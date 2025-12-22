Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Chuck Norris, în doliu! A murit prima soție a actorului: ”Suntem recunoscători că nu mai suferă”

Chuck Norris, în doliu! A murit prima soție a actorului: "Suntem recunoscători că nu mai suferă"

22/12/2025
Chuck Norris, în doliu! A murit prima soție a actorului: "Suntem recunoscători că nu mai suferă"
Dianne Holechek, prima soție a actorului american Chuck Norris, a murit la vârsta de 84 de ani.

Holechek, pe care Norris a întâlnit-o prima dată în liceu, a murit în casa ei din Texas, după o lungă luptă cu demența, a anunțat fiul ei, Mike Norris, informează The Independent.

„Suntem recunoscători că nu mai suferă. A fost cea mai bună, cea mai grozavă mamă. Am fost atât de norocoși să o avem”, a declarat Mike, fiul cel mare al lui Norris.

Reacția lui Chuck Norris

Actorul a reacționat la aflarea veștii și a postat un mesaj emoționant pe Facebook, prin intermediul căruia i-a adus un omagiu fostei sale soții.

„Sunt profund întristat să anunț că fosta mea soție, Dianne, a decedat. După 30 de ani de căsătorie, am reușit să găsim o modalitate de a rămâne prieteni apropiați, iar acei ani de prietenie au însemnat enorm pentru mine.

Dianne a fost o persoană incredibilă. Era bună, inteligentă și trăia viața la maximum. Prezența ei în viața mea nu va fi uitată niciodată. A fost, de asemenea, o mamă iubitoare și devotată fiilor noștri, Mike și Eric, care au fost întotdeauna cea mai mare mândrie a ei.

Chiar dacă viețile noastre au luat direcții diferite, am continuat să ne pese profund unul de celălalt și voi prețui pentru totdeauna amintirile pe care le-am construit împreună”, a scris Chuck Norris.

Holechek și Norris s-au cunoscut la Liceul North din Torrance, California, și s-au căsătorit în 1958, când aveau 17, respectiv 18 ani. Cuplul a avut doi fii: Mike și fostul pilot NASCAR Eric Norris.

Căsătoria a întâmpinat tensiuni semnificative în 1963, după ce Norris a avut o aventură în timp ce servea în Forțele Aeriene ale Statelor Unite. Norris nu a informat-o pe noua sa cucerire că este căsătorit, iar relația a dus la nașterea fiicei sale, Dina, potrivit TMZ.

Deși Norris a devenit cunoscut la Hollywood, Holechek a avut apariții ocazionale pe covorul roșu alături de el, dar în rest a dus o viață retrasă, departe de lumina reflectoarelor.

