Cine e miliardara care l-a „mituit” pe Donald Trump! Președintele SUA spune că i-a oferit 250 milioane de dolari, ca să nu se lase

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că miliardara Miriam Adelson i-a oferit 250 de milioane de dolari pentru a candida pentru un al treilea mandat.

Declarația a fost făcută la recepția de Hanuka de la Casa Albă, după ce miliardara a sugerat că Trump ar trebui să mai stea în fruntea SUA „încă patru ani”. De altfel, atât Trump, cât și aliații săi, au insinuat frecvent că acesta ar putea candida din nou, în ciuda faptului că cel de-al 22-lea Amendament al Constituției americane interzice un al treilea mandat prezidențial, scrie Forbes.

Miriam Adelson l-ar fi „mituit” pe Donald Trump

Adelson, o filantropă israeliano-americană, a fost soția regretatului miliardar Sheldon Adelson și o donatoare importantă pentru echipa de campanie a lui Trump în 2024. Miliardara a vorbit la evenimentul de Hanuka, menționând că a discutat cu avocatul lui Trump, Alan Dershowitz, despre legalitatea unui al treilea mandat al actualului președinte.

„Alan, sunt de acord cu tine”, a anunțat Adelson, care apoi s-a întors către Trump și a spus: „Deci, putem face asta, gândește-te la asta”.

După ce mulțimea a început să scandeze „încă patru ani” ca răspuns, Adelson s-a întors către Trump și a șoptit ceva, după care Trump a anunțat mulțimii: „Ea a spus: «Gândește-te la asta, îți voi da încă 250 de milioane de dolari».” „Voi da, a adăugat miliardara”.

Trump a continuat să-l laude pe Sheldon Adelson, soțul miliardarei, decedat în 2021. „Sheldon a fost un tip extraordinar și venea la biroul meu, dar nu era nimeni mai agresiv decât Sheldon.”

Trump a adăugat că, atunci când se întâlneau, „întotdeauna spunea că va dura zece minute, dar se dovedea că dura cam o oră și jumătate, iar tot ceea ce a făcut a fost să lupte pentru Israel. Doar a vrut să aibă grijă de Israel”.

Donald Trump știe, totuși, că nu poate să mai candideze

În ciuda promisiunii lui Adelson, Trump a exclus anterior posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat. Președintele american știe că nu mai poate să mai candideze pentru că Legea Fundamentală nu îi permite acest lucru.

„Este destul de clar, nu am voie să candidez. Păcat”, a declarat Trump reporterilor de la bordul Air Force One în octombrie.

De asemenea, Trump a exclus posibilitatea de a candida pentru funcția de vicepreședinte la alegerile din 2028.

