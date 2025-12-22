Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Ed Sheeran, transformat total! Cum a slăbit artistul 14 kilograme și a ajuns să arate mai bine ca oricând

22/12/2025 | 07:50
Transformarea totală a lui Ed Sheeran îi surprinde în mod plăcut pe fanii artistului. De la băiețelul grăsuț de acum câțiva ani, cântărețul britanic a devenit un bărbat mult mai sigur pe felul cum arată, iar transformarea sa a început în timpul pandemiei de COVID-19.

După ani de zile în care s-a confruntat cu probleme legate de imaginea corporală, cântărețul a angajat un antrenor personal și a început să acorde o atenție mai mare alimentației și stilului de viață, în general, scrie People.

„Aș spune că am trăit o viață destul de nesănătoasă între 20 și 30 de ani și, chiar dacă mă descurcam bine pe plan profesional, nu aș spune că acest lucru s-a reflectat bine în viața mea personală. Cred că starea de bine este o oglindă directă a sănătății mintale și a modului în care te simți”, a declarat el pentru Men’s Health, revistă pe a cărei copertă a apărut în decembrie 2025.

Deși mersul la sală și regândirea dietei sale au fost declanșate de o luptă personală, au coincis și cu o schimbare majoră în viață: devenise tată. Sheeran și soția sa, Cherry Seaborn, au avut primul lor copil, micuța Lyra, în august 2020. Doi ani mai târziu, în mai 2022, a venit pe lume sora mai mică a Lyrei, Jupiter.

„Îmi amintesc că Lyra avea două săptămâni și cea mai bună prietenă a mea a venit în vizită și am băut o sticlă de vin. M-am dus la culcare, apoi Lyra s-a trezit la 20 de minute după ce adormisem. M-am trezit și mi-am zis: «La naiba, probabil că n-ar trebui să beau dacă o să mă simt atât de groaznic»”, și-a amintit.

Cum a reușit Ed Sheeran să slăbească și ce l-a motivat

Familia a jucat un rol cheie în decizia lui Sheeran de a-și prioritiza sănătatea. El a declarat pentru Men’s Health că vrea „să fie un tată responsabil” și „să se simtă și să arate bine”.

Interpretul piesei „Shape of You” a fost inspirat pe parcurs de stilul de viață activ al lui Seaborn.

„Soția mea este o ființă umană foarte atletică. La douăzeci de ani, eu doar fumam și beam. Ea mergea mereu la alergat și eu mă simțeam mereu rău. Când a lovit COVID, Cherry a rămas însărcinată și am început să alergăm împreună”, a adăugat Sheeran.

Sheeran și-a început aventura în lumea fitness-ului în 2020 cu ajutorul antrenorului Ali Thomas.

Cei doi au lucrat împreună prin Zoom în timpul pandemiei de COVID-19, iar Sheeran îi atribuie lui Thomas meritul de a-l fi ajutat să dezvolte o dragoste autentică pentru fitness, concentrându-se pe elementele de bază, de la intrarea în forma fizică adecvată până la găsirea celor mai potrivite antrenamente pentru corpul său.

Antrenamentele lui Sheeran variază de la o zi la alta, incluzând totul, de la alergare și Pilates la înot, yoga și haltere.

„Varietatea este condimentul vieții”, a declarat el pentru Men’s Health, după ce a recunoscut că inițial a trebuit să-și depășească noțiunile preconcepute despre ridicarea greutăților.

