe un butoi de pulbere
Știri
Bilanțul victimelor cutremurului de 7,6 grade pe scara Richter. Japonia stă pe un butoi de pulbere
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
Mediafax
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din...
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: „Corpul cere o pauză”
Gandul.ro
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului 6, după mutarea lui la PMB
Adevarul
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului...
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile avioanele F/A-18 Super Hornet cu rachete inamice
Digi24
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile...
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când vor ajunge banii la beneficiari
Mediafax
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când...
Parteneri
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer demisia: „Cum îți speli propria vină fără apă?”
Digi 24
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer...
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL
Digi24
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu...
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: „Corpul cere o pauză”
Gandul.ro
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Stupoare și tensiuni la Chefi la cuțite! Irina Fodor s-a enervat și a pus piciorul în prag: „Nu ...
Stupoare și tensiuni la Chefi la cuțite! Irina Fodor s-a enervat și a pus piciorul în prag: „Nu mai furați sistemul!”
Bilanțul victimelor cutremurului de 7,6 grade pe scara Richter. Japonia stă pe un butoi de pulbere
Bilanțul victimelor cutremurului de 7,6 grade pe scara Richter. Japonia stă pe un butoi de pulbere
Ce se întâmplă cu creditele românilor legate de IRCC de la 1 ianuarie 2026. Cât vor plăti prima rată
Ce se întâmplă cu creditele românilor legate de IRCC de la 1 ianuarie 2026. Cât vor plăti prima rată
Gen Z a rupt „lanțul de iubire” cu rețelele de socializare? Tinerii renunță la statul pe telefoane ...
Gen Z a rupt „lanțul de iubire” cu rețelele de socializare? Tinerii renunță la statul pe telefoane pentru un obicei extrem de sănătos
O influenceriță de a murit la scurt timp după ce a născut gemeni. Soțul tinerei de 26 de ani a făcut ...
O influenceriță de a murit la scurt timp după ce a născut gemeni. Soțul tinerei de 26 de ani a făcut anunțul trist
Vedeta arhicunoscută care a fugit de soțul ei, la prima lor întâlnire. Ce i-a spus a speriat-o? „Eu ...
Vedeta arhicunoscută care a fugit de soțul ei, la prima lor întâlnire. Ce i-a spus a speriat-o? „Eu nu prea avusesem întâlniri”
Vezi toate știrile
×