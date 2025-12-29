Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Scena care i-a bulversat pe fanii serialului Stranger Things. Producătorii au trebuit să iasă cu explicații

Scena care i-a bulversat pe fanii serialului Stranger Things. Producătorii au trebuit să iasă cu explicații

De: Daniel Matei 29/12/2025 | 06:10
Scena care i-a bulversat pe fanii serialului Stranger Things. Producătorii au trebuit să iasă cu explicații
Fanii serialului Stranger Things au fost nedumeriți de o scenă din noile episoade. Nedumerirea a fost atât de mare încât creatorii serialului au fost nevoiți să clarifice ce s-a întâmplat de fapt.

Penultimul capitol al celui de-al cincilea și ultim sezon a fost lansat pe 26 decembrie, iar cele trei noi episoade pregătesc lucrurile pentru un final extraordinar care va fi lansat pe Netflix în ajunul Anului Nou, scrie The Independent.

O scenă, însă, i-a lăsat pe fani uimiți. În ea, Nancy Wheeler și Jonathan Byers, interpretați de Natalia Dyer și Charlie Heaton, se despart după o conversație sinceră. La sfârșitul scenei, Jonathan dezvăluie că a purtat un inel de logodnă și, după ce cei doi mărturisesc tot ce îi enervează unul la celălalt, el spune: „Cred că am dat-o în bară destul cu tine încât ar fi frumos să facem ceva bine pentru o dată, până la urmă. Nancy Wheeler, nu vrei să te căsătorești cu mine?”

Scena care i-a bulversat pe fanii serialului Stranger Things

Nancy acceptă, îi spune că îl iubește și îl sărută. Fanii au fost nedumeriți de finalul scenei, iar creatorii serialului, frații Duffer, au confirmat ulterior că acest lucru trebuia să marcheze sfârșitul relației lor.

„Asta e o despărțire. S-au despărțit. E greu să-mi amintesc când anume ne-a venit ideea, dar cred că noi – și scenariștii – am simțit cu toții că Nancy trebuia să ajungă pe cont propriu, să fie independentă și să aibă ocazia să se regăsească”, au declarat creatorii serialului.

Fanii se plâng că scena trebuia să fie mai clară, argumentând că nu era evident că scena era menită să fie o despărțire.

„Nu a părut o scenă de despărțire”, a scris o persoană pe X, iar alta a adăugat: „Nici măcar nu mi-am dat seama că asta vizau.”

Un alt fan a scris că „absolut toți cei care au văzut această scenă nu aveau nicio idee că asta s-a întâmplat…”

Nancy Wheeler și Jonathan Byers s-au despărțit

De la începutul serialului Netflix în 2016, niciunul dintre actorii principali nu a părăsit serialul, toți membrii distribuției ajungând în sezonul cinci. Acest lucru a dus la critici conform cărora evenimentele înfricoșătoare din serial au, prin urmare, un impact mai mic – însă frații Duffer spun că decizia a provenit din dorința de a evita șocurile pentru public.

„Am putea ucide pe oricine în orice moment foarte ușor, nu este dificil. Este mai degrabă vorba despre repercusiunile pe care le-ar avea asupra tuturor celorlalte personaje ale noastre. Vrem întotdeauna să ne gândim la viitor și nu doar să facem asta pentru a șoca oamenii sau pentru că oamenii au sete de sânge, ceea ce se pare că au”, au declarat ei pentru The Independent.

Serialul care face furori de Crăciun pe Netflix. „E atât de bun, încât spectatorii au urlat în fața ecranelor”

Netflix a eliminat din catalogul său unul dintre cele mai iubite filme de Crăciun. Fanii sunt dezamăgiți

