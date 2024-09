Florin Dumitrescu şi-a găsit… şeful! Cum dictează soția juratului de la Masterchef: „Nu mai am voie să…”

Florin Dumitrescu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați chefi din România, se bucură de o carieră de succes, dar și de o familie frumoasă. Bucătar de cinci stele, Florin Dumitrescu este extrem de exigent și pretențios atunci când vine vorba de munca sa. Într-un interviu exclusiv, simpaticul bucătar a dezvăluit ce pasiuni ascunse are, cât de mult contează pentru el sfaturile soției, dar și cum îl ajută ea să-și contureze imaginea perfectă din fața ecranului și nu numai. Mai mult, chef-ul ne-a vorbit și despre întoarcerea la Masterchef, dar și cât de mult a contat experiența celor 13 sezoane de Chefi la cuțite în formarea sa.

Florin Dumitrescu pare că se bucură din ce în ce mai mult de timpul liber, și nu singur, ci alături de soția sa, Cristina, și de prieteni. Cei doi și-au făcut apariția la premiera unui film românesc, iar CANCAN.RO nu putea rata ocazia de a-i lua un interviu simpaticului bucătar. Jovial și deschis, Florin Dumitrescu a vorbit despre relația cu soția sa, Cristina. Cât de mult îl sprijină și îl sfătuiește femeia cu care împarte totul de 13 ani, cât de mult îi ascultă sfaturile, dar și ce pact au făcut cei doi în urmă cu o săptămână, aflați în rândurile care urmează.

Florin Dumitrescu, pact cu soția lui, Cristina: „Este singurul om care nu are niciun interes ascuns”

Chef Florin Dumitrescu și soția lui, Cristina sunt împreună de 13 ani și au două fetițe(CITEȘTE ȘI: Ipostaza în care nu îl vezi pe Florin Dumitrescu la MasterChef: „De aia evit să ieșim în locuri cu muzică”)

CANCAN.RO: Mă bucur că ne întâlnim la premiera filmului „Anul Nou care n-a fost” și vreau să îmi spuneți dacă vă amintiți un Revelion de pomină?

Florin Dumitrescu: Țin minte un Revelion din `93. Tata adusese un ananas și ne-am uitat toți ca la mașini străine pentru că nu știam ce se întâmplă cu el.

CANCAN.RO: Aveați pasiunea bucătăriei de pe vremea aceea?

Florin Dumitrescu: Nu, îmi plăcea să mănânc. Mâncam de toate, dar nu aveam o pasiune pentru bucătărie.

CANCAN.RO: Acum vă abțineți de la mâncare?

Florin Dumitrescu: În ultima perioadă, da. După ce am terminat filmările nu mai mănânc chiar orice, oricând, oricât și îmi pare rău.

CANCAN.RO: Oricum, compensați prin mișcările de dans. Aveți niște mișcări, v-a filmat soția.

Florin Dumitrescu: Da, așa este. M-a filmat soția și cumva am făcut un pact în care eu nu mai am voie să dansez în public. Ați văzut și voi de ce, este de înțeles.

CANCAN.RO: Mie mi-a plăcut foarte mult, să știți.

Florin Dumitrescu: Băgați bățul prin gard doar să mă faceți să dansez mai mult. Nu merg pe fenta asta, sunt ok.

CANCAN.RO: De obicei vă ascultați soția cu sfaturile pe care vi le dă legate de imaginea publică?

Florin Dumitrescu: De cele mai multe ori ascult pe toată lumea, dar cel mai mult pe ea. Este singurul om pe care îl cunosc și știu că nu are niciun interes ascuns. Ea deja are mai mult de jumătate din cât am eu.

CANCAN.RO: Deja are mai mult de jumătate?

Florin Dumitrescu: Da, are. Și atunci nu are un alt interes și atunci am încredere în ea că tot ceea ce îmi spune este pentru binele meu și al nostru.

Florin Dumitrescu: „MasterChef nu este despre noi, cei trei chefi”

(ACCESEAZĂ ȘI: După revenirea la MasterChef, Cătălin Scărlătescu a dat tot din casă! „Nu am crezut nici când urcam scările la Pro TV”)

CANCAN.RO: Ziceți-ne puțin despre noul sezon MasterChef? Cum a fost și ce v-a impresionat cel mai mult?

Florin Dumitrescu: A fost emoționant, foarte emoționant pentru că ne-am transportat într-o poveste foarte frumoasă cu niște oameni care au crezut în șansa lor și am reușit să descoperim gusturi interesante, oameni interesanți care cred pe bune în șansa lor de a câștiga marele premiu. Audițiile cât mai sunt pe post, au caterinca de rigoare, pentru că atunci când ne știm cu niște oameni putem să fim mai destinși, dar atunci când intrăm în bucătărie cu cei aleși, lucrurile încep să devină mai serioase. Masterchef nu este despre noi, cei trei chefi, ci despre concurenții care vin să gătească și să-și schimbe viața. Și este pe bune! Mi-am dat seama și am ajuns la concluzia că Masterchef începe după ce se termină, de fapt, pentru concurenți.

CANCAN.RO: Cum a fost după 13 ani să pășiți în platoul Masterchef?

Florin Dumitrescu: Noi am venit după o perioadă bună și frumoasă în care am avut performanțe foarte mari. În momentul în care ne-am întors în Masterchef a fost ca și când nu am fi plecat niciodată. Tot bagajul nostru de trăiri, de experiențe și cunoștință ne-a ajutat cumva ca atunci când ne-am întors să pară că am plecat ieri și ne-a ajutat foarte mult chestia asta.

CANCAN.RO: Există presiunea audienței? O simțiți?

Florin Dumitrescu: Eu nu am simțit niciodată presiunea audienței pentru că eu consider că nu sunt om de televiziune. Sunt un bucătar care își face meseria și în viața privată și aduc tot ce pot eu mai bine într-o conjunctură favorabilă mie în televiziune. Televiziunea nu este ceva ce urmăresc sau am urmărit. Este o conjunctură frumoasă din care facem parte și în care eu sper din tot sufletul meu să ajung să ajut foarte mulți oameni să își îndeplinească visul.

