Cum se calculează factura la întreținere pentru bucureștenii fără căldură. Nu plătesc prețul întreg

De: Alina Drăgan 05/02/2026 | 13:34
Unii dintre bucureșteni au parte de o iarnă grea, iar asta nu mai este un secret pentru nimeni. Mulți sunt cei care nu beneficiază de căldură sau apă caldă, cel puțin nu în parametri normali. Astfel, au apărut discuții referitoare la facturile care sunt mari, chiar dacă oamenii nu au căldură. În acest context, Primăria Municipiului București a venit cu un anunț important. Cei care se află în această situație nu plătesc preț întreg.

Primăria Municipiului București (PMB) a informat, miercuri, într-o postare pe Facebook, că agentul termic este tarifat la nivel maxim doar atunci când apa caldă şi căldura sunt livrate la parametri normali. Iar consumul real este înregistrat cu ajutorul contorului de energie termică de la subsolul blocurilor, a precizat PMB.

„Plătim apa caldă și căldura doar atunci când sunt livrate la parametrii normali! Altfel, agentul termic nu e tarifat la nivel maxim. Apa, caloriferele sunt călâi sau reci – se plătește în consecință! Este posibil acest lucru! La subsolul blocurilor există un contor”, a explicat municipalitatea.

De asemenea, potrivit informării făcute de primărie, contorul de energie termică de la subsolul blocurilor înregistrează cantitatea exactă de gigacalorie livrată în imobil. Așadar, se plătește în funcție de temperatura apei.

„La subsolul fiecărui bloc, contorul de energie termică înregistrează cantitatea exactă de gigacalorie livrată în imobil. Concret, se plătește în funcție de temperatura apei. În momentul în care nu se furnizează apă caldă la parametrii contractuali (și când nu există posibilitatea sistării acesteia), contorul de energie termică înregistrează exact cantitatea de energie livrată (MWh/Gcal). Apa „călduță” e mai ieftină decât cea fierbinte, deoarece pentru ea se folosește o cantitate mai mica de Gcal. Nu se facturează estimativ și nu se plătește în avans!”, se mai arată în postare.

În cadrul aceleași postări, s-a vorbit și despre facturile mari de care se plâng oamenii. Municipalitatea subliniază că întreținerea afișată la vizierul blocului nu reprezintă doar contravaloarea încălzirii, ci totalul cheltuielilor, precum apa rece menajeră, energia electrică pentru scara blocului sau curăţenia.

„Nu avem apă caldă, dar întreţinerea e tot mare. De ce? Întreţinerea afişată la vizierul blocului nu reprezintă doar contravaloarea încălzirii, ci totalul cheltuielilor, precum apa rece menajeră, energia electrică pentru scara blocului, curăţenia, salarii administraţia blocului etc. (…) Factura are un termen de scadenţă de 15 zile de la data emiterii. Există o perioadă de graţie de încă 30 de zile, peste termenul de scadenţă. Dacă factura este achitată în maximum 45 de zile de la emitere, nu se aplică penalităţi”, mai precizează PMB.

×