Viața și cariera lui Brigitte Bardot. Emmanuel Macron i-a adus un omagiu actriței după moartea acesteia

Actrița franceză Brigitte Bardot a murit duminică la vârsta de 91 de ani, iar aceasta a redefinit, de-a lungul timpului, cinematografia, captivând o lume întreagă cu frumusețea sa, în anii ’50, spun criticii de film.

De la apariția sa revelatoare în „Și Dumnezeu a creat femeia” până la rolurile sale provocatoare din „Adevărul” sau „Viva Maria!”, ea a reprezentat la acea vreme o imagine proaspătă a sexualității feminine și a eliberării pe ecran. Ulterior, actrița și-a dedicat aproape toată viața luptei pentru drepturile animalelor, scrie BBC.

Născută la Paris în 1934, Bardot a studiat baletul înainte ca frumusețea sa izbitoare să atragă atenția cineaștilor. La 18 ani, s-a căsătorit cu regizorul Roger Vadim, care a distribuit-o în „Și Dumnezeu a creat femeia”, un film care a lansat-o spre celebritatea internațională.Personajul senzual al lui Bardot din acest clasic al Noului Val Francez a redefinit feminitatea și a transformat-o într-o senzație la Cannes.

La sfârșitul anilor 1950 și 1960, Bardot a devenit un fenomen global cu roluri în pelicule de mare succes, câștigând aprecierea criticilor pentru profunzimea sa ca actriță și demonstrându-și talentul comic alături de Jeanne Moreau.

Părul ei ciufulit și creionul de ochi îndrăzneț au stabilit tendințe în modă la nivel mondial, în timp ce interpretările sale au consolidat-o pe Bardot ca o deschizătoare de drumuri în cinematografie, mai scrie sursa citată.

Emmanuel Macron, omagiu pentru Brigitte Bardot

Moartea celebrei actrițe a fost comentată la cel mai înalt nivel în Franța. Însuși președintele țării, Emmanuel Macron, a transmis un ultim omagiu celei care a fost Brigitte Bardot.

„Filmele ei, vocea ei, faima ei orbitoare, inițialele ei, durerile ei, pasiunea ei generoasă pentru animale, chipul ei care a devenit Marianne – Brigitte Bardot a întruchipat o viață de libertate. O existență franceză, o strălucire universală. Ne-a atins. Plângem o legendă a secolului”, a scris acesta.

Celebra actriță Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani în locuința ei din Saint-Tropez, în sudul Franței. Vesteaa tristă a fost făcută de fundația care îi poartă numele.

Brigitte Bardot a fost considerată de mulți drept cea mai frumoasă femeie a secolului XX și un simbol al cinematografiei franceze. Celebra actriță a fost o figură emblematică în anii ’ 60, dar a ales să se retragă din lumina reflectoarelor pentru a-și dedica întregul timp apărării drepturilor animalelor, devenind una dintre cele mai cunoscute voci în această cauză.

