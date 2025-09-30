Acasă » Exclusiv » Chef Florin Dumitrescu, dezvăluiri explozive din culisele MasterChef! Ce se taie la montaj ca să nu vadă telespectatorii: ”Fac ca toți dracii!”

Chef Florin Dumitrescu, dezvăluiri explozive din culisele MasterChef! Ce se taie la montaj ca să nu vadă telespectatorii: ”Fac ca toți dracii!”

De: Elisa Morandi 30/09/2025 | 23:40

În timp ce telespectatorii se delectează cu dueluri și preparate spectaculoase la Masterchef, în spatele camerelor se desfășoară adevărate tensiuni și momente neașteptate. Într-o confesiune care promite să zguduie imaginea perfectă a show-ului, chef Florin Dumitrescu povestește despre nervi scăpați de sub control, răzbunări și jocuri de culise, dar și secrete din viața lui personală, totul într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO.

Chef Florin Dumitrescu ne-a dezvăluit ce se întâmplă cu adevărat în culisele MasterChef, multe momente pe care telespectatorii nu le văd niciodată. De la dueluri surpriză între concurenți și „Camera Încinsă” cu Petre Catană, până la kilogramele luate la filmări și inclusiv micile obsesii pe care le are, celebrul bucătar povestește tot ce se taie la montaj, în rândurile de mai jos.

CANCAN.RO: Ce este nou în sezonul Masterchef ce tocmai a început la Pro Tv?

Florin Dumitrescu: “Da, nu, poate” – e o chestie foarte interesantă care la finalul episodului ajunge să-ți dea un duel între doi concurenți pe o temă dată. Lucru care ridică un pic tensiunea jocului. Si Camera Încinsă cu Petre, practic pentru asta este, concurenții care iau “poate” ajung acolo și Petre ii trece prin tot felul de chestii.

CANCAN.RO: Petre Catană, fost concurent din sezonul trecut MasterChef, acum practic este colegul vostru. Cum este?

Florin Dumitrescu: Petre e un băiat foarte timid, din păcate pentru el. E un băiat mult prea timid și e un băiat cu un bun simț ieșit din comun. Nu l-am simțit pe set.

Imagini tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani de muncă în Europa. Ce își pune în bagaje
Imagini tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani de...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

El și-a luat atât de în serios Camera Încinsă, că nu ieșea de acolo, adică el în pauză era acolo. Este foarte serios, e pe treabă, îmi place de el, e super profi. Dar nu l-am simțit ca pe un coleg, pentru că nu a venit lângă noi deloc. Noi îl chemam, dar el era acolo, prea prins de treaba asta, să stă el acolo în camera lui, în lumea lui, în locul lui. Probabil îi place mult rolul ăsta de “Drăcușor”. Nu știu cât de mult îi place, că el e un băiat foarte timid. Dar e plăcut.

CANCAN.RO: Cum face Chef Florin Dumitrrescu atunci când are nervi sau când se oftică?

Florin Dumitrescu: Eu? Cred că m-ați văzut în 15 ani cum fac când am nervi. Noi nu vedem ce e în culise, noi vedem ce se difuzează pe micile ecrane.

Am două posibilități. Am două opțiuni. Atunci când mă exteriorizez și spun, și vociferez, și fac ca toți dracii, înseamnă că-mi doresc să repar niște lucruri. Atunci când mă închid în mine și când nu mai bag în seamă, și când te șterg cumva din lista de prieteni, atunci e un moment în care încep, în gând, să trăiesc chestii poate mai grave decât lucrurile care se întâmplă real.

Chef Florin Dumitrescu povestește secrete din culisele Masterchef

CANCAN.RO: Cine este cel mai dur în acest show, dintre voi?

Florin Dumitrescu: Petre! Păi nu e el în Camera Încinsă (râde – n.r.).

Familia lui Florin Dumitrescu slăbește cu dieta Ginei Pistol

CANCAN.RO: Și dintre chefi?

Florin Dumitrescu: Băieții ăștia zic că eu, dar eu nu consider asta. Eu am zis așa: “De ce am plecat de acasă? Nu ca să gust mâncare și să-i jurizez pe ăștia?”.

Da, poate m-am luat prea în serios. Hai să zicem că poate m-am luat prea în serios.

CANCAN.RO: Ai luat kilograme în plus? La cate preparate gustați la filmările MasterChef?

Florin Dumitrescu: Sar prânzul, să știi, sar mâncarea, sar mesele întregi. Nu mai stau să mănânc. Dar da, m-am îngrășat. În prima perioadă m-am îngrașat și am senzația că nu reușesc să scad.

CANCAN.RO: Gina Pistol a slăbit spectaculos!

Florin Dumitrescu: O să încerc și eu rețeta aia. E interesant. A încercat-o cumnata-mea, a încercat-o maica-mea. Maica-mea n-a putut să o țină, cumnata-mea nu știu ce a făcut, că în patru zile și ea a slăbit.

Dar acum, ușor, ușor, o să o incerc și eu.

