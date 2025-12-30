Acasă » Știri » Hackerii au copiat aproape toată muzica de pe Spotify. Iată de ce spun că au făcut-o

Hackerii au copiat aproape toată muzica de pe Spotify. Iată de ce spun că au făcut-o

De: Diana Cernea 31/12/2025 | 00:50
Hackerii au copiat aproape toată muzica de pe Spotify. Iată de ce spun că au făcut-o
Sursa foto: Profimedia

Un grup de activiști digitali susține că a salvat aproape întregul catalog Spotify, într-un gest pe care îl descriu ca fiind o „asigurare culturală” pentru viitor, potrivit revistei Vice.

Un colectiv de hackeri și arhivari digitali afirmă că a duplicat o mare parte din catalogul muzical al Spotify, într-o operațiune de proporții uriașe menită, spun ei, să salveze patrimoniul muzical al omenirii. Nu pentru profit, nu pentru piraterie, ci pentru ca muzica să nu dispară odată cu platformele care o găzduiesc.

Inițiativa aparține Anna’s Archive, o organizație non-profit cunoscută pentru arhivarea masivă de cărți și lucrări academice. De data aceasta, ținta a fost una mult mai ambițioasă – platforma Spotify.

„O copie de siguranță pentru cultura globală”

Potrivit grupului, arhiva lor include metadate pentru aproximativ 256 de milioane de piese, dintre care aproape 86 de milioane conțin fișiere audio, totalizând aproape 300 de terabytes. Majoritatea materialelor sunt anterioare lunii iulie 2025, ceea ce înseamnă că cele mai recente lansări ar putea lipsi, însă, conform estimărilor lor, colecția acoperă 99,6% din muzica ascultată pe Spotify.

Cifra pare imposibilă, dar explicația este una simplă: pe platforme precum Spotify, un număr extrem de mic de piese generează marea majoritate a ascultărilor. Milioane de melodii există practic în anonimat digital, cu foarte puține play-uri la activ. Din punctul de vedere al arhiviștilor, conservarea a ceea ce oamenii chiar ascultă este mai importantă decât arhivarea fiecărei piese existente.

Pentru Anna’s Archive, proiectul este o formă de „asigurare culturală”. Membrii săi susțin că, deși muzica pare omniprezentă, ea este vulnerabilă. Platformele pot dispărea, licențele pot expira, iar conținutul poate fi șters peste noapte. În opinia lor, adevărata arhivare nu poate depinde de abonamente sau de deciziile marilor corporații.

Planul este ca datele să fie publicate treptat: mai întâi metadatele, apoi fișierele audio ordonate după popularitate, iar în cele din urmă coperțile albumelor.

Spotify reacționează, dezbaterea rămâne

Spotify a reacționat rapid, anunțând că a închis conturile implicate și că a întărit măsurile împotriva „scrapingului ilegal”. Compania își reafirmă poziția fermă împotriva pirateriei și spune că apără drepturile artiștilor.

Totuși, dezbaterea e departe de a fi închisă. Sunt platformele private adevărații gardieni ai culturii sau doar intermediari temporari? Iar arhivarea masivă este un act de protecție sau o încălcare a legii?

Răspunsul, spun unii, depinde de cine va scrie istoria digital – corporațiile sau cei cu suficiente hard disk-uri și răbdare pentru a salva totul.

CITEȘTE ȘI:

Scena care i-a bulversat pe fanii serialului Stranger Things. Producătorii au trebuit să iasă cu explicații

Viața și cariera lui Brigitte Bardot. Emmanuel Macron i-a adus un omagiu actriței după moartea acesteia

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Dosarul care a îngrozit România: uraniul dispărut, documentele secrete și întrebarea pe care nimeni n-a mai vrut s-o pună
Știri
Dosarul care a îngrozit România: uraniul dispărut, documentele secrete și întrebarea pe care nimeni n-a mai vrut s-o…
Momente de groază la metroul din Paris! Un român a atacat mai mulți pasageri
Știri
Momente de groază la metroul din Paris! Un român a atacat mai mulți pasageri
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de...
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Gandul.ro
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în...
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii și se transformă în monștri”
Adevarul
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii...
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Digi24
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Primele imagini cu Dan Petrescu după ședințele de chimioterapie: cât de mult a slăbit și cum arată!
Prosport.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu după ședințele de chimioterapie: cât de mult a slăbit și...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Click.ro
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
Digi 24
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de...
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Digi24
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
go4it.ro
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Gandul.ro
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dosarul care a îngrozit România: uraniul dispărut, documentele secrete și întrebarea pe care nimeni ...
Dosarul care a îngrozit România: uraniul dispărut, documentele secrete și întrebarea pe care nimeni n-a mai vrut s-o pună
Horoscop 31 decembrie 2025. Zodia care se îndrăgosește chiar în ultima zi din an
Horoscop 31 decembrie 2025. Zodia care se îndrăgosește chiar în ultima zi din an
Momente de groază la metroul din Paris! Un român a atacat mai mulți pasageri
Momente de groază la metroul din Paris! Un român a atacat mai mulți pasageri
Bianca Drăgușanu îl părăsește pe Gabi Bădălău?! Carmen Harra avertizează: 2026, anul schimbărilor ...
Bianca Drăgușanu îl părăsește pe Gabi Bădălău?! Carmen Harra avertizează: 2026, anul schimbărilor radicale în dragoste: „Ea va lua decizia”
Netflix încheie anul pe minus: acțiunea scade, investitorii sunt în alertă
Netflix încheie anul pe minus: acțiunea scade, investitorii sunt în alertă
Tzancă Uraganu a rupt gura târgului! Și-a făcut pat din Rolls Royce. Imaginea a devenit virală
Tzancă Uraganu a rupt gura târgului! Și-a făcut pat din Rolls Royce. Imaginea a devenit virală
Vezi toate știrile
×