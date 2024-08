Cătălin Scărlătescu nici bine nu a ajuns la PRO TV că a și cedat nervos! Bucătarul și-a ieșit din pepeni la MasterChef: „Puneți mâna pe carte”

Un nou sezon MasterChef va apărea în curând pe micile ecrane, iar de această dată jurații sunt Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu. După plecarea de la Antena 1, cei trei s-au întors la origini. Însă, Cătălin Scărlătescu nici bine nu a ajuns la PRO TV că a și cedat nervos. Chef-ul și-a ieșit din pepeni la filmările pentru MasterChef. Care a fost motivul pentru care iubitul Doinei Teodoru a explodat?

După plecarea cu scandal de la Antena 1, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au făcut o schemă frumoasă și s-au întors la PRO TV, televiziunea care i-a lansat. Cei trei s-au arătat bucuroși de schimbare și au spus că s-au întors acasă. Filmările pentru noul sezon MasterChef sunt în plină desfășurare, iar Cătălin Scărlătescu a cedat nervos pe platouri.

Cătălin Scărlătescu a avut parte de câteva momente tensionate pe platourile de filmare de la PRO TV. Se pare că unii dintre concurenți au reușit să îl enerveze pe celebrul chef, iar acesta nu s-a mai abținut și a explodat. Inițial, bucătarul a fost enervat de încrederea afișată de unii concurenți, care nu au nicio experiență și care se bazează excesiv pe ce le spune internetul.

„Concurenți avem, ca de fiecare dată, oameni spectaculoși, oameni… gastronomic, vorbind, puțin cam nebuni, oameni care experimentează foarte mult. Mai mult decât ar trebui. M-au scos mulți concurenți din sărite. Sunt momente în care nu vor să înțeleagă.

Mai ales tineretul din ziua de astăzi care are acces la internet și are impresia că internetul peste noapte le bagă bucătăria în cap. Eu am o experiență de vreo 30 și ceva de ani și tot reușesc să nu le știu pe toate. Așa că mi se pare ciudat să vii în fața noastră, noi trei care avem, domnule, o experiență foarte mare, și să susții niște chestii tâmpite”, a declarat Cătălin Scărlătescu, potrivit fanatik.ro.