Ce a declarat Cătălin Scărlătescu în fața judecătorilor, în procesul cu Antena 1. A pus-o la zid pe Mona Segall: ”Mi-a spus că nu prestez”

Au apărut noi informații referitoare la procesul dintre Cătălin Scărlătescu și Antena Group. Fostul jurat al emisiunii Chefi la Cuțite de la Antena 1 și colegii de platou, chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu, le-au comunicat reprezentanților că nu mai doresc să filmeze mai mult de un sezon pe an. Totodată, chef Scărlătescu s-ar fi aflat în conflict, pe durata „battle-urilor”, cu producătoarea Mona Segall. Detaliile se află mai jos, în articol.

Noi informații referitoare la procesul dintre Antena Group și cei trei foști jurați de la Chefi la Cuțite au ieșit la suprafață. De data aceasta, este vorba despre modul în care s-ar fi derulat lucrurile în timpul procesului de fond. Potrivit stenogramelor, chef Cătălin Scărlătescu a precizat că el și colegii lui le-au spus reprezentanților stației de televiziune că nu doresc să filmeze mai mult de un sezon pe an.

De altfel, în perioada „battle-urilor”, celebrul bucătar s-ar fi aflat în conflict cu producătoarea Mona Segall. La momentul acela, reprezentanții stației de televiziune le-au promis acestora că numărul de zile de filmare se va reduce. Conform programului de filmări, ar fi trebuit să filmeze 47 de zile. Însă, reprezentanții au luat în calcul să reducă numărul la 20.

Producătoarea Mona Segall i-ar fi spus fostului jurat de la Chefi la Cuțite că „nu prestează”. Celebrul bucătar a susținut că nu ar fi avut ce să presteze, „dacă mi-a dat 6 oameni cu care nu aveam chimie”. A mai precizat că nu el i-ar fi ales pe concurenți. Cătălin Scărlătescu a precizat că el și colegii lui le-ar fi comunicat reprezentanților Antena Group că „au obosit”. Pentru sezonul 13, s-a bătut palma pentru 20 de zile de filmare, la mijloc având loc un acord verbal.

„Da, i-am ajutat cu diferiţi concurenţi. În toţi aceşti ani am făcut diferite chestii cu oamenii pe stradă, astfel am văzut oameni cu potenţial. I-am ajutat tot timpul. Noi am spus clar că am obosit. Imediat după ce s-au terminat filmările, am avut o discuţie interesantă cu reprezentantul Antenei 1. Eu am făcut trei emisiuni filmate într-un an de zile. Noi am spus că vrem să filmăm doar un sezon pe an. În luna septembrie au început presiunile. Florin Dumitrescu şi Sorin Bontea vor să petreacă timp cu familiile. Poate vreau şi eu să-mi întemeiez o familie. Nu pot să stau în an întreg în televiziune”, a spus Cătălin Scărlătescu despre discuția cu reprezentanții stației TV și despre negocierile pentru sezonul 13, arată Paginademedia.ro.