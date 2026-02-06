Bătrân de 81 de ani, găsit mort în curtea unui spital din județul Constanța. Era dispărut de 10 zile

Un bărbat în vârstă de 81 de ani a fost găsit mort în curtea unui spital, în județul Constanța, la zece zile după ce plecase de acasă. Dispariția sa fusese semnalată abia după aproape două săptămâni de către un membru al familiei. Bătrânul plecase voluntar de la domiciliu și nimeni nu știa nimic despre el în această perioadă.

Polițiștii care au preluat cazul au efectuat primele cercetări la fața locului și nu au identificat semne vizibile de violență. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs decesul și pentru a investiga toate aspectele evenimentului.

Bărbatul a fost transportat la morgă

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la Morga Cimitirului din Medgidia, unde va fi supus necropsiei pentru a se determina cauza morții. Ancheta continuă pentru a clarifica împrejurările în care bătrânul a ajuns în curtea spitalului și pentru a exclude orice suspiciune legată de moartea sa.

Cazul a uimit comunitatea locală, iar autoritățile fac apel la vigilență și la raportarea imediată a persoanelor dispărute, pentru a putea interveni cât mai rapid în astfel de situații.

„La data de 28 ianuarie, polițiștii din cadrul Poliţiei municipiului Medgidia au fost sesizați, de către un membru de familie care nu a dorit mediatizarea cazului, cu privire la plecarea voluntară a bărbatului, care la data de 18 ianuarie a plecat în mod voluntar de la domiciliu. Din primele cercetări efectuate la fața locului, nu au fost identificate urme vizibile de violenţă”, au spus poliţiştii.