CANCAN.RO: Ti-ai încărcat bateriile în vara asta? Ai apucat să pleci în vacanță?

Florin Dumitrescu: Da, da. Și m-am întors de acolo alt om. Adică, chiar m-am întors relaxat. Am reușit să citesc patru cărți. Avut  26 de zile de vacanță.

Am citit patru cărți. M-am bucurat maxim! Am stat pe plajă, efectiv, am stat la soare, în slip de polo. Mi-am dat seama de chestia asta… Eu joc polo și nu pot să joc polo în apă cu pantalon de baie, știi, cu short. Pentru că dacă ai short la polo, au oamenii de ce să te tragă. Știi? Și rămâi dezbrăcat.

Florin Dumitrescu și Cristina au devenit soț și soție în 2014

Și profesional, joci polo cu slipi. Și sunt slipi din ăștia foarte groși, care nu se pot rupe. Că slipii se rup la polo. Că tot am 18 perechi de slipi noi, buni, mișto, de astia de Champions League, să zicem, ii iau la mare.

Mă bronzez și eu pe picioare, cum trebuie. A făcut mișto Cristina de mine toată vara. Cât am stat la plajă, în slip, era toată…(n. r. râde)

Mi-am lasat și mustață la un moment dat, și atunci a fost și mai rău. Facea misto-uri “Germania, anii ‘70”… Ne bucurăm că în vacanță am stat foarte mult cu fetele.

CANCAN.RO: Unde ati fost plecați?

Florin Dumitrescu: Am fost în Malaga și în Grecia, în Halkidiki – Locul nostru preferat de acolo. E primul loc pe care noi l-am descoperit în Grecia, un loc foarte mișto, o plajă pustie, și ne place acolo.

Mergem cu mașina, am mers si cu câinele, l-am bagat și în apă.

CANCAN.RO: Ce nu-ți lipsește din bagajul tău de vacanță, în afară de cărți?

Florin Dumitrescu: Cărțile le am în telefon, altfel nu pot să citesc. Am citit o carte offline, dar nu prea pot să citesc așa offline. Două dintre cărțile pe care le-am citit le-am și umplut de nisip. Cărțile le am în telefon. Ce nu-mi lipsește din bagajul meu? Cristina face bagajele, eu le car.

Chiar stau și mă gândesc, ce Doamne iarta-mă îmi iau eu… Nu știu. Ceas. Un ceas. Și ochelarii poate.

Nu ochelarii. Pentru că dacă nu port ochelari, nu văd. Nu există ochelari de soare la mine, doar de soare. Tot e cu dioptrie, că-s orb. Nu văd absolut nimic.

CANCAN.RO: Totuși, mâncarea și greșelile le vezi din farfurie…

Florin Dumitrescu: Aia da. D-aia am ochelari. Aviz amatorilor care fură din mașini: “Băi, lăsați-mi ochelarii în pace, că nu aveți ce să faceți cu ei, pentru că sunt cu dioptrii, nu puteți vedea absolut nimic prin lentilele mele”.

CITEŞTE ŞI: Florin Dumitrescu, la un pas de moarte în Spania! A fost băgat sub apă de valuri: „Mi-am spart timpanul”

