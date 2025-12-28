Brigitte Bardot a murit la 91 de ani. Cum și-a trăit ultimele zile din viață

Celebra actriță Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani în locuința ei din Saint-Tropez, în sudul Franței. Vestea tristă a fost făcută de fundația care îi poartă numele. Toate detaliile în articol.

În comunicatul de presă transmis de Fundația Brigitte Bardot nu se precizează data exactă a morții:

„Fundația Brigitte Bardot anunță cu imensă tristețe decestul fondatoarei și președintei sale, doamna Brigitte Bardot, actriță și cântăreață cunoscută pe plan mondial, care a ales să-și abandoneze cariera prestigioasă pentru a-și dedica viața și energia apărăii animalelor”

Brigitte Bardot a murit la 91 de ani

Brigitte Bardot a fost considerată de mulți drept cea mai frumoasă femeie a secolului XX și un simbol al cinematografiei franceze. Celebra actriță a fost o figură emblematică în anii ’ 60, dar a ales să se retragă din lumina reflectoarelor pentru a-și dedica întregul timp apărării drepturilor animalelor, devenind una dintre cele mai cunoscute voci în această cauză.

La începutul lunii decembrie, celebra actriță le transmitea fanilor să nu își facă griji în privința stării ei de sănătate, printr-un comunicat al fundației sale. Nimeni nu se aștepta la vestea tristă ce avea să vină la doar câteva săptămâni de la acest anunț. Lumea artistică e mai săracă din momentul în care Brigitte Bartod ne-a părăsit.

Bardot fusese spitalizată la Toulon în luna octombrie a acestui an, pentru o intervenție chirurgicală despre care nu s-a făcut niciun detaliu public. După ce a fost externată, aceasta s-a întors la domiciliul său din Saint-Tropez.

Mai apoi, presa internațională a scris despre o altă spitalizare petrecută în luna noiembrie a acestui an, motiv pentru care actrița a transmis mesajul legat de starea ei de sănătate și i-a rugat pe fani să nu se îngrijoreze. Astfel, Brigitte Bardot și-a petrecut ultima perioadă din viață prin spitale.

