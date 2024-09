După revenirea la MasterChef, Cătălin Scărlătescu a dat tot din casă! „Nu am crezut nici când urcam scările la Pro TV”

Cătălin Scărlătescu, alături de colegii lui, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au revenit pe micile ecrane în emisiunea care i-a făcut cunoscuți unei țări întregi. După 12 ani, cei trei chefi au revenit în calitate de jurați ai emisiunii MasterChef, iar noul sezon a debutat cu audiențe record. CANCAN.RO a stat de vorbă cu chef Cătălin Scărlătescu care și-a amintit cum a fost prima zi de MasterChef, ce emoții avea, dar și cum a pierdut o mie de euro în momentul în care a aflat că va fi noul jurat al emisiunii de la ProTv. Mai mult, juratul ne-a vorbit și despre planurile pe care le are cu Doina Teodoru, după încheierea filmărilor.

Cătălin Scărlătescu dezvăluie cum a fost revenirea în calitate de jurat la MasterChef după 12 ani

CANCAN.RO: Cătălin, mă bucur că ne întâlnim la prietena Ramona Bădescu.

Cătălin Scărlătescu: Am auzit de mult timp de ea, dar noi am venit pentru treaba asta. Suntem fani pinsa. În primă fază a fost pizza, apoi derivatele, pinza și ce o mai fi. Abia aștept să gust, am înțeles că este prima din București

CANCAN.RO: Cum de nu a fost ideea dumneavoastră?

Cătălin Scărlătescu: Nu pot să le fac pe toate, crede-mă. Nu mă pune să fac prăjituri, nu mă pune să fac pizza. Am făcut o dată pizza la mare și am angajat un pizzer italian. Dacă nu sunt de meserie pizzer, de ce să mă bag?! Nu mă bag, Bontea se mai baga la pâine și îi iese bine.

CANCAN.RO: Dar pastele le faceți dumneavoastră?

Cătălin Scărlătescu: Da, bineînțeles. Hai să ne tutuim că mă îmbătrânești și uite ce tânăr și frumos sunt.

CANCAN.RO: Zi-mi despre noul sezon MasterChef. Ne-am aruncat și noi puțin ochii, nu aveam cum să nu, dar spune-ne mai multe din culise

Cătălin Scărlătescu: Este ceva aproape nou și pentru noi chiar dacă am început cu MasterChef-ul. Este o chestie foarte emoționantă, platoul acela este spectaculos, iar revenirea a fost călduroasă și frumoasă.

CANCAN.RO: Cum a fost când ați pășit prima dată cu toții în platou, cu ceilalți doi chefi și cu Gina?

Cătălin Scărlătescu: Nu ai plecat și tu de acasă la școală? Așa a fost, am fugit de acasă puțin și apoi ne-am întors. Pentru noi este un loc de muncă foarte drăguț, primul show cu care am început. A fost show-ul cu care noi, împreună cu toată populația acestei țări am învățat să facem plating, să gătim, să dăm valoare produsului, să iubim materia primă.

CANCAN.RO: Vă mai amintiți când vi s-a propus pentru prima dată să fiți jurați MasterChef? Ce sentimente ați avut?

Cătălin Scărlătescu: Este o întâmplare foarte interesantă. Au venit, ne-au filmat, eu am fost ultimul filmat. În momentul în care m-au anunțat s-a întâmplat așa. Eram la mare, jucam table cu picioarele în apă, ca bătrânii. Când mi s-a spus: „Ești noul jurat MasterChef”, mi-a căzut telefonul în apă. Am scos repede telefonul, am pus cartela în alt telefon și am sunat înapoi. „Nu este nicio glumă?”. Nu am crezut nici când urcam scările la Pro Tv. Sunt unii care fac mișto de mine și o să apară după colț să-mi spună că este o vrăjeala. Nu a fost așa.

CANCAN:RO: Ce telefon aveai?

Cătălin Scărlătescu: Aveam un prieten pe vremea aceea care este și acum, dar era și atunci vicepreședinte la o companie mare de telefonie mobilă și ne dădea telefoane la toți. Aveam ultimul model de telefon tot timpul. Lucram și eu la Howard Johnson, îmi permiteam, aveam și eu câteva miiuțe pe lună în buzunar acolo. Ți-am spus să ai grijă ce mă întrebi că sigur răspund.

Doina Teodoru îl ia de bărbat pe Cătălin Scărlătescu dacă îndeplinește o condiție: „Mi-a zis că …”

CANCAN.RO: Când vă căsătoriți?

Cătălin Scărlătescu: Nu știu, întreab-o pe Doina că este pe aici.

CANCAN.RO: Auzim clopote de nuntă la anul?

Cătălin Scărlătescu: Mai vedem, nu ne grăbim nicăieri. Abia ne-am întâlnit, suntem doi oameni ocupați. Ea muncește, teatru, film. Mai are un film cu Scărlătescu acum acasă. Eu emisiune, acasă, eu sunt mai puțin dezocupat.

CANCAN.RO: Dar în momentul în care sunteți amândoi liberi, plecați imediat?

Cătălin Scărlătescu: Bineînțeles, mâine încheiăm filmările și apoi mergem direct la căldură. Doinei îi place plimbarea cu rucsacul, eu sunt troller, ea este back-pack. Mi-a zis că în vacanța asta trebuie să merg mai mult, să mai slăbesc și eu puțin. O ascultăm, facem așa.

