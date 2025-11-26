Acasă » Știri » Florin Dumitrescu, taxat aspru după ce a jignit o gravidă la MasterChef: „Se comportă cu femeile de parcă ar fi niște gunoaie”

Florin Dumitrescu, taxat aspru după ce a jignit o gravidă la MasterChef: „Se comportă cu femeile de parcă ar fi niște gunoaie”

De: Irina Vlad 26/11/2025 | 22:21
Florin Dumitrescu, taxat aspru după ce a jignit o gravidă la MasterChef: „Se comportă cu femeile de parcă ar fi niște gunoaie”
Florin Dumitrescu, judecat de internauți după ce a judecat farfuria Ceraselei/ sursă foto: captură video
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Florin Dumitrescu a intrat în gura fanilor MasterChef România. Comportamentul impulsiv al acestuia – în momentul în care i-a jurizat farfuria Ceraselei – i-a adus numeroase critici în mediul online. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Lupta pentru premiul cel mare (în valoare de 75.000 de euro) și pentru trofeul MasterChef România 2025 devine din ce în ce mai strânsă. Sezonul 10 al show-ului culinar de la Pro TV se apropie de marele final, iar tensiunile ating cote maxime, atât în rândul concurenților, cât și al celor trei jurați. Recent, Florin Dumitrescu a făcut o criză de nervi când a gustat din farfuria unei posibile finaliste din show.

Florin Dumitescu, derapaj la adresa gravidei Cerasela

În timpul jurizării, Florin Dumitrescu și-a ieșit din minți când a încercat din preparatul gătit de Cerasela. Iute de mânie, acesta a luat foc atunci când a gustat din friptura concurentei. A trântit, a bufnit, apoi a început să țipe la aceasta.

Trei ZODII vor avea parte de multă bucurie și împliniri, în următoarele săptămâni. Cine sunt nativii fericiți
Trei ZODII vor avea parte de multă bucurie și împliniri, în următoarele săptămâni....
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„Înțelegi? Nu mai veniți să-mi vindeți mie **** pe post de mâncare bună. Și chiar vreau să te laud. Dar nu-mi vinde mâncare de ***** pe post de mâncare perfectă, că nu-i așa. Nu-i așa. Nu îmi spune mie părerea ta, că nu mă interesează”, a explodat Florin Dumitrescu.

După ce s-a calmat, Florin Dumitrescu a clarificat situația și a declarat că nu a fost nimic personal, însă pretențiile față concurenți au crescut extrem de mult, mai ales acum, pe ultima sută de metri – vezi AICI declarațiile sale.

Comportamentul ”din topor” al lui Florin Dumitrescu a fost imediat taxat de telespectatori, cei mai mulți dintre ei judecând aspru ieșirea nervoasă pe care a avut-o față de Cerasela.

„Un comportament execrabil din partea lui Florin Dumitrescu! Alo, producția acestei emisiuni, de ce tolerați nesimțirea? Sunt stupefiată de felul mizerabil în care i s-a adresat concurentei.”

„Un mitocan! Felicitări pentru Scărlătescu!”

„Dumitrescu a fost deplasat, nu așa se procedează! Imatur și subiectiv de fiecare dată. Deja e prea mult.”

„Florin Dumitrescu se comportă cu femeile de parcă ar fi niște GUNOAIE. Când, de fapt, el este singurul gunoi din acel platou. Să nu mai zic de faptul că i s-a atras atenția de nu știu câte ori în privința atitudinii pe care o are față de concurenți. Se pare că nici acum nu și-a învățat lecția. Îi recomand o vizită la cel mai apropiat psiholog.”

„Ce mă bucur că nu m-a înșelat intuiția și i-am dat unfollow acestui personaj @chefflorindumitrescu… urât, foarte urât.”

