Detalii neștiute din culisele MasterChef. Concurentul l-a dat de gol pe Florin Dumitrescu: “N-am ce să caut acolo” | EXCLUSIV

Show-ul culinar de la Pro TV este rampa de lansare pentru mulți bucătari amatori. Alex Schmutzer este dezvoltator imobiliar, dar a fost înscris fără să știe la MasterChef de soție, care a complotat cu un prieten de-al lui. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Alex Schmutzer ne-a mărturisit că Florin Dumitrescu a fost cel mai de temut dintre chefi, dar ulterior i-a înțeles reacțiile din emisiune. Concurentul afirmă că nu e nimic regizat și că reacțiile sunt spontane. După ce și-a învins fricile la MasterChef, acesta are în plan un proiect culinar.

Alex Schmutzer și-a dorit să devină cunoscut și pentru business-ul său: o aplicație de socializare. Deși venise pregătit și pentru varianta în care ar fi părăsit rapid show-ul de la Pro TV, spre surprinderea lui a trecut testul juraților. Chef Florin Dumitrescu i-a dat mai multe bătăi de cap.

Alex Schmutzer: “Ei m-au înscris fără să știu”

CANCAN.RO: Cum ți-a venit ideea să te înscrii la show-ul culinar de la Pro Tv?

Alex Schmutzer: Un prieten de-al meu, Radu, mi-a zis: nu vrei să te înscrii la MasterChef? Că eu știu că tu gătești, că ești pasionat de gătit, soția ta mi-a spus că gătești. Și în momentul acela i-am spus: n-am ce să caut acolo, nu e de nivelul meu, e altă ligă! Eu sunt doar bucătar amator. Ei m-au înscris fără să știu, soția mea cu prietenul meu, Radu, și am fost sunat de cei de la Pro TV. Au fost super încântați de mine și așa am ajuns la MasterChef.

CANCAN.RO: A existat și un test în urma căruia ai fost selectat la MasterChef?

Alex Schmutzer: Eu oarecum am fost printre ultimii care am intrat în MasterChef. Am fost, am gătit, am făcut o vită, au fost super încântați. Am ajuns la șorț, am zis:ok, ce-o fi, o fi! Eu n-aveam foarte mare încredere în mine, am zis că aia e, vedem. Iau trei de “da”, nu iau trei de “da”, plec acasă. Adică eram foarte împăcat cu mine și surprinzător am luat trei de “da”. De la trei de “da” am ajuns în Bootcamp. Acolo m-am și tăiat la deget, am zis: gata, ăsta e finalul, nu mai am răbdare, nu mai am chef. Am fost selectat în Main Kitchen și de acolo a început aventura culinară.

Alex Schmutzer: “Florin Dumitrescu a fost mai exigent împingându-mă să îmi depășesc niște limite”

CANCAN.RO: Care dintre chefi ți s-a părut mai exigent?

Alex Schmutzer: E o poveste foarte interesantă. Mi s-a părut la început, cel puțin cu mine, chef Florin Dumitrescu a fost mai exigent, dar a fost în sensul în care el a avut mare încredere în mine că știu să gătesc și că pot să ajung mai departe. Și a fost mai exigent împingându-mă să îmi depășesc niște limite și niște rușini și frici și să-mi scot la suprafață cunoștințele culinare.

CANCAN.RO: Ce frici ți-ai învins?

Alex Schmutzer: Bineînțeles, frica și tracul de cameră, frica de a vorbi în public, frica de a fi filmat, că până la urmă ne vede o țară întreagă și este, apropo, totul cât se poate de real, nu e nimic regizat. Și îți dai seama că ți-e frică să gătești în fața unei țări întregi, să fii și filmat, să mai și răspunzi: dar ai mai gătit asta? Dar cum te simți?E destul de complicat. Dacă vrei să te autodescoperi sau vrei să sari peste niște frici în viață, eu recomand MasterChef-ul. Și dacă ești pasionat de gătit bineînțeles, că nu poți să vii să nu știi cum ții cuțitul mână.

CANCAN.RO: Cea mai grea probă care ți s-a părut? Ce te-a scos din zona de confort de-a lungul filmărilor?

Alex Schmutzer: Cea mai grea probă a fost cea de la șorț, bineînțeles. Că atunci a fost prima interacțiune cu camera și cu gătitul în fața camerelor. Și nu știam dacă o să mă fac de râs sau nu, că de fapt asta este frica: să nu te faci de râs. Dar după, începi să te relaxezi, să devină totul natural.

Alex Schmutzer: “Am deja un plan: să-mi fac un podcast de gătit”

CANCAN.RO: Ce feedback ai primit din partea soției?

Alex Schmutzer: E genul care îmi spune adevărul în față, de aceea și avem o căsnicie de 7 ani și 2 copii. Și în continuare suntem cei mai buni prieteni la sfârșitul zilei.

CANCAN.RO: După această experiență la Masterchef, te gândești să îți încerci norocul și cu o afacere în domeniu?

Alex Schmutzer: Am deja un plan: să-mi fac un podcast de gătit, bineînțeles cu invitați cunoscuți, mai puțin cunoscuți, în care o să gătim împreună, vorbind despre viață, despre cum am trăit, ce ni s-a întâmplat. Și bineînțeles experiențe culinare pe care ei le-au avut în viața lor, pe care noi o să le facem în fața urmăritorilor.

Foto: Pro TV

