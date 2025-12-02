Ce se întâmplă cu mâncarea de la MasterChef după ce este degustată de Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu: ”Este o regulă nescrisă!”

Nu mai este mult până când sezonul 10 MasterChef va ajunge la final. Concurenții trag din greu pentru a îi impresiona pe jurați și aduc la degustare farfurii una și una. Însă, ce se întâmplă cu mâncare ce rămâne după ce Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu degustă preparatele? Acum s-a aflat adevărul.

MasterChef este o competiție culinară, iar de-a lungul unui sezon numeroase preparate delicioase se pregătesc în bucătăria show-ului. Concurenții au la dispoziție ingrediente de calitate, pe care le folosesc la crearea unor farfurii ce uneori îi dau pe spate pe cei trei chefi. Dar ce se întâmplă cu mâncarea ce rămâne?

Ce se întâmplă cu mâncarea de la MasterChef după ce este degustată

La fiecare ediție MasterChef, telespectatorii îi văd pe Scărlătescu, Dumitrescu și Bontea cum fac lingura perfectă din fiecare preparat și degustă pe îndelete. Iar mulți au fost curioși să afle ce se întâmplă cu toată mâncare după ce este degustată.

Ei bine, acum s-a aflat răspunsul. Daniela Preda, producătorul executiv al show-ului de la PRO TV, a lămurit acest aspect. Se pare că dacă este vorba despre preparate ce ajung la cei trei chefi, de acestea nu are voie să se atingă nimeni. Iar dacă ei nu termină întreaga farfurie, tot ce a rămas se transformă în compost.

În ceea ce privește ingredientele rămase, acestea sunt uneori donate, iar alte ori sunt folosite pentru a face o masă mare pentru întreaga echipă. Cert este că nimic nu se aruncă și nu se face risipă.

„Mâncarea care rămâne… După cum ați văzut, foarte multă mâncare nu rămâne, pentru că de obicei concurenții gătesc o farfurie. Dintr-o farfurie gustă trei persoane. E adevărat că rămân bucățele mici, pe care uneori le mănâncă ei, și le mai dau între ei… Nimeni nu are voie să guste din mâncarea lor. Este o regulă nescrisă, dar pe care toată lumea o respectă. Și atunci, ce rămân bucăți, adică dintre ingrediente, unele se refolosesc pentru alte probe, altele nu se refolosesc. Am avut o situație, de exemplu, în care am avut o carcasă de vită, am folosit din ea cât am folosit, după care ce a rămas am donat-o unui centru de copii. Adică facem și lucruri de genul ăsta, când ne permite situația. Când se poate ca produsul să fie bun în primul rând, să n-avem situații… Și ce nu se poate folosi, facem compost, pentru că încercăm să fim o producție sustenabilă și nu facem risipă de mâncare, nu aruncăm ingrediente, nu aruncăm… Mai dăm la echipă, mai facem câte o masă. Strict mâncarea deja gătită se consumă cât mai mult, iar ceea ce rămâne, puțin sau mult, facem compost, de obicei. Adică nu ne riscăm, mai ales că noi filmăm de cele mai multe ori pe perioada verii. La filmare mâncarea stă pe masă, nu riscăm să îmbolnăvim pe nimeni”, a declarat Daniela Preda.

