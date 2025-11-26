Florin Dumitrescu, taxat aspru după ce a jignit o gravidă la MasterChef: „Se comportă cu femeile de parcă ar fi niște gunoaie”

Florin Dumitrescu a intrat în gura fanilor MasterChef România. Comportamentul impulsiv al acestuia – în momentul în care i-a jurizat farfuria Ceraselei – i-a adus numeroase critici în mediul online. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Lupta pentru premiul cel mare (în valoare de 75.000 de euro) și pentru trofeul MasterChef România 2025 devine din ce în ce mai strânsă. Sezonul 10 al show-ului culinar de la Pro TV se apropie de marele final, iar tensiunile ating cote maxime, atât în rândul concurenților, cât și al celor trei jurați. Recent, Florin Dumitrescu a făcut o criză de nervi când a gustat din farfuria unei posibile finaliste din show.

Florin Dumitescu, derapaj la adresa gravidei Cerasela

În timpul jurizării, Florin Dumitrescu și-a ieșit din minți când a încercat din preparatul gătit de Cerasela. Iute de mânie, acesta a luat foc atunci când a gustat din friptura concurentei. A trântit, a bufnit, apoi a început să țipe la aceasta.

„Înțelegi? Nu mai veniți să-mi vindeți mie **** pe post de mâncare bună. Și chiar vreau să te laud. Dar nu-mi vinde mâncare de ***** pe post de mâncare perfectă, că nu-i așa. Nu-i așa. Nu îmi spune mie părerea ta, că nu mă interesează”, a explodat Florin Dumitrescu.

După ce s-a calmat, Florin Dumitrescu a clarificat situația și a declarat că nu a fost nimic personal, însă pretențiile față concurenți au crescut extrem de mult, mai ales acum, pe ultima sută de metri – vezi AICI declarațiile sale.

Comportamentul ”din topor” al lui Florin Dumitrescu a fost imediat taxat de telespectatori, cei mai mulți dintre ei judecând aspru ieșirea nervoasă pe care a avut-o față de Cerasela.

„Un comportament execrabil din partea lui Florin Dumitrescu! Alo, producția acestei emisiuni, de ce tolerați nesimțirea? Sunt stupefiată de felul mizerabil în care i s-a adresat concurentei.” „Un mitocan! Felicitări pentru Scărlătescu!” „Dumitrescu a fost deplasat, nu așa se procedează! Imatur și subiectiv de fiecare dată. Deja e prea mult.” „Florin Dumitrescu se comportă cu femeile de parcă ar fi niște GUNOAIE. Când, de fapt, el este singurul gunoi din acel platou. Să nu mai zic de faptul că i s-a atras atenția de nu știu câte ori în privința atitudinii pe care o are față de concurenți. Se pare că nici acum nu și-a învățat lecția. Îi recomand o vizită la cel mai apropiat psiholog.” „Ce mă bucur că nu m-a înșelat intuiția și i-am dat unfollow acestui personaj @chefflorindumitrescu… urât, foarte urât.” „Comportament de mahala are acest chef. Cum se poate ca ceilalți doi să fie niște jurați normali? Eu înțeleg că e un show, că se face mult teatru, dar la Dumitrescu nesimțirea e la ea acasă. Mai mult decât atât, ce facem cu acel păr care e în vânt mai mereu și total neîngrijit? E de-a dreptul ridicol să stai să te uiți cum vine un nebun și urlă la concurenți, că se crede a fi el cineva. Incredibil!” „Misoginul de Florin, vă rog să-l schimbați. Felicitări pentru Scărlătescu și Bontea”, au fost o parte din reacțiile utilizatorilor.

Florin Dumitrescu a umilit o concurentă însărcinată, la MasterChef. Cerasela a început să plângă, după ce a obligat-o să mănânce carne crudă

Chef Florin Dumitrescu și-a lăsat nevasta fără cuvinte! Ce a găsit Cristina când s-a întors acasă de la petrecere: “Mi-am făcut de cap”