Hackerii au copiat aproape toată muzica de pe Spotify. Iată de ce spun că au făcut-o

Un grup de activiști digitali susține că a salvat aproape întregul catalog Spotify, într-un gest pe care îl descriu ca fiind o „asigurare culturală” pentru viitor, potrivit revistei Vice.

Un colectiv de hackeri și arhivari digitali afirmă că a duplicat o mare parte din catalogul muzical al Spotify, într-o operațiune de proporții uriașe menită, spun ei, să salveze patrimoniul muzical al omenirii. Nu pentru profit, nu pentru piraterie, ci pentru ca muzica să nu dispară odată cu platformele care o găzduiesc.

Inițiativa aparține Anna’s Archive, o organizație non-profit cunoscută pentru arhivarea masivă de cărți și lucrări academice. De data aceasta, ținta a fost una mult mai ambițioasă – platforma Spotify.

„O copie de siguranță pentru cultura globală”

Potrivit grupului, arhiva lor include metadate pentru aproximativ 256 de milioane de piese, dintre care aproape 86 de milioane conțin fișiere audio, totalizând aproape 300 de terabytes. Majoritatea materialelor sunt anterioare lunii iulie 2025, ceea ce înseamnă că cele mai recente lansări ar putea lipsi, însă, conform estimărilor lor, colecția acoperă 99,6% din muzica ascultată pe Spotify.

Cifra pare imposibilă, dar explicația este una simplă: pe platforme precum Spotify, un număr extrem de mic de piese generează marea majoritate a ascultărilor. Milioane de melodii există practic în anonimat digital, cu foarte puține play-uri la activ. Din punctul de vedere al arhiviștilor, conservarea a ceea ce oamenii chiar ascultă este mai importantă decât arhivarea fiecărei piese existente.

Pentru Anna’s Archive, proiectul este o formă de „asigurare culturală”. Membrii săi susțin că, deși muzica pare omniprezentă, ea este vulnerabilă. Platformele pot dispărea, licențele pot expira, iar conținutul poate fi șters peste noapte. În opinia lor, adevărata arhivare nu poate depinde de abonamente sau de deciziile marilor corporații.

Planul este ca datele să fie publicate treptat: mai întâi metadatele, apoi fișierele audio ordonate după popularitate, iar în cele din urmă coperțile albumelor.

Spotify reacționează, dezbaterea rămâne

Spotify a reacționat rapid, anunțând că a închis conturile implicate și că a întărit măsurile împotriva „scrapingului ilegal”. Compania își reafirmă poziția fermă împotriva pirateriei și spune că apără drepturile artiștilor.

Totuși, dezbaterea e departe de a fi închisă. Sunt platformele private adevărații gardieni ai culturii sau doar intermediari temporari? Iar arhivarea masivă este un act de protecție sau o încălcare a legii?

Răspunsul, spun unii, depinde de cine va scrie istoria digital – corporațiile sau cei cu suficiente hard disk-uri și răbdare pentru a salva totul.

