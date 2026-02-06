Acasă » Știri » Bătrân de 81 de ani, găsit mort în curtea unui spital din județul Constanța. Era dispărut de 10 zile

Bătrân de 81 de ani, găsit mort în curtea unui spital din județul Constanța. Era dispărut de 10 zile

De: Andreea Stăncescu 06/02/2026 | 21:36
Sursă foto: Pixabay

Un bărbat în vârstă de 81 de ani a fost găsit mort în curtea unui spital, în județul Constanța, la zece zile după ce plecase de acasă. Dispariția sa fusese semnalată abia după aproape două săptămâni de către un membru al familiei. Bătrânul plecase voluntar de la domiciliu și nimeni nu știa nimic despre el în această perioadă.

Polițiștii care au preluat cazul au efectuat primele cercetări la fața locului și nu au identificat semne vizibile de violență. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs decesul și pentru a investiga toate aspectele evenimentului.

FOTO: Arhivă Cancan.ro

Bărbatul a fost transportat la morgă

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la Morga Cimitirului din Medgidia, unde va fi supus necropsiei pentru a se determina cauza morții. Ancheta continuă pentru a clarifica împrejurările în care bătrânul a ajuns în curtea spitalului și pentru a exclude orice suspiciune legată de moartea sa.

Cazul a uimit comunitatea locală, iar autoritățile fac apel la vigilență și la raportarea imediată a persoanelor dispărute, pentru a putea interveni cât mai rapid în astfel de situații.

„La data de 28 ianuarie, polițiștii din cadrul Poliţiei municipiului Medgidia au fost sesizați, de către un membru de familie care nu a dorit mediatizarea cazului, cu privire la plecarea voluntară a bărbatului, care la data de 18 ianuarie a plecat în mod voluntar de la domiciliu. Din primele cercetări efectuate la fața locului, nu au fost identificate urme vizibile de violenţă”, au spus poliţiştii.

CITEȘTE ȘI: Doliu în lumea modei! Fiica unui fotbalist arhicunoscut a murit la doar 21 de ani, în locuința sa

Ei sunt Dana și Tibi, frații înecați în pârâul din spatele casei. Au fost înmormântați lângă alți doi frați ai lor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De la simbol al eleganței la accesoriu forțat: cum încearcă moda să resusciteze cravata prin artificii tot mai dubioase
Știri
De la simbol al eleganței la accesoriu forțat: cum încearcă moda să resusciteze cravata prin artificii tot mai…
Andreea Mantea și Andrei Țîrdea – scandalul care avea totul: ADN, Ibiza și un sân scăpat la TV
Știri
Andreea Mantea și Andrei Țîrdea – scandalul care avea totul: ADN, Ibiza și un sân scăpat la TV
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor...
Toni Neacșu îl acuză pe premierul Bolojan că nu știe Constituția și că scrisoarea trimisă CCR nu are legătură cu realitatea
Gandul.ro
Toni Neacșu îl acuză pe premierul Bolojan că nu știe Constituția și că...
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost...
18 soldați ruși, capturați de renumita Brigadă Azov, după ce au fost abandonați mai multe luni de camarazii lor
Adevarul
18 soldați ruși, capturați de renumita Brigadă Azov, după ce au fost abandonați...
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR
Digi24
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România...
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Parteneri
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Averea lui Cristi Chivu, afectată de investiții neinspirate. În ce situație se află acum antrenorul lui Inter
Click.ro
Averea lui Cristi Chivu, afectată de investiții neinspirate. În ce situație se află acum antrenorul...
Serghei Lavrov acuză Ucraina că aruncă în aer negocierile de pace după tentativa de asasinat împotriva generalului Alekseiev
Digi 24
Serghei Lavrov acuză Ucraina că aruncă în aer negocierile de pace după tentativa de asasinat...
Cum poate deveni carnea un risc major pentru sănătate chiar înainte să ajungă în congelator. „Consumatorii nu știu asta”
Digi24
Cum poate deveni carnea un risc major pentru sănătate chiar înainte să ajungă în congelator....
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
Arma secretă a Ucrainei: Avionul neobișnuit care a doborât 2% din dronele Shahed
go4it.ro
Arma secretă a Ucrainei: Avionul neobișnuit care a doborât 2% din dronele Shahed
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Go4Games
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Toni Neacșu îl acuză pe premierul Bolojan că nu știe Constituția și că scrisoarea trimisă CCR nu are legătură cu realitatea
Gandul.ro
Toni Neacșu îl acuză pe premierul Bolojan că nu știe Constituția și că scrisoarea trimisă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De la simbol al eleganței la accesoriu forțat: cum încearcă moda să resusciteze cravata prin artificii ...
De la simbol al eleganței la accesoriu forțat: cum încearcă moda să resusciteze cravata prin artificii tot mai dubioase
Daniel Onoriu a schimbat ”curtea de aer” cu mall-ul! Primele imagini după ce a fost eliberat condiționat
Daniel Onoriu a schimbat ”curtea de aer” cu mall-ul! Primele imagini după ce a fost eliberat condiționat
Andreea Mantea și Andrei Țîrdea – scandalul care avea totul: ADN, Ibiza și un sân scăpat la TV
Andreea Mantea și Andrei Țîrdea – scandalul care avea totul: ADN, Ibiza și un sân scăpat la TV
Fiul unui celebru cântăreț, găsit mort într-un lac din Georgia! Tânărul de 27 de ani era un DJ ...
Fiul unui celebru cântăreț, găsit mort într-un lac din Georgia! Tânărul de 27 de ani era un DJ promițător
Reacțiile vedetelor după imaginile hot din benzinărie cu frumușica de la Neatza: „Și mie îmi ...
Reacțiile vedetelor după imaginile hot din benzinărie cu frumușica de la Neatza: „Și mie îmi place pe bancheta din spate”
Născut dintr-o greșeală de fabricație, un „căluț trist” de pluș a ajuns simbolul stării de ...
Născut dintr-o greșeală de fabricație, un „căluț trist” de pluș a ajuns simbolul stării de spirit din China
Vezi toate știrile
×