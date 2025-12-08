Descoperire importantă în portul din Alexandria. A fost găsită epava unei bărci de 2.000 de ani. De ce e importantă

Cercetătorii au anunțat descoperirea unei nave vechi de aproximativ 2.000 de ani, găsită pe fundul mării, în apropierea Alexandriei, în Egipt. Găsirea artefctului atras atenția lumii arheologice internaționale, deoarece este vorba despre o ambarcațiune de agrement, un tip de vas despre care se știa doar din relatările autorilor antici, dar care nu fusese identificat vreodată în mod direct.

Arheologii specializați în explorări subacvatice au anunțat descoperirea spectaculoasă a epavei unei ambarcațiuni egiptene vechi de aproximativ două milenii, în apropiere de țărmul Alexandriei. Nava, considerată a fi un vas de agrement folosit în antichitate, a fost găsită scufundată în zona portului insulei Antirhodos.

Potrivit Institutului European de Arheologie Subacvatică (IEASM), scafandrii au identificat corpul navei, care măsura peste 35 de metri în lungime și aproximativ 7 metri în lățime. Pe suprafața acesteia au fost descoperite inscripții în limba greacă, datate probabil în prima jumătate a secolului I d.Hr., ceea ce sugerează că vasul ar fi fost construit chiar în Alexandria.

S-au mai găsit artefacte istorice în zona Alexandriei

Experții susțin că ambarcațiunea era dotată cu o cabină decorată cu rafinament, semn că a fost destinată transportului persoanelor din înalta societate. De asemenea, se pare că deplasarea se realiza exclusiv cu ajutorul vâslelor. Orașul Alexandria, întemeiat de Alexandru cel Mare în anul 331 î.Hr., a fost mult timp un centru al culturii și comerțului în lumea veche. Cutremure puternice și valuri uriașe au dus însă la scufundarea insulei Antirhodos, redescoperită abia în 1996, iar o parte dintre artefactele găsite se află astăzi expuse la Muzeul Greco-Roman din Alexandria.

Directorul IEASM, Franck Goddio, care cercetează zona de mai bine de trei decenii, a declarat că aceasta este prima descoperire de acest fel în Egipt. Descoperiri anterioare sugerau existența unor astfel de vase, fiind menționate în scrierile unor autori antici, însă niciodată până acum nu fusese găsit un exemplar real.

Specialiștii consideră că studiile viitoare asupra epavei vor oferi informații valoroase despre viața cotidiană, credințele, ritualurile și obiceiurile oamenilor din Egiptul roman. În ultimele decenii, în apele din jurul Alexandriei au mai fost descoperite vase antice, artefacte romane și chiar rămășițe ale flotei lui Napoleon, confirmând bogăția istorică a zonei.

CITEȘTE ȘI: Descoperire pe fundul Mării Negre, lângă Cazinoul Constanţa. Artefactul unic în România are o vechime de 2.600 de ani

Încă un șantier pentru șoferi! Încep lucrările pe Centura București