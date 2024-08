Când se însoară Scărlătescu: ”Eu sunt un băiețaș asumat!” L-am prins în zi mare pe celebrul bucătar de la PRO TV!

Cătălin Scărlătescu revine în curând pe micile ecrane, de data aceasta la PRO TV, după o vară plină de vacanțe culinare, așa cum le numește chiar el. Alături de aleasa inimii sale, Doina, chef-ul se plimbă de zor, căci amândoi împărtășesc pasiunea pentru călătorii. Pe când auzim și clopotele de nuntă, însă?! CANCAN.RO a aflat marele răspuns!

Spre deliciul fanilor, Cătălin Scărlătescu revine în forță pe micile ecrane. În formula care l-a consacrat, alături de Bontea, Dumitrescu, dar și de Gina Pistol, chef-ul promite să facă senzație la PRO TV. Filmările deja sunt pe bandă rulantă, iar emisiunea se dorește a fi una de excepție, așa cum ne-au obișnuit deja cei trei bucătari.

Pe lângă emisiune, Cătălin Scărlătescu a avut parte și de multe vacanțe vara aceasta alături de iubita sa, Doina.

”Vara aceasta, Doina m-a ținut numai în vacanțe! Peste tot am mers! Am fost în Grecia, Albania, Serbia, Franța! Am fost în vacanțe culinare. Acum și Doina face vacanțe culinare. Eu rămân plimbărețul suprem, pentru că am peste 50 de țări văzute. Mă plimb de mic! După ce terminam proiectul, aș vrea în Australia! N-am fost și vreau. Împreună organizăm vacanțele, este o muncă de echipă”, spune Cătălin Scărlătescu, pentru CANCAN.RO.

Când se însoară Cătălin Scărlătescu

Cum s-a schimbat dinamica relației lor de când chef-ul este din nou plecat la filmări ore bune?

”La noi este foarte simplu. Ea face film și teatru, așa că ne înțelegem bine, nu se pune problema să nu înțelegem ceva. Avem mult timp petrecut împreună, plus că noaptea ne întâlnim acasă!”, râde cheful.

Vacanțe, bifat! Înțelegere în cuplu, bifat! Pe când clopotele de nuntă așadar?!

”O să auziți și clopote de nuntă! Deocamdată, este de bine! Doina este o femeie foarte inteligentă. Femeile inteligente știu să facă totul altfel. Doar alea neinteligente pun presiune, hai, hai, hai! Eu sunt un băiețaș asumat, mi-am văzut de relație. De trei ani de zile, sunt bobocel, cumințel, îmi văd de viața mea privată, de colegi. Mai există și nervi în relație, dar calmul și respectul fac absolut tot”, lămurește Cătălin Scărlătescu.

Scărlătescu, înapoi ”acasă”

Spre marea bucurie a fanilor, Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu s-au reîntors la PRO TV alături de Gina Pistol, care va fi prezentatoarea emisiunii ”MasterChef”. Așa cum era de așteptat, proiectul se dorește a fi unul la superlativ. Și nu ne îndoim că fix așa va fi, la cât de îndrăgiți sunt cei patru!

”Să vă așteptați să îi vedeți pe Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu făcând ceea ce ne place cel mai mult, adică jurizând mâncare. E ca și cum nu s-a întâmplat nimic niciodată. Oamenii de pe stradă mă întrebau când începem. Se pare că le-am lipsit oamenilor, pentru că își doresc foarte mult să ne vadă în formula aceasta fantastică”, încheie chef-ul, pentru CANCAN.RO.