„Comportament de mahala are acest chef. Cum se poate ca ceilalți doi să fie niște jurați normali? Eu înțeleg că e un show, că se face mult teatru, dar la Dumitrescu nesimțirea e la ea acasă. Mai mult decât atât, ce facem cu acel păr care e în vânt mai mereu și total neîngrijit? E de-a dreptul ridicol să stai să te uiți cum vine un nebun și urlă la concurenți, că se crede a fi el cineva. Incredibil!”

„Misoginul de Florin, vă rog să-l schimbați. Felicitări pentru Scărlătescu și Bontea”, au fost o parte din reacțiile utilizatorilor.

Florin Dumitrescu a umilit o concurentă însărcinată, la MasterChef. Cerasela a început să plângă, după ce a obligat-o să mănânce carne crudă

Chef Florin Dumitrescu și-a lăsat nevasta fără cuvinte! Ce a găsit Cristina când s-a întors acasă de la petrecere: “Mi-am făcut de cap”

Tags:
Iți recomandăm
Ce s-a găsit în blocul din Buftea, care a explodat pe 25 noiembrie. Autoritățile au vești proaste pentru locatari!
Știri
Ce s-a găsit în blocul din Buftea, care a explodat pe 25 noiembrie. Autoritățile au vești proaste pentru…
Cântăreață, implicată într-un grav accident rutier în Dolj! S-a răsturnat cu maşina de mai multe ori
Știri
Cântăreață, implicată într-un grav accident rutier în Dolj! S-a răsturnat cu maşina de mai multe ori
Horoscop 27 noiembrie 2025. Scorpionul deschide drumul transformărilor, iar restul zodiacului îl urmează
Mediafax
Horoscop 27 noiembrie 2025. Scorpionul deschide drumul transformărilor, iar restul zodiacului îl urmează
Cu cât este plătită o oră de muncă suplimentară în 2025
Gandul.ro
Cu cât este plătită o oră de muncă suplimentară în 2025
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
O campioană mondială la MMA a lovit doi polițiști într-un avion: unul dintre agenți a fost plasat în concediu medical
Adevarul
O campioană mondială la MMA a lovit doi polițiști într-un avion: unul dintre...
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la nivelul normal. A fost golit și Lacul Paltinu
Digi24
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când...
Oamenii de știință dezvăluie momentul în care corpul începe să îmbătrânească mai repede
Mediafax
Oamenii de știință dezvăluie momentul în care corpul începe să îmbătrânească mai repede
Parteneri
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane...”
Click.ro
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî...
VIDEO Primele imagini cu explozia din Buftea. Reacția oamenilor din zonă în momentul deflagrației
Digi 24
VIDEO Primele imagini cu explozia din Buftea. Reacția oamenilor din zonă în momentul deflagrației
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos din avion. Oamenii legii au fost internați în spital
Digi24
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos...
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Cu cât este plătită o oră de muncă suplimentară în 2025
Gandul.ro
Cu cât este plătită o oră de muncă suplimentară în 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce s-a găsit în blocul din Buftea, care a explodat pe 25 noiembrie. Autoritățile au vești proaste ...
Ce s-a găsit în blocul din Buftea, care a explodat pe 25 noiembrie. Autoritățile au vești proaste pentru locatari!
Nu e ușor să fii mamă de genii! Dana Rogoz: „Realmente, eu nu mai fac față”
Nu e ușor să fii mamă de genii! Dana Rogoz: „Realmente, eu nu mai fac față”
Bravo, ai roata blocată! Fața Irishei este EPICĂ
Bravo, ai roata blocată! Fața Irishei este EPICĂ
Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, runda doi! Plot twist: „Din nou împreună”
Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, runda doi! Plot twist: „Din nou împreună”
Pozele pe care România nu era pregătită să le vadă! Ce a pățit Cristina Ștefania
Pozele pe care România nu era pregătită să le vadă! Ce a pățit Cristina Ștefania
Cântăreață, implicată într-un grav accident rutier în Dolj! S-a răsturnat cu maşina de mai multe ori
Cântăreață, implicată într-un grav accident rutier în Dolj! S-a răsturnat cu maşina de mai multe ori
Vezi toate știrile
×