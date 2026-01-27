Acasă » Știri » Documentul obligatoriu pentru toți proprietarii de locuințe. De unde se obține și care sunt actele necesare

De: Anca Chihaie 27/01/2026 | 12:37
Proprietarii de locuințe din România trebuie să fie conștienți de importanța unui document oficial care evaluează eficiența energetică a locuințelor: certificatul de performanță energetică. Acesta devine indispensabil în diverse situații, cum ar fi vânzarea, închirierea sau recepția clădirilor noi, fiind prevăzut de legislația națională pentru a asigura transparență în privința consumului energetic și a costurilor asociate.

Certificatul energetic oferă informații detaliate despre necesarul de energie al locuinței pentru funcționarea normală, incluzând sisteme precum încălzirea, apă caldă, ventilația, climatizarea și iluminatul. De asemenea, documentul indică emisiile de dioxid de carbon generate de locuință și proporția de energie provenită din surse regenerabile, dacă este cazul. Pe lângă aceste date tehnice, certificatul conține recomandări practice pentru reducerea consumului energetic, ajutând proprietarii să optimizeze performanța locuinței și să economisească costuri.

Procedura de obținere a certificatului energetic este clar definită și poate fi realizată numai de auditori energetici autorizați. Aceștia analizează caracteristicile tehnice ale imobilului, precum tipul construcției, materialele folosite, sistemele de încălzire și de alimentare cu apă caldă, pentru a stabili nivelul real al performanței energetice. Certificatul emis de un specialist neautorizat nu are valoare legală, iar documentele oficiale includ un cod unic de înregistrare, ceea ce permite trasabilitatea și verificarea autenticitații.

Pentru a obține certificatul, proprietarii trebuie să urmeze câțiva pași esențiali. Primul pas este contactarea unui auditor energetic, furnizând informații de bază despre locuință, cum ar fi tipul acesteia, scopul certificatului și locația. Apoi, este necesară pregătirea documentelor, care includ actul de proprietate, schițele sau releveul locuinței și, în cazul caselor, proiectul tehnic sau cartea construcției. Auditorul va solicita, de asemenea, detalii despre ferestre, izolații și instalațiile existente pentru încălzire și apă caldă.

Următorul pas presupune o vizită la fața locului, în timpul căreia auditorul inspectează imobilul pentru a confirma informațiile primite și a verifica starea reală a construcției și a instalațiilor. Această etapă este esențială pentru ca datele din certificat să reflecte fidel performanța energetică a locuinței. După colectarea tuturor informațiilor, auditorul realizează calculele necesare și emite certificatul final, care include nivelul de performanță energetică, recomandările pentru îmbunătățirea eficienței și codul unic de înregistrare.

Valabilitatea certificatului energetic este de 10 ani, însă acesta trebuie actualizat în cazul unor lucrări majore de renovare care modifică caracteristicile energetice ale locuinței. Documentul devine astfel un instrument util atât pentru proprietari, cât și pentru potențialii cumpărători sau chiriași, oferind o imagine completă asupra costurilor energetice și a impactului asupra mediului.

