Cătălin Scărlătescu a fost dat afară din restaurant. Cum a comis-o vedeta Pro TV în Germania

Cătălin Scărlătescu se află acum într-o perioadă de mare succes, dar puțini cunosc că a pornit de jos în această carieră. A muncit spălând vase și curățând cartofi și chiar a fost concediat dintr-un restaurant. În Germania, el a învățat adevărata artă culinară. Experiența sa a fost marcată de o zi în care a greșit un sos bechamel și a fost concediat de șeful său, care i-a oferit o lecție crucială pentru viitorul său în bucătărie.

„Îmi aduc aminte, eram în Germania şi spălam vase şi făceam salate, că, na, la început asta am făcut toţi şi eu eram cel mai muncitor din restaurant.

La un moment dat, au lipsit doi bucătari, nu ştiu ce naiba lipsea din bucătărie şi a venit şeful şi a zis „vreau şi eu să-mi faceţi un sos bechamel”. Zic „eu, eu”! Şi am făcut o prostie, am făcut eu un c***t. Mi-am luat o scatoalcă şi două picioare-n fund… m-a dat afară din restaurant. N-am să uit niciodată. Eram undeva în sudul Germaniei şi am mers pe jos vreo 2 km prin ploaie, am ajuns într-o altă localitate şi m-am oprit în faţa unei vitrine imense.

Era o carte mare, scria pe ea cook book – carte de gătit şi am intrat înăuntru şi am luat-o pe aia mare şi am răsfoit. M-am dus la cuprins şi am văzut Bechamel.

Şi când am deschis-o, am avut un noroc fantastic, pentru că totul era explicat şi cu poze. Am văzut că tot ce ştiam eu n-avea nicio treabă, dar absolut nimic în comun”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu, pentru paginademedia.ro.

Chef Scărlătescu reflectează asupra începuturilor sale în bucătărie, din anul 1989, când spăla vase și curăța cartofi. În prezent, el este un bucătar prolific, fiind chiar în discuții pentru căsătoria cu actrița Doina Teodoru. De asemenea, a dezvăluit meniul de nuntă.

„Nunta trebuie să fie, din punctul meu de vedere, o petrecere foarte casual. Ce mama dracu’ e asta, să stau drepți la nuntă, «acum să intre sarmalele sau curcanul»?!

Nu știu ce o să am, dacă o să am, stai să ajungem, pas cu pas. În mintea mea, un meniu de nuntă trebuie să fie mult mai interesant – o pajiște, un bufet, să mănânce lumea ce vrea, când vrea. Să nu oblig omul, să-i îndes pe gât orice nebunie creată de vreun bucătar, iscusit sau nu. Pentru că îți spun una, nu există cel mai bun bucătar pe planetă”, a dezvăluit bucătarul, pentru CANCAN.ro.

