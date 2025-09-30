Chef Florin Dumitrescu, dezvăluiri explozive din culisele MasterChef! Ce se taie la montaj ca să nu vadă telespectatorii: ”Fac ca toți dracii!”

În timp ce telespectatorii se delectează cu dueluri și preparate spectaculoase la Masterchef, în spatele camerelor se desfășoară adevărate tensiuni și momente neașteptate. Într-o confesiune care promite să zguduie imaginea perfectă a show-ului, chef Florin Dumitrescu povestește despre nervi scăpați de sub control, răzbunări și jocuri de culise, dar și secrete din viața lui personală, totul într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO.

Chef Florin Dumitrescu ne-a dezvăluit ce se întâmplă cu adevărat în culisele MasterChef, multe momente pe care telespectatorii nu le văd niciodată. De la dueluri surpriză între concurenți și „Camera Încinsă” cu Petre Catană, până la kilogramele luate la filmări și inclusiv micile obsesii pe care le are, celebrul bucătar povestește tot ce se taie la montaj, în rândurile de mai jos.

CANCAN.RO: Ce este nou în sezonul Masterchef ce tocmai a început la Pro Tv?

Florin Dumitrescu: “Da, nu, poate” – e o chestie foarte interesantă care la finalul episodului ajunge să-ți dea un duel între doi concurenți pe o temă dată. Lucru care ridică un pic tensiunea jocului. Si Camera Încinsă cu Petre, practic pentru asta este, concurenții care iau “poate” ajung acolo și Petre ii trece prin tot felul de chestii.

CANCAN.RO: Petre Catană, fost concurent din sezonul trecut MasterChef, acum practic este colegul vostru. Cum este?

Florin Dumitrescu: Petre e un băiat foarte timid, din păcate pentru el. E un băiat mult prea timid și e un băiat cu un bun simț ieșit din comun. Nu l-am simțit pe set.

El și-a luat atât de în serios Camera Încinsă, că nu ieșea de acolo, adică el în pauză era acolo. Este foarte serios, e pe treabă, îmi place de el, e super profi. Dar nu l-am simțit ca pe un coleg, pentru că nu a venit lângă noi deloc. Noi îl chemam, dar el era acolo, prea prins de treaba asta, să stă el acolo în camera lui, în lumea lui, în locul lui. Probabil îi place mult rolul ăsta de “Drăcușor”. Nu știu cât de mult îi place, că el e un băiat foarte timid. Dar e plăcut.

CANCAN.RO: Cum face Chef Florin Dumitrrescu atunci când are nervi sau când se oftică?

Florin Dumitrescu: Eu? Cred că m-ați văzut în 15 ani cum fac când am nervi. Noi nu vedem ce e în culise, noi vedem ce se difuzează pe micile ecrane.

Am două posibilități. Am două opțiuni. Atunci când mă exteriorizez și spun, și vociferez, și fac ca toți dracii, înseamnă că-mi doresc să repar niște lucruri. Atunci când mă închid în mine și când nu mai bag în seamă, și când te șterg cumva din lista de prieteni, atunci e un moment în care încep, în gând, să trăiesc chestii poate mai grave decât lucrurile care se întâmplă real.

CANCAN.RO: Cine este cel mai dur în acest show, dintre voi?

Florin Dumitrescu: Petre! Păi nu e el în Camera Încinsă (râde – n.r.).

CANCAN.RO: Și dintre chefi?

Florin Dumitrescu: Băieții ăștia zic că eu, dar eu nu consider asta. Eu am zis așa: “De ce am plecat de acasă? Nu ca să gust mâncare și să-i jurizez pe ăștia?”.

Da, poate m-am luat prea în serios. Hai să zicem că poate m-am luat prea în serios.

CANCAN.RO: Ai luat kilograme în plus? La cate preparate gustați la filmările MasterChef?

Florin Dumitrescu: Sar prânzul, să știi, sar mâncarea, sar mesele întregi. Nu mai stau să mănânc. Dar da, m-am îngrășat. În prima perioadă m-am îngrașat și am senzația că nu reușesc să scad.

CANCAN.RO: Gina Pistol a slăbit spectaculos!

Florin Dumitrescu: O să încerc și eu rețeta aia. E interesant. A încercat-o cumnata-mea, a încercat-o maica-mea. Maica-mea n-a putut să o țină, cumnata-mea nu știu ce a făcut, că în patru zile și ea a slăbit.

Dar acum, ușor, ușor, o să o incerc și eu.

CANCAN.RO: Ti-ai încărcat bateriile în vara asta? Ai apucat să pleci în vacanță?

Florin Dumitrescu: Da, da. Și m-am întors de acolo alt om. Adică, chiar m-am întors relaxat. Am reușit să citesc patru cărți. Avut 26 de zile de vacanță.

Am citit patru cărți. M-am bucurat maxim! Am stat pe plajă, efectiv, am stat la soare, în slip de polo. Mi-am dat seama de chestia asta… Eu joc polo și nu pot să joc polo în apă cu pantalon de baie, știi, cu short. Pentru că dacă ai short la polo, au oamenii de ce să te tragă. Știi? Și rămâi dezbrăcat.

Și profesional, joci polo cu slipi. Și sunt slipi din ăștia foarte groși, care nu se pot rupe. Că slipii se rup la polo. Că tot am 18 perechi de slipi noi, buni, mișto, de astia de Champions League, să zicem, ii iau la mare.

Mă bronzez și eu pe picioare, cum trebuie. A făcut mișto Cristina de mine toată vara. Cât am stat la plajă, în slip, era toată…(n. r. râde)

Mi-am lasat și mustață la un moment dat, și atunci a fost și mai rău. Facea misto-uri “Germania, anii ‘70”… Ne bucurăm că în vacanță am stat foarte mult cu fetele.

CANCAN.RO: Unde ati fost plecați?

Florin Dumitrescu: Am fost în Malaga și în Grecia, în Halkidiki – Locul nostru preferat de acolo. E primul loc pe care noi l-am descoperit în Grecia, un loc foarte mișto, o plajă pustie, și ne place acolo.

Mergem cu mașina, am mers si cu câinele, l-am bagat și în apă.

CANCAN.RO: Ce nu-ți lipsește din bagajul tău de vacanță, în afară de cărți?

Florin Dumitrescu: Cărțile le am în telefon, altfel nu pot să citesc. Am citit o carte offline, dar nu prea pot să citesc așa offline. Două dintre cărțile pe care le-am citit le-am și umplut de nisip. Cărțile le am în telefon. Ce nu-mi lipsește din bagajul meu? Cristina face bagajele, eu le car.

Chiar stau și mă gândesc, ce Doamne iarta-mă îmi iau eu… Nu știu. Ceas. Un ceas. Și ochelarii poate.

Nu ochelarii. Pentru că dacă nu port ochelari, nu văd. Nu există ochelari de soare la mine, doar de soare. Tot e cu dioptrie, că-s orb. Nu văd absolut nimic.

CANCAN.RO: Totuși, mâncarea și greșelile le vezi din farfurie…

Florin Dumitrescu: Aia da. D-aia am ochelari. Aviz amatorilor care fură din mașini: “Băi, lăsați-mi ochelarii în pace, că nu aveți ce să faceți cu ei, pentru că sunt cu dioptrii, nu puteți vedea absolut nimic prin lentilele mele”.

