Stupoare și tensiuni la Chefi la cuțite! Irina Fodor s-a enervat și a pus piciorul în prag: „Nu mai furați sistemul!"

Stupoare și tensiuni la Chefi la cuțite! Irina Fodor s-a enervat și a pus piciorul în prag: „Nu mai furați sistemul!”

De: Andreea Stăncescu 09/12/2025 | 00:05
Stupoare și tensiuni la Chefi la cuțite! Irina Fodor s-a enervat și a pus piciorul în prag: „Nu mai furați sistemul!”
Irina Fodor atrage atenția concurenților / Sursa foto: Antena 1
Al doilea battle al sezonului la Chefi la cuțite a adus numeroase provocări pentru concurenți, iar tensiunile nu au întârziat să apară. Presiunea timpului, dorința de a demonstra că pot impresiona jurații și mizele ridicate au dus la momente intense în bucătărie. Între echipe au ieșit scântei, schimburi de replici, discuții aprinse, iar Irina Fodor le-a atras atenția pentru că au trișat.

Concurenții de la Chefi la cuțite au trecut prin momente pline de tensiune în timpul celui de-al doilea battle. Amuleta activată de Richard Abou Zaki a creat dificultate printre echipele care trebuiau să recite o poezie la fiecare cinci minute. Cine nu îndeplinea misiunea, trebuia să stea în pauză timp de un minut. La doar una dintre cele patru echipe s-a impus și a obținut victoria.

Echipa condusă de Richard Abou Zaki a reușit să câștige această etapă, primind un total de șapte puncte. Rezultatul i-a surprins plăcut pe participanți, mai ales că juratul nu era complet convins de nivelul farfuriilor pregătite. Cu toate acestea, antrenorii responsabili de degustare s-au arătat impresionați de preparatele lor și au acordat punctajul maxim al momentului.

După aflarea rezultatului, Richard Abou Zaki și-a exprimat satisfacția, subliniind faptul că echipa lui a trimis multe preparate în concurs.

„Primul battle din acest sezon la echipa verde cu șapte farfurii! Șapte farfurii super detașați. Mamă!”, a spus acesta, surprins de evoluția echipei sale.

Proba nu a fost deloc una simplă. Concurenții au avut misiunea de a pregăti trei preparate prezentate în forme diferite, ceea ce le-a testat nu doar abilitățile culinare, ci și creativitatea și modul de organizare sub presiune.

Cum a arătat una dintre farfuriile concurenților / Sursa foto: Antena 1

Irina Fodor a tras atenția concurenților

În același timp, echipa galbenă a primit un avertisment serios. Irina Fodor le-a atras atenția asupra respectării stricte a regulilor competiției și a explicat consecințele pe care le-ar fi avut un eventual succes al acestora:

„Înainte să iasă verzișorii să sărbătorească, mai am o vorbă pentru voi, galbenilor. Nu mai furați sistemul! O să vă spun sincer, dacă ați fi câștigat aș fi fost nevoită să anulez două farfurii. Nu a fost cazul. Trebuie să luăm în serios toate regulile cu toții!”, a precizat prezentatoarea.

×