NU RATA: Florin Dumitrescu şi-a găsit… şeful! Cum dictează soția juratului de la Masterchef: „Nu mai am voie să…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
George Burcea e din nou îndrăgostit! Cine e moldoveanca superbă care l-a dat peste cap
Exclusiv
George Burcea e din nou îndrăgostit! Cine e moldoveanca superbă care l-a dat peste cap
Fostul logodnic al Ioanei Popescu rupe tăcerea! Ce dorință halucinantă a avut jurnalista înainte să moară: „M-a sunat ultima dată pe 16 septembrie și…”
Exclusiv
Fostul logodnic al Ioanei Popescu rupe tăcerea! Ce dorință halucinantă a avut jurnalista înainte să moară: „M-a sunat…
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
Mediafax
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme...
Imagini tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani de muncă în Europa. Ce își pune în bagaje
Gandul.ro
Imagini tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani de...
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Prima actriță AI zguduie Hollywoodul și provoacă indignare printre staruri: „Plecați dracu! Sper ca toți actorii să își dea demisia”
Adevarul
Prima actriță AI zguduie Hollywoodul și provoacă indignare printre staruri: „Plecați dracu! Sper...
Cum explică Nicușor Dan „scutul de drone” și cât de pregătită este România. Conceptul „drone wall” este vehiculat la nivelul NATO
Digi24
Cum explică Nicușor Dan „scutul de drone” și cât de pregătită este România....
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Mediafax
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Parteneri
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul...
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care a băgat peste 10.000.000 de euro
Prosport.ro
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
Click.ro
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut...
VIDEO Momentul în care cutremurul din Filipine lovește insula Cebu: filmare dintr-o mașină aflată în mers pe un pod
Digi 24
VIDEO Momentul în care cutremurul din Filipine lovește insula Cebu: filmare dintr-o mașină aflată în...
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Digi24
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei...
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei. Regula stabilită de CNAIR
Promotor.ro
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei....
Bucurie mare în familia Sterp! Iancu și Denisa au făcut un pas important înainte de venirea pe lume a primului lor copil: „Este o zi foarte importantă”
kanald.ro
Bucurie mare în familia Sterp! Iancu și Denisa au făcut un pas important înainte de...
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
StirileKanalD
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a...
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei dorință: „Spunea că se simte singură.”
kfetele.ro
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei...
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
WOWBiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei,...
A mers la spitalul Filantropia pentru a face avort şi a trăit coşmarul vieţii. Daune uriaşe pentru malpraxis
observatornews.ro
A mers la spitalul Filantropia pentru a face avort şi a trăit coşmarul vieţii. Daune...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
go4it.ro
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Șocant, ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat DUR
Viva.ro
Șocant, ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp....
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
Fanatik.ro
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
Câtă energie electrică a livrat, de fapt, România Ucrainei. Cifrele oficiale care au deranjat blocul suveranist
Fanatik.ro
Câtă energie electrică a livrat, de fapt, România Ucrainei. Cifrele oficiale care au deranjat blocul...
Anvelopele de iarnă, obligatorii în România. Când trebuie șoferii să le monteze. Precizări RAR pentru cauciucurile „all season”
Capital.ro
Anvelopele de iarnă, obligatorii în România. Când trebuie șoferii să le monteze. Precizări RAR pentru...
Se dau bani de la stat, câte 710 de lei de familie. Când se alimenteazîă cardurile
Romania TV
Se dau bani de la stat, câte 710 de lei de familie. Când se alimenteazîă...
Continuarea trilogiei RoboCop pe care fanii o merită
Go4Games
Continuarea trilogiei RoboCop pe care fanii o merită
O mare actriță s-a stins. A fost o legendă a cinematografiei, teatrului și televiziunii. Rolurile sale au fost emblematice
Capital.ro
O mare actriță s-a stins. A fost o legendă a cinematografiei, teatrului și televiziunii. Rolurile...
Ce spunea Arsenie Boca despre viitor și s-a adeverit. Previziuni care au marcat istoria recentă
evz.ro
Ce spunea Arsenie Boca despre viitor și s-a adeverit. Previziuni care au marcat istoria recentă
Bănuindu-și badanta tinerică de „rele”, un pensionar de 90 de ani a instalat camere în casă. Ce făcea femeia în sufragerie, crezând că nimeni n-o vede
Gandul.ro
Bănuindu-și badanta tinerică de „rele”, un pensionar de 90 de ani a instalat camere în...
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român
as.ro
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să...
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
A1
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea...
Făcea asta chiar în fața copiilor! Alina Sorescu, noi declarații despre calvarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu:
radioimpuls.ro
Făcea asta chiar în fața copiilor! Alina Sorescu, noi declarații despre calvarul trăit în căsnicia...
La 27 de ani, una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume trece prin clipe grele. Anunțul făcut: ”Voi continua să lupt”
Fanatik.ro
La 27 de ani, una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume trece...
Cum a fost surprinsă iubita lui Daniel Bîrligea, după FCSB – Oțelul. Fotbalistul și-a arătat sentimentele
Fanatik.ro
Cum a fost surprinsă iubita lui Daniel Bîrligea, după FCSB – Oțelul. Fotbalistul și-a arătat...
Știrile zilei, 25 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 25 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Trecutul DUBIOS al lui Mihai Lungu. Iubitul Ioanei Popescu a fost condamnat la închisoare
Trecutul DUBIOS al lui Mihai Lungu. Iubitul Ioanei Popescu a fost condamnat la închisoare
George Burcea e din nou îndrăgostit! Cine e moldoveanca superbă care l-a dat peste cap
George Burcea e din nou îndrăgostit! Cine e moldoveanca superbă care l-a dat peste cap
Fostul logodnic al Ioanei Popescu rupe tăcerea! Ce dorință halucinantă a avut jurnalista înainte ...
Fostul logodnic al Ioanei Popescu rupe tăcerea! Ce dorință halucinantă a avut jurnalista înainte să moară: „M-a sunat ultima dată pe 16 septembrie și…”
Gina Ghirilă se iubeşte cu o clonă a EX-ului! Fosta soţie a lui Bogdan Vlădău se „jura” că ...
Gina Ghirilă se iubeşte cu o clonă a EX-ului! Fosta soţie a lui Bogdan Vlădău se „jura” că e singură, dar CANCAN.RO a aflat adevărul!
Alertă în București! Anamaria a dispărut fără urmă. Cine o vede, să sune la 112
Alertă în București! Anamaria a dispărut fără urmă. Cine o vede, să sune la 112
Gestul REVOLTĂTOR făcut de iubitul Ioanei Popescu la priveghiul jurnalistei. Mihai Lungu a șocat-o ...
Gestul REVOLTĂTOR făcut de iubitul Ioanei Popescu la priveghiul jurnalistei. Mihai Lungu a șocat-o pe Mara Bănică!
Vezi toate știrile
×