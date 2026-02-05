Acasă » Știri » Ei sunt Dana și Tibi, frații înecați în pârâul din spatele casei. Au fost înmormântați lângă alți doi frați ai lor

Ei sunt Dana și Tibi, frații înecați în pârâul din spatele casei. Au fost înmormântați lângă alți doi frați ai lor

De: Irina Vlad 05/02/2026 | 13:42
Tragedie fără margini într-o familie din Sibiu, comuna Chirpăr! Dana și Tibi, doi frați (de 6 și 8 ani) au murit înecați în pârâul din spatele casei. Copiii au fost înmormântați lângă ceilalți doi frați ai lor, care au murit în urmă cu doi ani din cauza unor complicații cauzate de pneumonie. 

O familie din Sibiu a rămas nenorocită pe viață. Luni, 2 februarie, după ce s-au întors de la școală fetiță de 6 ani și fratele ei de 9 ani au scăpat de sub privirea mamei lor și au ajuns la râul de lângă casa lor. Ar fi vrut să testeze gheața de pe lac, însă stratul subțire s-a rupt, iar copiii au căzut în apele înghețate.

Observând lipsa copiilor, mama lor a alertat imediat autoritățile. Întreaga comunitate s-a alătura autorităților și au ajutat la căutări. La locul tragediei au ajuns mai multe echipaje de prim-ajutor, o barcă, un echipaj de scafandrii autospeciale de primă intervenție, două ambulanțe SAJși un elicopter SMURD. Fetița de 6 ani a fost găsită imediat.

„Mi-a venit vecina și mi-a spus că plânge băiețelul de 3 anișori. Și când l-a întrebat pe băiețel, a zis că Dia cu Tibi a căzut în apă. Am fugit acolo lângă apă, i-am căutat peste tot, am luat așa roată, m-am dus și încolo spre pădure să pot să vedem dacă s-a ascuns băiețelul cu fetița.”, a spus mama copiilor.

Cei doi părinți mai au un copil care a rămas în grija lor. În urmă cu doi ani, familia din Chirpăr a mai trecut printr-o tragedie. Alți doi copii de doar câteva luni au murit din cauza unor complicații cauzate de o formă agresivă de pneumonie.

Părinţii şi copilul lor vor beneficia de servicii de consiliere psihologică, măsură de suport şi prevenţie, gratuit în cadrul Centrului de zi de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii „Iasmina”, serviciu social aflat în subordinea DGASPC Sibiu.

